Calendario de la jornada 16, Clausura 2026 de la Liga MX: horarios y dónde ver

Este martes 21 de abril arranca la actividad de la penúltima jornada de la fase regular en el presente certamen del fútbol mexicano

Necaxa y Chivas se verán las caras a través de Claro Sports | Imago7

La jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX se presenta como un momento clave en la recta final del torneo, con enfrentamientos que podrían definir tanto la lucha por la Liguilla como el destino de varios equipos en la parte baja de la tabla. Este martes 21 de abril arranca la actividad con duelos importantes como el Pumas vs FC Juárez y el Querétaro vs Cruz Azul.

Más tarde, Monterrey recibirá a Puebla en el Gigante de Acero, mientras que León se medirá ante el América en un choque que promete ser de los más parejos. Las Águilas llegan con el ánimo de la victoria ante Toluca el pasado sábado, pero el factor local podría equilibrar el encuentro.

Para el miércoles 22 de abril, la actividad continuará con partidos clave como el Atlas vs Tigres y el Atlético de San Luis vs Santos, donde los locales buscarán hacerse fuertes en casa. Además, Toluca intentará confirmar su favoritismo ante Mazatlán, mientras que Chivas quiere romper su récord de puntos en torneos cortos visitando al Necaxa en un encuentro que podrás ver en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Liga MX: fecha, hora y dónde ver los partidos de la jornada 16 del Clausura 2026

La jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX se perfila como un momento decisivo en la recta final del torneo, con partidos que pueden definir el destino de varios equipos rumbo a la Liguilla. Los enfrentamientos de esta fecha reúnen a clubes históricos y a otros que llegan con la presión de sumar puntos de manera urgente, lo que eleva la intensidad en cada uno de los duelos. A continuación, te presentamos los detalles de cada encuentro:

Martes 21 de abril de 2026

Pumas UNAM vs FC Juárez | 19:00 horas | Estadio Olímpico Universitario | Canal 5, TUDN, Vix

Querétaro vs Cruz Azul | 19:00 horas | Estadio Corregidora | FOX One

Monterrey vs Puebla | 21:00 horas | Gigante de Acero | Canal 5, TUDN, Vix

León vs América | 21:06 horas | Estadio León | FOX One

Miércoles 22 de abril de 2026

Atlas vs Tigres UANL | 19:00 horas | Estadio Jalisco | TUDN, Vix

Atlético de San Luis vs Santos | 19:00 horas | Estadio Libertad Financiera | ESPN, Disney+

Mazatlán FC vs Toluca | 19:00 horas | Estadio El Encanto | Azteca 7

Necaxa vs Chivas | 21:00 horas | Estadio Victoria | Claro Sports

Tijuana vs Pachuca | 21:00 horas | Estadio Caliente | FOX One

¿Quiénes transmiten en vivo los partidos del Clausura 2026? Canales y streaming

Los partidos de la Liga MX se pueden seguir en diversos canales de televisión abierta, de paga y en plataformas de streaming. Para el Clausura 2026, Claro Sports transmite los encuentros del Necaxa como local, mientras que los partidos de otros equipos se podrán seguir por TUDN, ViX, Canal 7, Azteca Deportes, ESPN, Disney+, FOX, FOX One y Prime Video.

Clausura 2026 Liga MX: ¿Quiénes son los favoritos para ganar?

Aquí tienes el análisis de favoritos con base en tendencias de casas de apuestas (cuotas aproximadas como referencia del contexto que compartiste):

Pumas vs FC Juárez | Los felinos (-110) parten como ligeros favoritos para este duelo en Ciudad Universitaria. El equipo local buscará imponer condiciones en casa para mantenerse en zona competitiva, mientras que FC Juárez (+275) intentará sorprender como visitante. El empate en este encuentro se paga alrededor de +240, lo que refleja un partido con cierta paridad.

Querétaro vs Cruz Azul | La Máquina (-132) llega como favorita pese a jugar fuera de casa, respaldada por los jugadores con los que cuenta Nicolás Larcamón. Querétaro (+333) tratará de hacerse fuerte en La Corregidora y complicar al visitante. El empate se paga cerca de +260, lo que indica que podría ser un duelo cerrado.

Monterrey vs Puebla | Rayados (-223) es uno de los favoritos más claros de la jornada, con amplias probabilidades de quedarse con los tres puntos en casa. Puebla (+525) llega como víctima en el papel y buscará dar la sorpresa. El empate tiene una cuota cercana a +320.

León vs América | Las Águilas (-118) son ligeras favoritas en este enfrentamiento, aunque León (+295) tiene argumentos para competir en su estadio. Se espera un duelo equilibrado y de alta intensidad. El empate se paga alrededor de +250, reflejando lo parejo del choque.

Atlas vs Tigres UANL | Tigres (-129) parte como favorito gracias a la calidad de su plantel, incluso jugando como visitante. Atlas (+355) buscará aprovechar su localía para equilibrar el partido. El empate en este duelo se paga cerca de +260.

Atlético de San Luis vs Santos | Los potosinos (-139) llegan como favoritos para este compromiso en casa, donde suelen hacerse fuertes. Santos (+340) intentará dar la sorpresa y sumar puntos clave. El empate tiene una cuota aproximada de +260.

Mazatlán FC vs Toluca | Toluca (-250) es amplio favorito en este enfrentamiento, gracias a su poder ofensivo. Mazatlán (+600) aparece como uno de los menos favorecidos de la jornada. El empate se paga alrededor de +350.

Necaxa vs Chivas | El Guadalajara (-139) parte como favorito para llevarse el triunfo en Aguascalientes. Necaxa (+340) buscará hacerse fuerte en casa y dar un golpe importante. El empate en este duelo tiene una cuota cercana a +260.

Tijuana vs Pachuca | Este es uno de los partidos más parejos de la jornada, con Tijuana (+172) y Pachuca (+145). Ambos equipos tienen opciones reales de llevarse la victoria. El empate se paga alrededor de +240, reflejando la igualdad en el enfrentamiento.

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