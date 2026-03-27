The System impone condiciones con ataque sorpresa a Mike Santana y Leon Slater en el TNA

Los campeones del TNA no lograron imponerse ante un gran número de rivales ya que Steve Maclin interfirió en el combate

La lucha estelar de TNA este jueves 26 de marzo presentó un enfrentamiento entre Mike Santana y Leon Slater contra Eddie Edwards y Cedric Alexander. Desde el inicio, Slater tomó la iniciativa con un ataque directo sobre Alexander, marcando el ritmo del combate. Los relevos se dieron de forma constante, con ambos equipos alternando el control dentro del ring.

Santana ingresó tras el relevo y junto a Slater derribaron a sus rivales antes de enviarlos fuera del cuadrilátero. La ofensiva continuó con vuelos hacia el exterior, donde ambos equipos intercambiaron castigos. La lucha se trasladó entre el ring y la zona exterior, con impacto en el desarrollo del combate.

Mike Santana no pudo frenar a The System | TNA

De regreso en el encordado, Santana y Alexander intercambiaron golpes, mientras Slater retomó el control con una serie de impactos consecutivos. El intento de conteo no prosperó, lo que mantuvo la paridad en el enfrentamiento. Las intervenciones en esquina y los relevos marcaron la dinámica de la lucha.

Santana intentó generar una nueva ofensiva, pero Edwards intervino para evitar el relevo. Slater volvió al combate con ataques desde la cuerda superior, pero la distracción arbitral permitió una intervención de Alexander. Esto derivó en un castigo directo sobre Slater contra el borde del ring.

El combate avanzó con ataques combinados y coberturas que no se concretaron. Santana conectó el Rolling Buck 50 sobre Edwards, pero el conteo se quedó en dos. La respuesta llegó con una ofensiva coordinada de Alexander y Edwards, que retomaron el control del combate.

El intercambio continuó con movimientos como el Backpack Stunner y el Michinoku Driver, sin lograr la cuenta definitiva. Slater intervino para romper el ritmo rival, mientras Santana respondió con Outlined in Chalk sobre Edwards. La lucha se mantuvo abierta en el tramo final.

Cuando Santana buscaba cerrar el combate, apareció Steve Maclin para interferir en el desarrollo. La intervención cambió el rumbo de la lucha y permitió a Edwards reorganizar la ofensiva. Slater respondió con una superkick sobre Maclin, pero la distracción ya había impactado en el combate.

Santana regresó al ring, donde Eddie Edwards lo sorprendió con Boston Kneeparty para obtener la cuenta de tres. Tras el combate, The System consolidó su presencia con ataques que dejaron a Santana y Slater en desventaja dentro de la arena.

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