Semana Mundial del Espacio 2026 en México: agenda y actividades del 9 y 10 de octubre en Universum

México participa en esta celebración internacional desde 2009 y ha reunido a cientos de miles de personas a lo largo de más de una década

México se une a las festividades de la Semana Mundial del Espacio | Reuters

La exploración espacial, los misterios del universo y los avances tecnológicos serán protagonistas de una celebración especial en la Ciudad de México. La Semana Mundial del Espacio 2026 llega a Universum, el Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con actividades programadas para el viernes 9 y sábado 10 de octubre, donde niños y adultos podrán acercarse a la astronomía mediante experiencias interactivas, talleres y demostraciones científicas.

El museo contará con actividades de realidad virtual, observación astronómica, simulaciones de exploración de Marte y talleres relacionados con la tecnología espacial. La programación también permitirá conocer cómo funcionan algunos de los vehículos utilizados en las misiones espaciales y descubrir las características de otros planetas y lunas del sistema solar mediante herramientas que facilitan la comprensión de estos fenómenos. Por ello, se espera que las actividades despierten un gran interés entre los habitantes de la Ciudad de México y quienes visiten la capital durante el fin de semana.

La celebración forma parte de una iniciativa internacional que busca acercar los conocimientos científicos a la población y mostrar cómo la tecnología desarrollada para estudiar el espacio influye en la vida cotidiana. La Semana Mundial del Espacio se celebra anualmente del 4 al 10 de octubre y en México reúne a instituciones educativas, organizaciones científicas y espacios dedicados a la divulgación y el desarrollo del conocimiento.

¿Qué actividades habrá en la UNAM este 9 y 10 de octubre por la Semana Mundial del Espacio 2026?

Universum abrirá sus puertas este viernes 9 de octubre para ofrecer experiencias inmersivas a partir de las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Entre las actividades destacan un recorrido virtual por el cráter Jezero de Marte, demostraciones del rover Perseverance y exploraciones relacionadas con el vehículo Curiosity.

El sábado 10 de octubre, la programación se ampliará con carreras de cohetes de agua, observación solar mediante telescopios y talleres para construir modelos de los telescopios espaciales Hubble y Nancy Grace Roman. También habrá charlas sobre agujeros negros, materia oscura y la historia de las mujeres que participaron en las pruebas del programa Mercury 13. Al igual que el primer día, la jornada comenzará a las 11:00 horas.

¿Desde cuándo se celebra la Semana Mundial del Espacio y qué eventos marcaron el origen?

La Semana Mundial del Espacio fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999, con el propósito de reconocer los beneficios de la exploración espacial para la humanidad. Las fechas elegidas conmemoran dos acontecimientos fundamentales: el 4 de octubre de 1957, cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, primer satélite artificial de la historia, y el 10 de octubre de 1967, cuando entró en vigor el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que estableció principios internacionales para la exploración y utilización del espacio con fines pacíficos.

¿Cuándo debutó México en la Semana Mundial del Espacio?

México participó por primera vez en la Semana Mundial del Espacio en 2009, diez años después de que la Organización de las Naciones Unidas estableciera esta celebración. Su incorporación fue posible gracias a una iniciativa de Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, que impulsó las primeras actividades para acercar la exploración espacial al público mexicano.

En 2013, la Agencia Espacial Mexicana impulsó la expansión de esta celebración hacia otras entidades del país. Entre 2014 y 2018, las actividades lograron extenderse a los 32 estados de la República Mexicana, superando los 170 mil participantes y colocando a México entre las naciones con mayor número de sedes registradas a nivel mundial.

Con el paso de los años, la conmemoración se convirtió en un espacio para despertar el interés por la ciencia y las carreras relacionadas con el sector aeroespacial. Las actividades no se detuvieron durante la pandemia, pues en 2020 y 2021 se realizaron de manera virtual. Desde entonces, la celebración ha continuado con la participación de estudiantes, profesores, investigadores y organizaciones dedicadas al desarrollo tecnológico en el país.

¿Cuál es el tema de la Semana Mundial del Espacio 2026 en México y qué significa?

El tema oficial de la Semana Mundial del Espacio 2026 es ‘Rocket Revolution’, que en español significa ‘Revolución de los Cohetes’. La propuesta busca destacar los cambios que experimenta la industria espacial, donde el desarrollo de cohetes y nuevas tecnologías ya no depende exclusivamente de las grandes agencias gubernamentales.

Actualmente, universidades, empresas privadas como SpaceX y equipos estudiantiles también participan en proyectos relacionados con la exploración espacial. En México, esta temática pretende impulsar el talento científico nacional y demostrar que las nuevas generaciones pueden formar parte de una industria que ofrece cada vez más oportunidades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.