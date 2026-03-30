¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Guatemala después del 0-7 ante Argelia?

Cuáles serán los próximos rivales del seleccionado nacional.

La Selección de Guatemala viene de caer 7-0 ante Argelia | FFG

La goleada sufrida por la Selección de Guatemala ante Argelia dejó un golpe fuerte en el entorno de la Azul y Blanco, tanto por el resultado como por las dudas que genera de cara al futuro. El 7-0 en Génova marcó uno de los momentos más duros del proceso reciente, y ahora la gran pregunta de los aficionados es clara: ¿cuándo volverá a jugar el equipo nacional?

Tras este amistoso internacional, Guatemala no tiene en el corto plazo un partido oficial confirmado. Antes del inicio de su próxima competencia, existe la posibilidad de que el equipo dispute encuentros amistosos adicionales en la previa del Mundial 2026, especialmente ante selecciones que participarán en la Copa del Mundo y buscan ritmo de competencia. Sin embargo, estos compromisos aún no están garantizados y dependerán de la planificación de la Federación.

En caso de no concretarse esos partidos, la Azul y Blanco tendría que esperar hasta después del Mundial 2026 para volver a competir en una fecha FIFA oficial. Esto implicaría una pausa considerable en la actividad del seleccionado, algo que podría influir en el desarrollo del proceso que lidera Luis Fernando Tena, hoy además envuelto en incertidumbre sobre su continuidad.

Los desafíos de Guatemala en 2027

El próximo gran objetivo oficial de Guatemala será la Nations League Concacaf 2026-2027, donde competirá en la Liga A. Este torneo comenzará en septiembre y se extenderá durante octubre y noviembre, meses en los que la selección buscará dar un salto de calidad y, por primera vez, avanzar a la fase final del certamen.

Si logra superar la fase de grupos, Guatemala disputaría la etapa decisiva en marzo de 2027, donde además estarán en juego los primeros boletos hacia la Copa Oro 2027. En caso de no clasificar directamente, el equipo tendría que afrontar las rondas preliminares ese mismo mes para intentar asegurar su lugar en el torneo más importante de la región.

Pensando más a largo plazo, el calendario también contempla el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Guatemala comenzará ese camino en septiembre de 2027, con un calendario que se extenderá hasta 2029 y que incluirá desafíos internacionales de alto nivel, incluso con partidos programados en Sudamérica ante selecciones como Uruguay, Argentina y Paraguay.

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