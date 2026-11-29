El estratega argentino aseguró sufrir el tiempo en el que Atlas los estaba dejando fuera del torneo

Antonio Mohamed no esquivó la polémica arbitral que se presentó en el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX entre el Atlas y Toluca. Pese a conseguir el boleto a las semifinales en el Estadio Jalisco, el entrenador de los Diablos Rojos reconoció que ninguno de los dos penaltis señalados por Jesús Rafael López debió marcarse.

El estratega argentino cuestionó las decisiones del silbante, quien acudió al monitor del videoarbitraje en dos ocasiones para decretar las penas máximas. El Turco consideró que ambas intervenciones tuvieron una repercusión directa en el desarrollo de la eliminatoria, tanto en el aspecto futbolístico como en el estado anímico de los dos equipos.

“A mí me parece que ninguno de los dos es penal, a mi entender de fútbol. Eso también hace que el rival se meta al partido y después también hace que nosotros estemos arriba en la serie. Creo que eso fue importante en lo anímico para modificar el rumbo del partido”, declaró Mohamed en conferencia de prensa.

El entrenador también defendió la clasificación de su equipo, aunque reconoció que la falta de contundencia en el encuentro de ida permitió que los Rojinegros pusieran en riesgo la continuidad del Toluca en la Fiesta Grande. “Nosotros estamos acostumbrados a este tipo de eventos y a no rendirnos. Fuimos por los goles y los conseguimos justamente. Creo que somos justos ganadores”, puntualizó.

Mohamed sufrió la hora en la que el Toluca estaba eliminado

El Turco reconoció el sufrimiento que experimentó durante el encuentro en el Estadio Jalisco, particularmente cuando los Rojinegros tenían el resultado necesario para avanzar a las semifinales. “Fue un partidazo. Nos dejaron un tiempo bastante largo afuera, como una hora o menos. Nosotros no hicimos un primer tiempo. Creo que esto se debe a que no fuimos contundentes en casa. Ahí teníamos que haber liquidado la serie”.

Mohamed también destacó las intervenciones de Camilo Vargas y admitió que su equipo debe corregir los errores que ha cometido en sus compromisos como visitante. “Camilo, en el primer partido y hoy, hizo entre seis y siete tapadas impresionantes, pero en un momento de la serie pudo haber pasado cualquiera. Eso se debe a que nosotros no fuimos contundentes y no estamos siendo contundentes. Hay que seguir mejorando ese aspecto”.

El estratega fue cuestionado sobre el desgaste mental que le generan este tipo de encuentros, especialmente ante su decisión de dejar la institución al término del torneo. “Estoy muy bien. Iba a estar peor si quedábamos fuera, eso está claro. Pero obviamente que todo esto es un electrocardiograma. Es un momento que estás afuera, un momento que estás dentro”, explicó el argentino.

Mohamed aun no decide quiénes viajarán a la Copa Intercontinental

Respecto a la participación del Toluca en la Copa Intercontinental de la FIFA y su compromiso ante el Palmeiras, Mohamed adelantó que todavía no define cómo distribuirá a sus futbolistas para afrontar ambas competencias. “Tenemos algunos pasajes reservados para el jueves, seguramente se va a decidir un grupo de jugadores, pero todavía no hemos decidido quién. Veremos qué rival nos toca, qué acontece y buscaremos lo mejor para que podamos seguir compitiendo en los dos frentes que nos quedan”.

Finalmente, el Turco agradeció la entrega de sus futbolistas y reconoció su ilusión por disputar otra final del fútbol mexicano antes de despedirse de los Diablos Rojos. “Sabemos la agenda que tenemos cargada por delante. El próximo partido es el miércoles y tenemos que sacar diferencia. Otra vez les agradezco a mis jugadores porque se han entregado. Orgulloso de conducir este grupo de jugadores e ilusionado con poder llegar a una nueva final navideña”, sentenció.