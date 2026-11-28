El gladiador habría sufrido complicaciones de salud tras su intervención en Crown Jewel, evento realizado el pasado 7 de noviembre

Figura en ascenso dentro de la WWE

El mundo de la lucha libre se encuentra de luto. La WWE confirmó el fallecimiento de Jermaine Haley, conocido en el ring como Bronson Reed, a los 38 años. La empresa informó que el luchador murió debido a complicaciones médicas, aunque no detalló la naturaleza de estas ni estableció públicamente una relación directa con las lesiones que sufrió durante Crown Jewel.

“WWE lamenta profundamente anunciar que Jermaine Haley, también conocido como Bronson Reed, falleció hoy a la edad de 38 años debido a complicaciones médicas”, señaló la compañía en su comunicado. La empresa también destacó su faceta personal y extendió sus condolencias a su esposa Paige, quien está embarazada, a su hija, familiares, amigos, compañeros de trabajo y aficionados.

La noticia llega después de la participación de Reed en Crown Jewel 2026, celebrado el 7 de noviembre en Riad, Arabia Saudita. Durante el evento intervino en el combate por el Campeonato Mundial por Parejas entre sus compañeros de The Vision, Bron Breakker y Austin Theory, frente a Penta y Je’Von Evans, aunque Reed no formaba parte oficialmente de la lucha.

Durante ese segmento, Oba Femi lanzó a Reed desde una estructura elevada contra una mesa, una acción que derivó en lesiones que, de acuerdo con reportes posteriores, incluyeron costillas fracturadas y una laceración renal. Reed permaneció en Arabia Saudita para recibir atención médica y posteriormente regresó a casa el 18 de noviembre. WWE, sin embargo, no confirmó que esas lesiones fueran la causa de las complicaciones médicas que provocaron su muerte.

La trayectoria de Reed en la lucha libre comenzó en 2007 en Australia, donde utilizó nombres como Jonah Rock y J-Rock. Su desempeño en el circuito independiente le permitió avanzar hacia distintas empresas antes de llegar a WWE, promoción con la que firmó en 2019 para incorporarse a NXT.

En NXT, Reed conquistó el Campeonato Norteamericano de NXT, uno de los títulos que aparecen entre los principales logros de su carrera. WWE lo dejó fuera de la empresa en 2021, después de lo cual continuó su trayectoria en otras promociones antes de regresar a la compañía en 2022.

Tras su regreso, Reed se incorporó al roster de Monday Night Raw y posteriormente formó parte de The Vision, al lado de Bron Breakker, Austin Theory y Logan Paul, y previamente Seth Rollins. Entre sus logros también se encuentra la victoria en la Andre the Giant Memorial Battle Royal de 2024.

Con su muerte, WWE pierde a uno de los integrantes de su roster a los 38 años. La empresa recordó a Reed no solo por su trabajo dentro del cuadrilátero, sino también por su relación con compañeros y familiares. Su último combate televisado quedó marcado por el episodio de Crown Jewel, mientras su trayectoria queda vinculada a NXT, Raw, The Vision y a su etapa previa en la lucha libre australiana.