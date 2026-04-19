Santos vs Atlas en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 15

Santos recibe a Atlas desde el sótano de la clasificación; los rojinegros llegan con la obligación de sumar tres puntos para aspirar a los puestos de Liguilla

Santos Laguna vs Atlas, en vivo online | Claro Sports

Santos Laguna llega a este partido en el último lugar de la tabla con nueve puntos, con dos victorias en el torneo y solo una como local en el TSM. El equipo viene de perder ante Pachuca en la jornada anterior, resultado que lo mantiene sin margen competitivo y obligado a sumar para evitar cerrar como sotanero del campeonato y pagar multa en la tabla de cocientes.

Atlas, por su parte, inicia la jornada con 19 puntos y apenas fuera de la zona de clasificación, con la posibilidad de meterse si consigue la victoria. El equipo viene de empatar ante Monterrey, su quinto partido al hilo sin ganar, y necesita un triufno en Torreón para regresar a los puestos de fase final, en un calendario que aún incluye rivales directos en las últimas jornadas.

Clausura 2026: horario del partido Santos vs Atlas, hoy 19 de abril de 2026

El partido entre Santos Laguna y Atlas se juega este domingo 19 de abril en el Estadio TSM, en Torreón, Coahuila, como último encuentro de la jornada 15 del Clausura 2026.

El juego inicia a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en un duelo que cierra la actividad del fin de semana y que tiene impacto directo en la zona media de la tabla y en la definición del último lugar general.

Liga MX: alineaciones del Santos vs Atlas para la jornada 15, al momento

Santos : Carlos Acevedo; José Abella, Kevin Balanta, Efraín Orona, Emmanuel Echeverria; Cristián Dájome, Javier Güemez, Nelson Cedillo; Francisco Villalba; Lucas di Yorio, Ezequiel Bullaude.

: Carlos Acevedo; José Abella, Kevin Balanta, Efraín Orona, Emmanuel Echeverria; Cristián Dájome, Javier Güemez, Nelson Cedillo; Francisco Villalba; Lucas di Yorio, Ezequiel Bullaude. Atlas: Camilo Vargas; Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel; Diego González, Víctor Rios, Aldo Rocha, Paulo Ramírez, Gustavo Ferrareis; Arturo González, Eduardo Aguirre.

¿Dónde ver en vivo el Santos vs Atlas? Canales de TV y transmisión streaming

La transmisión del partido en México estará disponible a través de ESPN en televisión de paga, mientras que en streaming se podrá seguir por Disney+ Premium y ViX Premium.

En Estados Unidos, el encuentro se transmite por TUDN, además de su plataforma digital y la aplicación oficial. Además, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto completamente en vivo, con jugadas clave, estadísticas y actualizaciones en tiempo real.

Antecedentes del Santos vs Atlas y últimos resultados en la Liga MX

El último enfrentamiento entre ambos equipos terminó en empate 2-2 el 14 de septiembre de 2025 en casa del Atlas, mientras que el más reciente duelo en Torreón fue victoria de Santos por 2-0 el 23 de febrero de 2025.

En el Clausura 2026, Santos llega tras perder por 4-2 ante Pachuca y se mantiene con nueve puntos en el último lugar de la tabla, mientras que Atlas empató ante Monterrey y conserva 19 unidades en la décima posición, con la posibilidad de dar el salto hasta el séptimo lugar.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

Los momios de Caliente.mx para este partido reflejan un escenario de paridad entre ambos equipos, a pesar de la diferencia en la tabla general.

Santos +154

Empate +265

Atlas +154

Las cuotas colocan a ambos equipos con las mismas probabilidades de victoria, en un contexto donde Santos juega como local pero llega como último lugar, mientras que Atlas suma cinco partidos sin conocer la victoria.

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