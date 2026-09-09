Rafael Márquez abre nueva etapa con Selección Mexicana y visitará a los 18 clubes de Liga MX

Atlas fue la primera parada de una gira que busca compartir información, metodologías y coordinación con la Liga MX

Rafael Márquez inicia con Atlas una gira por los 18 clubes de la Liga MX. Foto: FMF

Rafael Márquez comenzó este martes 8 de septiembre una nueva etapa de trabajo al frente de la Selección Nacional de México con una visita a las instalaciones del Atlas FC, primer equipo contemplado dentro de una gira que abarcará a los 18 clubes de la Liga MX.

El director técnico del Tricolor acudió a la Academia Aga, en Guadalajara, donde presenció el entrenamiento del conjunto rojinegro y sostuvo un acercamiento con integrantes de la estructura deportiva del club.

Márquez estuvo acompañado por Duilio Davino, director deportivo de la Selección Nacional Mayor, además de Pol Lorente, Xabier Mancisidor y Vidal Paloma, integrantes de su cuerpo técnico. También participó Andrés Lillini, director deportivo de las Selecciones Nacionales Menores.

Día de visita especial. 💫



Nuestro DT, Rafa Márquez y su cuerpo técnico, estuvieron hoy en las casa del Rojinegro. 🔴⚫



¡Gracias por recibirnos, @AtlasFC! 🙏 pic.twitter.com/mlxZJTrR6N — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 9, 2026

La comitiva fue recibida por Andoni Zubizarreta, vicepresidente deportivo del Atlas; Eduardo Herrera, director de gestión deportiva, y Hernán Crespo, entrenador del primer equipo rojinegro.

¿Cuál es el objetivo de las visitas de Rafael Márquez a los clubes?

La Federación Mexicana de Fútbol informó que el recorrido tiene como propósito fortalecer la relación entre la Selección Mexicana y las instituciones de la Liga MX, con una comunicación más directa entre los cuerpos técnicos y las áreas deportivas.

Dentro de estos encuentros se busca compartir información y metodologías de trabajo, además de establecer mecanismos de coordinación entre los clubes y la estructura de selecciones nacionales.

La intención es que Márquez y su equipo puedan conocer de primera mano los procesos de cada institución, así como mantener un seguimiento más cercano de los futbolistas que participan en el campeonato mexicano.

Atlas fue elegido como el punto de partida de una agenda que contempla visitas a todos los equipos de Primera División. El recorrido permitirá al cuerpo técnico nacional mantener contacto con entrenadores, directivos y responsables de las distintas áreas deportivas.

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Atlas, primera parada de Rafael Márquez

La elección del conjunto rojinegro como primera escala también representa un regreso de Márquez a una institución vinculada con su trayectoria como futbolista. En esta ocasión, su presencia se produjo desde su función como responsable de la Selección Nacional.

Durante la visita, el estratega observó la práctica dirigida por Hernán Crespo y comenzó el intercambio de información que se pretende repetir con el resto de los clubes del fútbol mexicano.

Después de la visita a Atlas, la comitiva continuará con el resto de los equipos del campeonato mexicano hasta completar el recorrido por las 18 instituciones.

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