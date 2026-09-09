WWE México Tour Monterrey 2026: cartelera completa, fecha, dónde ver en vivo y precio de boletos

La máxima empresa del entretenimiento deportivo de los Estados Unidos cumplirá su segunda fecha en México, concretamente en la Sultana del Norte

CM Punk, estrella de la WWE | wwe.com/

WWE volverá a México en septiembre de 2026 con una gira que tendrá presentaciones en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. El recorrido incluirá dos WWE Live Events y el regreso al país de Friday Night SmackDown y Monday Night RAW, programas que volverán a realizarse en territorio nacional después de 15 años.

La Arena Monterrey recibirá la segunda parada del tour, apenas un día después de la función programada en Guadalajara. Para el público de Nuevo León, el evento ofrecerá la posibilidad de ver en el ring a integrantes del roster de WWE, mientras que los boletos ya se encuentran a la venta con precios que dependen de la zona elegida.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el WWE México Live Tour 2026 en Monterrey?

La función de WWE en Monterrey se realizará el jueves 10 de septiembre de 2026 en la Arena Monterrey. El inicio está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

A diferencia de las fechas posteriores en Ciudad de México, la presentación regiomontana corresponde a un WWE Live Event, por lo que no será una edición de RAW o SmackDown. Este tipo de funciones forma parte de las giras de la empresa y permite presentar combates fuera de sus programas semanales de televisión.

Cartelera completa para la función de WWE México Tour en Monterrey: ¿quiénes son las estrellas?

Para la parada en Monterrey, WWE ha promocionado la participación de nombres como Cody Rhodes, Drew McIntyre, Jacob Fatu, Rey Fénix, Jade Cargill y Charlotte Flair. La presencia de estos luchadores forma parte de la promoción realizada para la gira por México.

WWE no ha revelado una lista definitiva de todos los combates que se celebrarán en la Arena Monterrey. La empresa suele señalar que las superestrellas y enfrentamientos anunciados están sujetos a modificaciones, por lo que la cartelera puede cambiar antes de que comience la función.

Entre los nombres anunciados para el tour se encuentran:

Cody Rhodes

Drew McIntyre

Jacob Fatu

Rey Fénix

Tiffany Stratton

Jade Cargill

Charlotte Flair

Las funciones de Ciudad de México tendrán una distribución distinta de talento. Para SmackDown aparecen promocionados CM Punk, Cody Rhodes, Randy Orton, Kevin Owens, Trick Williams y Charlotte Flair; mientras que para RAW figuran Roman Reigns, Liv Morgan, Chad Gable, Seth Rollins, Oba Femi y Penta.

MÁS INFORMACIÓN: Penta vence a Rey Fénix y va por Roman Reigns en LA Ciudad de México

¿Cuánto cuestan los boletos para ver la WWE en Monterrey, cuándo y dónde comprar?

Los boletos para el WWE México Live Tour 2026 en Monterrey tuvieron una preventa para tarjetahabientes de Banco Azteca los días 2 y 3 de junio, mientras que la venta general comenzó el 5 de junio. Las entradas se comercializan mediante la boletera Superboletos.

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Los precios van desde los 879 pesos para Balcón hasta los 26 mil 340 pesos para el paquete VIP. El costo depende de la ubicación y del tipo de experiencia contratada.

VIP 1 – WWE Ultimate | $26,340

VIP 2 – WWE 360 Superstar | $22,070

VIP 3 – WWE Rampwalk | $12,920

Platino | $11,090

VIP 4 – WWE Superfan | $10,480

VIP 5 – WWE Premium | $8,650

Ring Side | $7,430

Cancha | $6,210

Retráctil Platino | $4,990

Retráctil Oro | $4,380

Barrera | $3,765

McCormick | $3,765

Coke Studio | $3,765

OSEL | $3,765

Doritos | $3,765

Superpalco | $3,138

Plus Ultra | $2,510

Butaca | $2,510

Megacable | $2,510

Banco Azteca | $2,510

Preferente | $1,883

Persona con discapacidad | $1,883

Luneta | $1,255

Balcón | $879

WWE México Live Tour 2026: todas las sedes y fechas de esta gira de lucha libre

El recorrido de WWE por México comenzará el miércoles 9 de septiembre en la Arena Guadalajara. Un día después llegará a Monterrey y posteriormente se trasladará a Ciudad de México para dos funciones televisadas. Las fechas de SmackDown y RAW marcarán el regreso de estos programas a México después de 15 años.

La programación queda de la siguiente manera:

Guadalajara | WWE Live Tour | Miércoles 9 de septiembre | Arena Guadalajara

Monterrey | WWE Live Tour | Jueves 10 de septiembre | Arena Monterrey

Ciudad de México | Friday Night SmackDown | Viernes 11 de septiembre | Arena CDMX

Ciudad de México | Monday Night RAW | Lunes 14 de septiembre | Arena CDMX

Con cuatro funciones en un periodo de seis días, WWE concentrará su recorrido de septiembre en tres ciudades y cerrará la gira en la Arena Ciudad de México con Monday Night RAW.

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