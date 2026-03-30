Luis Fernando Tena, en la mira: la Selección de Guatemala podría cambiar de entrenador

Preocupación por la actualidad del seleccionado nacional.

Guatemala perdió 7-0 ante Argelia en un preocupante partido | @fedefut_oficial

La Selección de Guatemala atraviesa un momento delicado que podría derivar en un cambio inesperado en el banquillo. La dura derrota por 7-0 ante Argelia en la reciente fecha FIFA dejó secuelas no solo en lo deportivo, sino también en el futuro del proyecto encabezado por Luis Fernando Tena, cuya continuidad comienza a ser seriamente cuestionada.

Cuando parecía que el golpe futbolístico era el principal problema, surgió una información que sacudió el entorno de la Azul y Blanco. Según reportes de la periodista Renata Quintanar, la Federación de Guatemala habría pasado de manejar la situación del entrenador como una ausencia temporal a evaluar directamente el cierre de su ciclo, en medio de la incertidumbre sobre su estado de salud y su regreso al cargo.

“Inicialmente, la Federación de Guatemala había manejado el caso como una ausencia indefinida. No obstante, ante la incertidumbre sobre su regreso, ambas partes optaron por cerrar el ciclo de manera definitiva”, señaló Quintanar.

La posible salida de Tena, quien asumió el cargo en diciembre de 2021 y había sido ratificado recientemente para liderar el proceso rumbo al Mundial 2030, marcaría un giro fuerte en la planificación del combinado nacional. Incluso, la decisión se habría tomado en buenos términos, priorizando la salud del entrenador por encima de cualquier otra consideración. Mientras tanto, Salvador Reyes aparece como la primera solución inmediata. El actual asistente técnico ya tomó las riendas del equipo de manera interina durante la ausencia de Tena y su continuidad, ya sea como técnico provisional o incluso como opción fija, será una de las decisiones clave que deberá tomar la Federación en los próximos días.

Los posibles reemplazantes de Tena en Guatemala

Ante este escenario, ya comienzan a surgir nombres con peso internacional para asumir el cargo en la Selección de Guatemala. Según información de futbolcentroamerica, la Federación tendría en carpeta a entrenadores con experiencia mundialista y conocimiento del fútbol de la región. Entre los principales candidatos aparecen Reinaldo Rueda, quien clasificó a Honduras al Mundial 2010; Jorge Luis Pinto, recordado por llevar a Costa Rica hasta los cuartos de final en Brasil 2014; Miguel Herrera, con experiencia en México y recientemente en Costa Rica; y Luis Fernando Suárez, el único que logró clasificar tanto a Honduras como a Costa Rica a una Copa del Mundo.

Todos ellos comparten un perfil con recorrido en eliminatorias y torneos internacionales, lo que los posiciona como opciones atractivas para un proyecto que apunta a consolidarse de cara al Mundial 2030. Sin embargo, por ahora no hay una decisión oficial y el futuro del banquillo chapín sigue siendo una incógnita.

Te puede interesar –