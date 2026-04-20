Querétaro vs Cruz Azul en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 16 de Liga MX 2026

El margen de error para los cementeros prácticamente se ha reducido a cero tras los últimos resultados en el torneo local y la eliminación de la Concacaf Champions Cup

Horario y dónde ver el Querétaro vs Cruz Azul | Claro Sports

El enfrentamiento entre Querétaro y Cruz Azul forma parte de la recta final del Clausura 2026, en un duelo correspondiente a la jornada 16 que promete ser clave para las aspiraciones de los cementeros en la Liga MX. El compromiso se disputará el martes 21 de abril en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el estadio La Corregidora.

A pesar de que Cruz Azul se ha mantenido como un equipo protagonista en el fútbol mexicano, el balance general del técnico Nicolás Larcamón no termina por consolidarse como sólido dentro de la institución. La exigencia en La Noria es constante y los resultados recientes han puesto el proyecto bajo presión.

El margen de error prácticamente se ha reducido a cero, sobre todo tras la eliminación en la Concacaf Champions Cup 2026 y el desempeño en el torneo local. Aunque el equipo se mantiene en la parte alta de la tabla, actualmente en el cuarto lugar del Apertura 2026, las expectativas siguen siendo mayores dentro del club.

Por su parte, Querétaro apenas lleva tres victorias en todo lo que va del torneo y buscará dar la campanada ante la Máquina para concluir de la manera más decorosa posible este Clausura 2026. Cabe destacar que este comprimiso será el último en su casa dentro del certamen pues en la jornada 17 visitarán al Puebla.

¿Quién transmite en vivo el Querétaro vs Cruz Azul y dónde ver el partido de este 21 de abril de 2026?

Este partido podrá seguirse en vivo a través de la plataforma FOX One, opción disponible para la afición que busca no perder detalle de uno de los encuentros esperados de la jornada. No olvides que también tendrás todos los detalles del compromiso a través del tradicional minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones probables del Querétaro vs Cruz Azul para la jornada 16 del Clausura 2026

La escuadra de Nicolás Larcamón seguirá lidiando con la baja de Nico Ibáñez, quien no estará para este cierre de torneo, lo que deja al Toro Fernández perfilado como titular. Esta sería la posible alineación de la Máquina para enfrentar al Querétaro en un juego donde están urgidos de reencontrarse de una vez por todas con la victoria:

Querétaro: José Hernández, Lucas Abascia, Diego Reyes, Daniel Parra, Bayron Duarte, Mateo Coronel, Santiago Homenchenko, Carlo García, Ali Avila, Francisco Venegas, Jean Unjanque.

Cruz Azul: Kevin Mier, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Rodolfo Rotondi, Omar Campos, Ariel Castro, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Erik Lira, José Paradela, Gabriel Fernandez.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Querétaro vs Cruz Azul

El historial reciente entre Cruz Azul y Querétaro muestra una rivalidad con resultados variados en sus últimos enfrentamientos dentro de la Liga MX, donde ambos equipos han intercambiado victorias y empates en duelos competitivos:

Cruz Azul 2-2 Querétaro | 24 de septiembre de 2025 | Apertura 2025

Cruz Azul 1-0 Querétaro | 23 de febrero de 2025 | Clausura 2025

Querétaro 0-2 Cruz Azul | 23 de agosto de 2024 | Apertura 2024

Querétaro 1-3 Cruz Azul | 2 de febrero de 2024 | Clausura 2024

Cruz Azul 1-3 Querétaro | 24 de septiembre de 2023 | Apertura 2023

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