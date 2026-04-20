¡Golpe del Magic! Banchero brilla y Orlando sorprende a Pistons en el Juego 1

Banchero fue la figura del encuentro con una actuación completa al registrar 23 puntos, nueve rebotes y cuatro asistencias

Banchero durante el juego ante Pistons | Rick Osentoski-Imagn Images

El Orlando Magic dio un golpe de autoridad en el inicio de su serie de primera ronda al imponerse 112-101 sobre los Detroit Pistons, en un resultado que sorprendió por el dominio del equipo visitante. El conjunto de Orlando, octavo sembrado, tomó el control desde el inicio y nunca estuvo en desventaja, dejando en evidencia las dudas del mejor equipo de la conferencia en casa.

Paolo Banchero fue la figura del encuentro con una actuación completa al registrar 23 puntos, nueve rebotes y cuatro asistencias. El joven líder del Magic marcó el ritmo del partido y fue clave en los momentos decisivos, respaldado por un equipo que respondió de manera colectiva. Desmond Bane y Wendell Carter aportaron 17 puntos cada uno, mientras que Jalen Suggs sumó 16 unidades.

Del lado de Detroit, Cade Cunningham firmó una actuación destacada con 39 puntos, la mejor de su carrera en playoffs, pero no fue suficiente para evitar la derrota. La falta de apoyo ofensivo del resto del equipo fue determinante para que los Pistons no lograran sostener el ritmo, a pesar de que Tobias Harris colaboró con 17 puntos.

El partido tuvo momentos de reacción por parte de los locales, quienes lograron empatar el marcador en el tercer cuarto tras una racha ofensiva comandada por Cunningham. Sin embargo, Orlando respondió de inmediato con una combinación de Banchero y Bane que volvió a abrir la ventaja, cerrando el tercer periodo con una diferencia que encaminaría el triunfo.

En el último cuarto, Franz Wagner apareció en el momento clave al anotar 11 de sus 19 puntos para asegurar la victoria del Magic. Su aporte en los minutos finales fue determinante para evitar cualquier intento de remontada de Detroit, que ya no pudo reaccionar ante la solidez del rival.

Con este resultado, Detroit extendió a 11 su racha de derrotas consecutivas en casa en postemporada, una marca negativa que se arrastra desde 2008. La presión ahora aumenta para los Pistons, que deberán reaccionar en el Juego 2 si no quieren complicar la serie desde el inicio, especialmente considerando su historial reciente sin superar la primera ronda.

Orlando, por su parte, da un paso importante en su objetivo de volver a trascender en playoffs, algo que no consigue desde 2010. El siguiente duelo se disputará el miércoles, donde los Pistons buscarán ajustar y evitar que la serie se incline rápidamente a favor del Magic.

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