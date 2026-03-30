Italia se juega la vida en Bosnia y Herzegovina: frío extremo, nieve y presión total en el Bilino Polje

La Azzurra busca volver a un Mundial tras 12 años, pero la visita a Zenica presenta un obstáculo importante

Italia, a un partido de volver a la Copa del Mundo | Reuters

Italia se juega el pase al Mundial de 2026 este martes 30 de marzo en Zenica, en un partido ante Bosnia y Herzegovina que define el último boleto europeo. La selección dirigida por Gennaro Gattuso llega tras vencer 2-0 a Irlanda del Norte en Bérgamo, con goles de Sandro Tonali y Moise Kean, resultado que la instaló en la final del repechaje. Ahora, en territorio bosnio, afronta un escenario completamente distinto, marcado por condiciones climáticas extremas y un entorno adverso.

La ciudad de Zenica amaneció cubierta de nieve tras más de 24 horas de nevadas intensas, con temperaturas bajo cero y pronóstico de lluvia y frío polar a la hora del partido. El estado del terreno en el estadio Bilino Polje es incierto, lo que obligó a la delegación italiana a cancelar su entrenamiento en Bosnia. El equipo realizará su última práctica en Coverciano antes de viajar en vuelo chárter, con la intención de hacer únicamente un reconocimiento del campo y atender compromisos con medios.

Current weather at Bilino Polje Stadium where we will host Italy. 🎥:DnevniAvaz #BIHITA 🇧🇦🇮🇹 pic.twitter.com/iEr8aiVWUu — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 28, 2026

El Bilino Polje, inaugurado en 1972, es un estadio con capacidad oficial de 15,600 espectadores, pero para este encuentro operará con menos de 9,000 asistentes. La reducción responde a sanciones impuestas por la FIFA tras incidentes en el partido previo de Bosnia ante Rumania, donde se registraron actos de discriminación, uso de pirotecnia, desorden durante los himnos y fallas en la seguridad dentro y fuera del recinto.

A pesar de la reducción, el impacto ambiental no disminuye. El diseño del estadio, sin pista de atletismo y con gradas muy cercanas al campo, potencia el ruido y la presión sobre los jugadores. El propio mediocampista bosnio Alajbegovic lo describió como “uno de los estadios más ruidosos para selecciones nacionales”.

El contexto deportivo también suma tensión. Bosnia busca regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde Brasil 2014, la única participación en su historia como país independiente tras la disolución de Yugoslavia. La victoria ante Gales en semifinales del repechaje encendió el entusiasmo local, y un video viral de jugadores italianos celebrando ese resultado, interpretado como un gesto de menosprecio, elevó aún más la carga emocional del partido.

Italia, por su parte, arrastra una racha negativa que se extiende por más de una década en Copas del Mundo. Tras conquistar su cuarto título en Alemania 2006, el equipo no volvió a competir al máximo nivel. En Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 fue eliminado en fase de grupos, con un balance de una victoria, dos empates y tres derrotas. La situación se agravó al quedar fuera de Rusia 2018 tras caer ante Suecia en repechaje, y posteriormente perder el boleto a Qatar 2022 con una derrota ante Macedonia del Norte en Palermo.

El arbitraje también añade un elemento simbólico. Clément Turpin será el encargado de dirigir el encuentro, el mismo árbitro que estuvo presente en el partido ante Macedonia del Norte que dejó fuera a Italia del Mundial pasado. Su designación reaviva un antecedente reciente en la memoria del grupo, en un partido donde la Azzurra llegaba como campeona de Europa y terminó eliminada.

En lo futbolístico, Gattuso mantiene dudas importantes. Alessandro Bastoni no está al cien por ciento tras el duelo ante Irlanda del Norte y podría ser reemplazado por Federico Gatti. En ataque, el técnico define quién acompañará a Moise Kean, con Mateo Retegui y Pio Esposito disputando el puesto tras actuaciones irregulares. Italia está a un solo partido de volver a la Copa del Mundo, pero deberá hacerlo en condiciones límite: frío extremo, un estadio hostil y el peso de una historia reciente que todavía no logra corregir.

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