Los Diablos podrían jugar el partido de vuelta de las semifinales con un cuadro alterno para enfrentar la Copa Intercontinental con sus mejores elementos

Toluca obligaría hacer modificaciones en el Apertura 2026 | Claro Sports

El Toluca se mantiene en la pelea por el título del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los Diablos Rojos consiguieron su boleto a las semifinales tras eliminar al Atlas por marcador global de 4-2, pero podrían hacer una diablura todavía mayor en caso de alcanzar la última instancia de la Fiesta Grande: llevar la final del fútbol mexicano a plena Navidad.

El conjunto escarlata tiene por delante la oportunidad de ampliar su historia tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Los dirigidos por Antonio Mohamed también disputarán la Copa Intercontinental de la FIFA en Doha, Qatar, donde buscarán sumar otro capítulo exitoso al ciclo del entrenador argentino antes de su salida de la institución.

La participación del Toluca en el certamen internacional pone sobre la mesa un escenario poco habitual para el fútbol mexicano. En caso de que los Diablos Rojos superen las semifinales del Apertura 2026, la disputa por el campeonato se trasladaría al 24 y 27 de diciembre, debido a la coincidencia de fechas entre ambas competencias.

El camino del Toluca en la Copa Intercontinental

La aventura internacional del conjunto mexiquense comenzará el miércoles 9 de diciembre ante el Palmeiras de Brasil, campeón de la Copa Libertadores, en el denominado Derbi de las Américas. El equipo de Antonio Mohamed deberá superar al cuadro paulista para mantenerse con vida en el certamen organizado por la FIFA.

En caso de conseguir la victoria, los Diablos Rojos enfrentarán al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica el sábado 12 de diciembre, en el encuentro correspondiente a la Copa Challenger. Este compromiso representaría el último obstáculo para acceder a la disputa por el título intercontinental.

El Toluca buscará emular lo conseguido por el Pachuca en la edición de 2024, cuando el conjunto hidalguense alcanzó la última instancia del torneo. Si los escarlatas repiten la hazaña de los Tuzos, enfrentarían al PSG, campeón de la Champions League, el miércoles 16 de diciembre, situación que prolongaría su estancia en Medio Oriente.

Los Diablos Rojos cambiarían el calendario de la Liguilla

De acuerdo con el calendario de la Liga MX, los partidos de ida de las semifinales se disputarían el 2 y 3 de diciembre, mientras que los de vuelta tendrían lugar el 5 y 6 del mismo mes. La proximidad con el debut en Qatar y el largo traslado internacional representan un desafío para Antonio Mohamed y su cuerpo técnico.

Una de las alternativas que podría contemplar el entrenador argentino sería utilizar a sus mejores elementos en el compromiso de ida y recurrir a futbolistas con menor participación para el encuentro de vuelta, particularmente a quienes no realicen el viaje a Qatar o hayan tenidos menos minuto a lo largo de la competencia local. La distribución del plantel será una de las decisiones que deberá tomar la institución escarlata durante los próximos días.

La final del Apertura 2026 está programada originalmente para el 10 y 13 de diciembre, pero una clasificación del Toluca obligaría a modificar dichas fechas para permitir su regreso a México y darle tiempo de recuperación al plantel. De esta manera, la ida se disputaría el 24 de diciembre, en plena Nochebuena, y la vuelta el domingo 27, con la posibilidad de que los Diablos Rojos celebren su decimotercer título de Liga MX durante las fiestas navideñas.