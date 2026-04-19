Brock Lesnar cae ante Oba Femi en Wrestlemania 42 y ¿revela su retiro de la lucha libre?

Tras caer ante el nigeriano, la ‘Bestia Encarnada’ se despojo de su equipo y comenzó a despedirse del público, dando a entender que ponía fin a su carrera como luchador profesional

La ‘Bestia Encarnada’ se despidió del público | ETHAN MILLER / Getty Images via AFP

El segundo día de WrestleMania 42 abrió con el combate entre Oba Femi y Brock Lesnar en el Allegiant Stadium. El evento terminó con una victoria dominante de parte de Femi, y con una decisión que sin duda dejo boquiabiertos a todos los presentes en el recinto en Las Vegas.

Durante la entrada de Femi, el público coreó su nombre mientras avanzaba hacia el ring. Por su parte, Lesnar recibió una intensa reacción del público en su regreso a WrestleMania, luego de su última participación en la edición 39.

Al inicio del combate, ambos luchadores buscaron control con intercambios de fuerza. Femi logró derribar a Lesnar con un lazo, lo que obligó al segundo a salir del ring por unos momentos para reorganizarse.

OBA FEMI JUST BEAT BROCK LESNAR!!!! WOW!!



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Más adelante, Lesnar respondió sacando a Femi del cuadrilátero y enfocando su ataque en la zona de la espalda. Tras regresar al ring, ejecutó tres suplex alemanes consecutivos, con lo que tomó control del enfrentamiento.

Cuando Femi intentó recuperar terreno con ataques en carrera, fue interceptado por un F5 de Lesnar. Sin embargo, el movimiento no derivó en una cuenta. Femi se reincorporó y aplicó un chokeslam, lo que modificó el desarrollo del combate. Finalmente, Femi ejecutó el movimiento conocido como Fall from Grace y realizó la cobertura que le dio la victoria.

Brock Lesnar leaves his gear in the ring. What's next for The Beast?



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Lesnar permaneció en el ring mientras el público reaccionaba al resultado. Una vez reincorporado, Lesnar se sentó en el centro del cuadrilátero, y ante la sorpresa de muchos, se quitó guantes y botas, y generó especulación sobre un retiro. El público coreó su nombre mientras él saludaba junto a Paul Heyman, quien no pudo ocultar las lágrimas, al igual que su dirigido

En caso de confirmarse su salida, la ´Bestia Encarnada’ cerraría su carrera dentro de la WWE con diez campeonatos de la empresa, dos victorias en Royal Rumble y dejando un gran recuerdo entre los aficionados a la lucha libre profesional.

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