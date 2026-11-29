El conjunto de Coapa volvió a quedar a deber ante su afición, luego de ser eliminado pese a ser el tercer mejor equipo de la competencia

Los Rayados doblegaron al América en el Azteca | Alejandra Suárez

El Estadio Azteca fue escenario de otro fracaso del América. Las Águilas tenían todo a su favor para instalarse entre los cuatro mejores equipos del fútbol mexicano, pero terminaron por despedirse de la Fiesta Grande ante su propia afición. Monterrey se impuso 2-0 en el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX y puso fin a las aspiraciones del conjunto dirigido por Guillermo Almada.

El cuadro azulcrema tenía la ventaja deportiva después del empate sin anotaciones en el Gigante de Acero. La igualdad le bastaba para conseguir la clasificación, pero los dirigidos por Matías Almeyda llegaron al Coloso de Santa Úrsula con la obligación de ganar y encontraron la manera de poner contra las cuerdas al conjunto capitalino.

Las Águilas tomaron la iniciativa durante los primeros minutos del encuentro. Henry Martín exigió a Luis Ángel ‘Mochis’ Cárdenas con un remate de cabeza al minuto 9, mientras que Kevin Álvarez y Brian Rodríguez también buscaron abrir el marcador, aunque sin éxito.

América pierde el control y Monterrey comienza a amenazar

Rayados respondió por conducto de Roberto de la Rosa, quien desperdició una oportunidad frente a la portería azulcrema. El conjunto regiomontano comenzó a ganar terreno pese a sufrir la baja de Orbelín Pineda, quien abandonó el encuentro por lesión al minuto 19.

El intercambio de aproximaciones se prolongó hasta el descanso. Santiago Bueno y Alejandro Zendejas intentaron hacer daño por parte del América, mientras que Rodolfo Cota evitó que los visitantes rompieran la igualdad. El 0-0 prevaleció durante los primeros 45 minutos y mantenía momentáneamente a Las Águilas en semifinales.

La segunda mitad presentó un escenario diferente. Monterrey adelantó sus líneas y encontró espacios para inquietar al guardameta azulcrema. Guillermo Almada buscó cambiar la dinámica del encuentro con los ingresos de Óscar Perea, Miguel Borja y Edwin Cerrillo, pero sus modificaciones no consiguieron frenar el avance regiomontano. Incluso uno de ellos fue el villano del partido

Un penalti desata la polémica y encamina la eliminación del América

El rumbo de la eliminatoria cambió tras una intervención del videoarbitraje. Luis Enrique Santander decretó una pena máxima al minuto 69, después de revisar un agarrón de Edwin Cerrillo sobre Jorge ‘Corcho’ Rodríguez dentro del área azulcrema.

Luca Orellano asumió la responsabilidad desde los once pasos y venció a Rodolfo Cota al minuto 70. El argentino rompió la igualdad con el 1-0 y trasladó toda la presión al América, que pasó de tener la clasificación en sus manos a necesitar una anotación para evitar una nueva eliminación en el torneo local.

Por si esto fuera poco, el tanto de la eliminación llegó al minuto 81. De nueva cuenta Cerrillo se equivocó en la cobertura, luego de llegar tarde al duelo contra Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona, a quien atropelló con fuerza desmedida después de mandar un centro raso. El silbante no dudó en marca la pena máxima en la recta final del encuentro. En esta ocasión fue el delantero Uros Djurdjevic quien tomó la redonda para vencer a Rodolfo Cota con un disparo fuerte.

La reacción azulcrema no llegó y Monterrey sentenció la eliminatoria con marcador global de 2-0. Con lo que Rayados enmudeció al Estadio Azteca, eliminó al América por segundo año consecutivo y consiguió su boleto a las semifinales. Del otro lado, Guillermo Almada consumó un fracaso al despedirse del Apertura 2026 pese a contar con la localía y la ventaja deportiva.