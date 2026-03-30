Honduras vs Perú, en vivo: horario y dónde ver el partido amistoso de Fecha FIFA

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Honduras vs Perú, en vivo y en directo | Claro Sports

Honduras y Perú se enfrentan en un atractivo duelo amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de marzo, en un partido que se disputará este martes 31 de marzo en el Estadio Butarque de Leganés, España. El encuentro marcará el inicio de una nueva etapa para la Bicolor, en un escenario exigente ante un rival sudamericano que también busca reconstruirse de cara al futuro, con la mirada puesta en el Mundial 2030.

La Selección de Honduras tendrá el estreno de José Francisco Molina como entrenador, en un proceso que arranca tras la frustración de no haber clasificado al Mundial 2026. El técnico español intentará darle una nueva identidad al equipo catracho, que en el ciclo anterior, bajo el mando de Reinaldo Rueda, quedó fuera de toda posibilidad al terminar segundo en su grupo, sin acceso ni al boleto directo ni al repechaje.

Por su parte, la Selección de Perú llega con rodaje reciente, luego de caer 2-0 ante Senegal en el debut de Mano Menezes como entrenador. El conjunto sudamericano también atraviesa un proceso de reconstrucción tras unas eliminatorias muy flojas, donde finalizó en el noveno lugar, lejos de la pelea por el repechaje. Este amistoso será clave para seguir probando variantes y ajustar detalles de cara a un nuevo ciclo internacional.

Horario y dónde ver el partido amistoso entre Honduras y Perú

El encuentro entre Honduras y Perú está programado para el martes 31 de marzo a las 12:00 horas y se disputará en el estadio Ontime Butarque, la casa del Leganés, de España, Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC y Telecadena 7 y 4.

Posibles alineaciones: así jugarían Honduras vs Perú

Se estima que José Francisco Molina y Mano Menezes elegirán las siguientes formaciones:

Honduras: Edrick Menjívar; Clinton Benett, Cristopher Meléndez, Luis Vega, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, Deiby Flores, Edwin Rodríguez; Luis Palma, Jorge Benguché y Dereck Moncada. DT: José Molina

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Fabio Gruber, Alfonso Barco, Marcos López; Erick Noriega, Jesús Pretell; Joao Grimaldo, Adrián Quiroz, Jairo Concha; y Adrián Ugarriza. DT: Mano Menezes.

Honduras vs Perú: ¿Quién es el favorito para ganar el amistoso según la IA?

Para este encuentro amistoso en el Estadio de Butarque (Leganés), la inteligencia artificial y los modelos de probabilidad posicionan a Perú como el favorito moderado para llevarse la victoria. Según algoritmos de predicción como los de SportyTrader y Kalshi, la selección peruana cuenta con una probabilidad de triunfo de entre el 65% y el 73%, fundamentada principalmente en su mayor jerarquía técnica y experiencia competitiva frente a la escuadra centroamericana. Por su parte, las opciones de Honduras se sitúan en un rango más bajo, entre el 13% y el 19%, mientras que el empate promedia un 22%. No obstante, la IA advierte que será un duelo cerrado y de pocos goles (menos de 2.5), ya que ambos combinados atraviesan procesos de reestructuración bajo nuevos mandos técnicos, lo que podría derivar en un trámite táctico muy precavido y disputado en el mediocampo.

Te puede interesar –