Se forma la Tormenta tropical Rachel frente a las costas de Guerrero: trayectoria y qué estados tendrán fuertes lluvias

La tormenta tropical Rachel se forma frente a Guerrero y provocará lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en Guerrero y Oaxaca

Así se ve la Tormenta | @CNPC_MX

La temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico sumó un nuevo sistema este domingo 27 de septiembre de 2026. La depresión tropical Dieciocho-E evolucionó a la tormenta tropical Rachel, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo que mantiene vigilancia sobre su desarrollo y trayectoria.

El sistema se formó frente a las costas del sur de México y actualmente se encuentra en vigilancia debido a que su circulación provocará lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado principalmente en Guerrero y Oaxaca durante las próximas horas.

Rachel es el nuevo ciclón tropical con nombre en el Pacífico mexicano, mientras las autoridades meteorológicas continúan analizando su posible evolución, ya que los pronósticos indican que podría incrementar su intensidad conforme avance sobre aguas cálidas del océano Pacífico.

Además de Rachel, México mantiene vigilancia por otros sistemas meteorológicos que influyen en las condiciones del país, entre ellos el huracán Polo, que también se encuentra activo en el Pacífico y genera efectos en distintas regiones del territorio nacional.

¿Dónde se ubica la Tormenta tropical Rachel y cuál es su trayectoria?

De acuerdo con el reporte del SMN, la tormenta tropical Rachel se localizó a 485 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 900 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 kilómetros por hora. El ciclón mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad aproximada de 7 kilómetros por hora, por lo que hasta el momento permanece alejado de las costas mexicanas. Las autoridades mantienen seguimiento constante para determinar cambios en su intensidad y recorrido.

El pronóstico meteorológico señala que Rachel podría fortalecerse durante los próximos días, con una posible evolución a huracán conforme continúe desplazándose sobre el Pacífico. Sin embargo, su trayectoria final dependerá de las condiciones atmosféricas que encuentre durante su avance.

El SMN pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, principalmente en las zonas costeras del sur del país, debido a que los efectos indirectos del sistema pueden generar precipitaciones acumuladas importantes, incremento en el oleaje y rachas de viento en las próximas horas.

Tormenta tropical Rachel: estos estados tendrán fuertes lluvias

La circulación de Rachel ocasionará lluvias puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en regiones de Guerrero y Oaxaca, especialmente en zonas del sur, sureste y áreas cercanas a la costa. En Guerrero, las autoridades mantienen vigilancia por posibles afectaciones relacionadas con encharcamientos, incremento en niveles de ríos y arroyos, además de deslaves en zonas montañosas debido a la intensidad de las precipitaciones.

Para Oaxaca, el pronóstico contempla lluvias fuertes en regiones del este, sur y sureste del estado, además de condiciones marítimas complicadas en el litoral por la presencia de viento y oleaje elevado. Las costas de Guerrero y Oaxaca podrían registrar vientos sostenidos de 30 a 50 kilómetros por hora, con rachas de entre 60 y 70 kilómetros por hora, además de oleaje de dos a tres metros de altura, según los reportes meteorológicos.

Huracán Polo y Tormenta tropical Rachel: ¿Cuál es el pronóstico del clima para el país?

México mantiene vigilancia simultánea sobre Rachel y el huracán Polo, dos sistemas del océano Pacífico que influyen en las condiciones meteorológicas del territorio nacional. Mientras Rachel se desarrolla frente a Guerrero, Polo continúa con efectos principalmente hacia el noroeste del país.

El huracán Polo ha generado lluvias, oleaje elevado y rachas de viento en diferentes zonas del Pacífico mexicano, mientras que Rachel concentra sus principales efectos en Guerrero y Oaxaca, donde se esperan precipitaciones intensas durante este periodo.

Para los próximos días, el SMN mantiene el llamado a extremar precauciones en zonas vulnerables, principalmente cerca de ríos, arroyos, laderas y áreas costeras, debido a que las lluvias asociadas a ciclones tropicales pueden provocar cambios rápidos en las condiciones locales.

Las autoridades continuarán actualizando la información sobre la trayectoria de Rachel conforme avance su evolución, por lo que se recomienda consultar los avisos oficiales de la Comisión Nacional del Agua y Protección Civil antes de realizar actividades en las regiones con pronóstico de lluvias intensas.