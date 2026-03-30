Llaneros vs Once Caldas, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: resultado y goles de la jornada 14

El partido en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio se anticipa como un duelo que contará con intensidad.

Llaneros y Once Caldas prometen intensidad.

¿A qué hora inicia Llaneros vs Once Caldas hoy, 29 de marzo de 2026?

El encuentro en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio se programó para este domingo a las 8:30 p.m. y se ve como una contienda trascendental para la carrera a la clasificación.

Alineaciones de Llaneros vs Once Caldas para la jornada 14, al momento

Llaneros: Miguel Ortega; Alejandro Morález, Francisco Meza, Juan David Pertuz, Kevin Rincón; Dennys Quintero, Néider Ospina, Kevin Caicedo; Luis Miranda, Carlos Barreiro y Jhon Vásquez.

Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Róbert Mejía, Jaime Alvarado, Luis Sánchez; Jefry Zapata, Dayro Moreno y Felipe Gómez.

¿Dónde ver Llaneros vs Once Caldas en vivo? Canales de TV y streaming online

Este duelo va a tener transmisión por el canal básico y también por el de pago adicional de Win Sports+. Aquellos usuarios que tengan una cuenta activa en la plataforma de streaming de Win Play también podrán acceder.

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