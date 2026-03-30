Tuchel defiende a sus jugadores tras abandonar la convocatoria de Inglaterra

El técnico alemán asegura que no está molesto con los futbolistas y atribuye las ausencias a la carga de partidos en la temporada

Thomas Tuchel durante la conferencia de prensa | Reuters

La selección de Inglaterra atraviesa un momento atípico en su preparación rumbo al Mundial 2026, marcado por múltiples bajas en plena concentración. Tras el empate 1-1 ante Uruguay en un partido amistoso, ocho jugadores abandonaron el grupo previo al duelo contra Japón en Wembley, lo que encendió las alarmas en el entorno del equipo nacional.

Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori y Dominic Calvert-Lewin figuran entre los futbolistas que dejaron la concentración por problemas físicos. A ellos se sumaron John Stones, quien regresó al Manchester City tras resentirse antes del encuentro ante los charrúas, así como Adam Wharton y Noni Madueke, quienes sufrieron molestias durante el partido. También regresaron a sus clubes Declan Rice y Bukayo Saka, ambos del Arsenal.

Ante este escenario, Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, salió al paso de las críticas y aclaró su postura en conferencia de prensa. El técnico alemán reconoció la situación, pero dejó claro que su inconformidad no está dirigida hacia los futbolistas.

“Decepcionado, pero no con los jugadores, sino por el hecho de que queremos que todos estén de buen ánimo y ​con buena ​salud. Es la realidad ​del final de la temporada y ‌de finales de marzo, la realidad de tener jugadores en partidos europeos y en más de una competición, con todas las copas en marcha”, dijo el técnico en conferencia de prensa.

En ese sentido, Tuchel explicó que el descanso no solo es físico, sino también mental. “Tenemos jugadores en la concentración que ya han disputado más minutos que la temporada pasada, por lo que hay cierta preocupación. Los jugadores necesitaban y se merecían un descanso mental del fútbol. Hemos podido ver la energía con ‌la que han vuelto a la concentración y cómo ​se están reconectando ahora en el nuevo entorno”,

Uno de los puntos que generó mayor debate fue la salida de Bukayo Saka y Declan Rice, con especulaciones en redes sociales sobre una ausencia provocada por su retorno temprano a los Gunners; sin embargo, Tuchel fue enfático al descartar cualquier tipo de simulación. “Querían desesperadamente jugar, pero no tenía sentido asumir ese riesgo”, afirmó.

El técnico también destacó el compromiso del grupo, al asegurar que varios jugadores lesionados permanecieron en la concentración para continuar con su tratamiento, lo que, a su juicio, refleja la intención de mantenerse dentro del proyecto.

“Queremos ​que rindan en sus clubes, pero ​la realidad es que es nuestra última concentración antes de partir hacia ‌Estados Unidos, así que queremos reconectar con ​nuestros principios. Es decepcionante, ​pero no estoy enfadado con los jugadores, no estoy molesto […] Tengo la sensación de que todos estaban deseando venir. Algunos de los jugadores lesionados incluso se quedaron para ​seguir con su tratamiento, lo ‌que demuestra que quieren estar con el grupo. Nadie se marchó enseguida, hay ​buen ambiente y así es como debe ser”.

Inglaterra encara así su último tramo de preparación antes del Mundial 2026, donde quedó instalado en el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá. Su debut será el próximo 17 de junio frente al combinado croata en Arlington.

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