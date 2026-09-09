WWE México Tour Monterrey 2026: cartelera completa, fecha, dónde ver en vivo y precio de boletos
La máxima empresa del entretenimiento deportivo de los Estados Unidos cumplirá su segunda fecha en México, concretamente en la Sultana del Norte
WWE volverá a México en septiembre de 2026 con una gira que tendrá presentaciones en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. El recorrido incluirá dos WWE Live Events y el regreso al país de Friday Night SmackDown y Monday Night RAW, programas que volverán a realizarse en territorio nacional después de 15 años.
La Arena Monterrey recibirá la segunda parada del tour, apenas un día después de la función programada en Guadalajara. Para el público de Nuevo León, el evento ofrecerá la posibilidad de ver en el ring a integrantes del roster de WWE, mientras que los boletos ya se encuentran a la venta con precios que dependen de la zona elegida.
¿Cuándo, dónde y a qué hora es el WWE México Live Tour 2026 en Monterrey?
La función de WWE en Monterrey se realizará el jueves 10 de septiembre de 2026 en la Arena Monterrey. El inicio está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México.
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A diferencia de las fechas posteriores en Ciudad de México, la presentación regiomontana corresponde a un WWE Live Event, por lo que no será una edición de RAW o SmackDown. Este tipo de funciones forma parte de las giras de la empresa y permite presentar combates fuera de sus programas semanales de televisión.
Cartelera completa para la función de WWE México Tour en Monterrey: ¿quiénes son las estrellas?
Para la parada en Monterrey, WWE ha promocionado la participación de nombres como Cody Rhodes, Drew McIntyre, Jacob Fatu, Rey Fénix, Jade Cargill y Charlotte Flair. La presencia de estos luchadores forma parte de la promoción realizada para la gira por México.
WWE no ha revelado una lista definitiva de todos los combates que se celebrarán en la Arena Monterrey. La empresa suele señalar que las superestrellas y enfrentamientos anunciados están sujetos a modificaciones, por lo que la cartelera puede cambiar antes de que comience la función.
Entre los nombres anunciados para el tour se encuentran:
- Cody Rhodes
- Drew McIntyre
- Jacob Fatu
- Rey Fénix
- Tiffany Stratton
- Jade Cargill
- Charlotte Flair
Las funciones de Ciudad de México tendrán una distribución distinta de talento. Para SmackDown aparecen promocionados CM Punk, Cody Rhodes, Randy Orton, Kevin Owens, Trick Williams y Charlotte Flair; mientras que para RAW figuran Roman Reigns, Liv Morgan, Chad Gable, Seth Rollins, Oba Femi y Penta.
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¿Cuánto cuestan los boletos para ver la WWE en Monterrey, cuándo y dónde comprar?
Los boletos para el WWE México Live Tour 2026 en Monterrey tuvieron una preventa para tarjetahabientes de Banco Azteca los días 2 y 3 de junio, mientras que la venta general comenzó el 5 de junio. Las entradas se comercializan mediante la boletera Superboletos.
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Los precios van desde los 879 pesos para Balcón hasta los 26 mil 340 pesos para el paquete VIP. El costo depende de la ubicación y del tipo de experiencia contratada.
- VIP 1 – WWE Ultimate | $26,340
- VIP 2 – WWE 360 Superstar | $22,070
- VIP 3 – WWE Rampwalk | $12,920
- Platino | $11,090
- VIP 4 – WWE Superfan | $10,480
- VIP 5 – WWE Premium | $8,650
- Ring Side | $7,430
- Cancha | $6,210
- Retráctil Platino | $4,990
- Retráctil Oro | $4,380
- Barrera | $3,765
- McCormick | $3,765
- Coke Studio | $3,765
- OSEL | $3,765
- Doritos | $3,765
- Superpalco | $3,138
- Plus Ultra | $2,510
- Butaca | $2,510
- Megacable | $2,510
- Banco Azteca | $2,510
- Preferente | $1,883
- Persona con discapacidad | $1,883
- Luneta | $1,255
- Balcón | $879
WWE México Live Tour 2026: todas las sedes y fechas de esta gira de lucha libre
El recorrido de WWE por México comenzará el miércoles 9 de septiembre en la Arena Guadalajara. Un día después llegará a Monterrey y posteriormente se trasladará a Ciudad de México para dos funciones televisadas. Las fechas de SmackDown y RAW marcarán el regreso de estos programas a México después de 15 años.
La programación queda de la siguiente manera:
- Guadalajara | WWE Live Tour | Miércoles 9 de septiembre | Arena Guadalajara
- Monterrey | WWE Live Tour | Jueves 10 de septiembre | Arena Monterrey
- Ciudad de México | Friday Night SmackDown | Viernes 11 de septiembre | Arena CDMX
- Ciudad de México | Monday Night RAW | Lunes 14 de septiembre | Arena CDMX
Con cuatro funciones en un periodo de seis días, WWE concentrará su recorrido de septiembre en tres ciudades y cerrará la gira en la Arena Ciudad de México con Monday Night RAW.