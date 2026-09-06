Lille vs Betis en vivo: horario y dónde ver la jornada 1 de la Champions League 2026

El conjunto francés le hace los honores al cuadro de Álvaro Fidalgo en el inicio de su aventura en la Liga de Campeones

¿Horario y dónde ver el partido del Betis de Fidalgo en Champions? | Claro Sports.

Silencio… está a punto de escucharse el Himno de la Champions League por primera vez en la temporada en la casa del Lille. El equipo francés recibe la visita del conjunto del Real Betis Balompié en la jornada 1 de la Liga de Campeones temporada 2026-2027.

El cuadro de Les Dogues del Lille se ubica actualmente en el cuarto lugar de la Ligue 1 con siete unidades, producto de dos juegos ganados y un empatado, a dos puntos del líder Monaco que ostenta marca perfecta en tres duelos. El último partido del Lille fue la victoria por la mínima ante el Toulouse en calidad de visitante.

La situación del conjunto bético, es similar a su rival francés ya que es tercero de LaLiga con tres victorias y una sola derrota en cuatro partidos. Se ubica a tres unidades del líder Barcelona y su último partido fue la gran victoria sobre el Real Madrid (1-0) en el Benito Villamarín.

Con estos números y con la esperanza de ver debutar a Álvaro Fidalgo en la máxima competencia a nivel de clubes en Europa, ambos equipos se ven las caras este martes 8 de septiembre en punto de las 13:00 horas en la cancha del Estadio Pierre-Mauroy.

Alineaciones probables del Lille vs Betis para el partido de Champions League 2026

De acuerdo con sus últimos partidos en la Ligue 1 y en LaLiga, el Lille y el Real Betis Balompié saldrían con la siguiente alineación.

Lille: Berke Ozer (P); Tiago Santos, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Romain Perraud; Benjamin André, Nabil Bentaleb; Ethan Mbappé, Hakon Arnar Haraldsson, Felix Correia y Olivier Giroud.

Betis: Álvaro Valles (P); Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Pablo Fornals, Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Rodrigo Riquelme y Cucho Hernández.

Horario y dónde ver en vivo Lille vs Betis en la jornada 1 de la Champions League 2026

El partido entre Lille y Betis de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League 2026 se disputará este martes 8 de septiembre en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México. A continuación, otros horarios:

Colombia: 14:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Centroamérica: 13:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (ET), 12:00 horas (PT).

Para seguir el partido entre franceses y españoles en México, además de nuestro minuto a minuto, tendrás la opción de sintonizarlo a través de FOX y FOX ONE.

Para Centro y Sudamérica tendrás las opciones de ESPN y Disney+, mientras que en Estados Unidos, Paramount+, TUDN y DAZN son las poseedoras de los derechos de la Liga de Campeones.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Lille vs Betis y cuánto paga?

De acuerdo con la página especializada, caliente.mx, los momios para el partido entre el Lille y el conjunto del Betis donde juega Álvaro Fidalgo son los siguientes:

Lille: +120, empate +245 y Betis +220

Lo que significa que el Lille es favorito y que si apuestas mil pesos por ellos ganarías $2,200, por el empate obtendrías $3,450, mientras que por el Betis $3,200.

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