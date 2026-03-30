El Llaneros vs Once Caldas se retrasa más de la cuenta… ¡por falta de ambulancia!

El partido fue suspendido el domingo en la noche por cuenta de una fuerte precipitación con tormentas eléctricas.

Llaneros vs Once Caldas se retrasó | Vizzor

¡Para la lista de inocentadas en el año! El juego entre Llaneros y Once Caldas terminó jugándose en dos días distintos, esto debido a la tormenta eléctrica y las fuertes precipitaciones que azotaron a Villavicencio el domingo en la noche. Lógicamente el compromiso debía completarse en la mañana, recordando que ya se habían jugado 10 minutos.

En medio de un calendario muy apretado, no había otro escenario más que la reanudación a las 10 de la mañana. Mucha gente acudió a la cita en el Bello Horizonte Rey Pelé, incluso aficionados del ‘Blanco Blanco’, quienes no se fueron de Villavicencio. El inicio de la Semana Santa ayudó para que en un horario laboral, centenares de simpatizantes llegaran al recinto.

¡Partido demorado!

Sin embargo, una situación insólita ocurrió previo al silbato del juez central. Resulta que, a las 10 de la mañana, los jugadores ya estaban en el campo de juego, pero un pequeño impedimento apareció: no había ambulancia.

El reglamento marca que no se puede jugar un compromiso sin la presencia del vehículo en caso de una dificultad médica. Es más que lógico en la realización de eventos deportivos, por lo que el juego se demoró más de la cuenta. Diez minutos más tarde, por fortuna, apareció el automotor.

¡Salen los equipos a la cancha y el balón dentro de poco volverá a rodar en el Estadio Rey Pelé de Villvicencio para vivir el duelo entre Llaneros FC y Once Caldas! 🐴⚽⚪



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El ‘Blanco Blanco’, después del contratiempo, se devolverá en un vuelo chárter al Eje Cafetero para preparar su próximo compromiso. El calendario se le complica más al equipo de la ‘Media Colombia’, pues tendrá muy poco tiempo en aras de alistarse para el reto de la fecha 14.

La escuadra local, en El Campín, visitará a Santa Fe el próximo miércoles 1 de abril a las 6:30 de la tarde. Del otro lado, los del ‘Arriero’ Herrera reciben a Independiente Medellín un día más tarde, el jueves 2, sobre las 8:30 de la noche.

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