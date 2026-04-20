José Escorcia, la joya de Nacional que lidera a la Selección Colombia sub 17

El delantero José Escorcia brilla con Colombia sub 17 en el Sudamericano, consolidándose como figura y joya emergente del fútbol colombiano.

José Escorcia, jugador sub 17 | FCF.

José Escorcia es costeño pero sigue intacto y su forma de hablar lo delata: es cartagenero. Dentro y fuera de la cancha, el delantero mantiene viva su identidad caribeña, la misma que hoy lo tiene como una de las figuras de la Selección Colombia sub 17.

Escorcia representa una región que históricamente ha sido cuna de grandes delanteros para el fútbol colombiano. De la Costa Caribe han surgido referentes como Luis Díaz, hoy el mejor futbolista del país, y Jorge Carrascal, otro cartagenero que destacó desde las divisiones menores de la Selección.

En ese linaje de talento ofensivo aparece ahora José Escorcia, nacido en 2009 en Cartagena, quien se perfila como una de las nuevas promesas del fútbol nacional y hoy sumó su primer título.

Figura en el Sudamericano sub 17

El joven atacante es protagonista en el Sudamericano sub 17, donde Colombia disputará la final ante Argentina en Luque, Paraguay. Escorcia llega a este partido decisivo como una de las cartas ofensivas del equipo dirigido por el cuerpo técnico juvenil.

Su rendimiento ha sido clave en el camino hacia la final, consolidándose como una de las revelaciones del torneo y una pieza fundamental en el ataque colombiano.

Doble golpe ante Brasil y revancha histórica

Uno de sus momentos más destacados llegó en la victoria 0-3 sobre Brasil, donde anotó un doblete que impulsó a Colombia a la final. Ese triunfo tuvo un valor especial, ya que significó una especie de revancha tras la derrota sufrida en la final del Sudamericano 2025 en Cartagena.

Con esa actuación y también en la final ante Argentina, Escorcia confirmó su capacidad para aparecer en partidos importantes y responder en escenarios de alta exigencia.

Formación en Atlético Nacional y crecimiento constante

Desde 2024, Escorcia hace parte del registro de Atlético Nacional, club al que llegó tras ser observado en la Liga Antioqueña de Fútbol mientras jugaba con Oriente FC. Su talento llamó la atención del cazatalentos Camilo Pérez, quien le hizo seguimiento antes de recomendar su incorporación al conjunto verdolaga.

En Nacional ha sido protagonista en las categorías menores, sumando títulos como el torneo internacional sub 17 disputado en Uruguay, además de ser habitual convocado a la Selección Antioquia.

Proyección hacia el fútbol profesional

Su evolución no ha pasado desapercibida dentro del club paisa, donde ya se proyecta como un jugador con posibilidades de llegar al equipo profesional en los próximos años. Atlético Nacional ha apostado por el talento juvenil en su plantel principal, lo que abre una ventana de oportunidad para el atacante cartagenero.

Con su presente en la Selección Colombia sub 17 y su crecimiento constante en divisiones menores, José Escorcia empieza a perfilarse como uno de los nombres a seguir en el futuro del fútbol colombiano.

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