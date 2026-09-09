Baker Mayfield firma extensión millonaria y seguirá con Buccaneers hasta 2029

El quarterback acordó una extensión por tres temporadas y 165 millones de dólares, con un promedio anual de 55 millones

Baker Mayfield y los Buccaneers amarraron su boleto a la postemporada | Reuters

Baker Mayfield continuará como quarterback de los Tampa Bay Buccaneers después de alcanzar un acuerdo para extender su contrato por tres temporadas y 165 millones de dólares. El movimiento asegura su permanencia con la franquicia hasta el final de la campaña 2029, según informó ESPN.

El acuerdo llegó cinco días antes del inicio de la temporada regular 2026, después de varias semanas en las que las negociaciones permanecieron detenidas. Mayfield estaba por entrar al último año del contrato por tres temporadas y 100 millones de dólares que firmó en 2024.

La nueva extensión contempla un promedio de 55 millones de dólares por temporada. Además, el contrato representa la inversión más alta que Tampa Bay ha realizado por un jugador en la historia de la organización.

Las conversaciones entre ambas partes se habían detenido antes del campamento de entrenamiento. Mayfield había establecido esa fecha como límite para negociar y posteriormente señaló que concentraría su atención en la temporada si no existía un acuerdo. Sin embargo, las pláticas se retomaron durante el fin de semana y terminaron con la renovación.

Tampa Bay asegura a Mayfield hasta 2029

El propietario Joel Glazer destacó el papel que Mayfield ha tenido desde su llegada a Tampa Bay y explicó que el contrato refleja la intención de mantenerlo como responsable de la ofensiva. “Baker llegó en un momento que marcó un nuevo capítulo para nuestra organización y durante los últimos tres años se ha establecido como líder de nuestra franquicia”, señaló Glazer después del anuncio.

THE LEADER OF TAMPA BAY 🏴‍☠️



Baker Mayfield is here to stay. pic.twitter.com/dGEkJQTfoD — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) September 8, 2026

Mayfield llegó a Tampa Bay en 2023 mediante un contrato por una temporada después del retiro de Tom Brady. Ganó el puesto de titular y terminó aquella campaña con 4,044 yardas y 28 pases de touchdown, además de conducir al equipo al título de la NFC Sur y a una victoria en playoffs.

Ese rendimiento derivó en el acuerdo por tres años que firmó en 2024. Durante esa misma temporada lanzó para 4,500 yardas y 41 anotaciones, mientras los Buccaneers terminaron con marca de 10-7 y volvieron a conquistar su división.

En sus primeras tres campañas con Tampa Bay, Mayfield acumuló 12,237 yardas aéreas y 95 pases de touchdown. Durante ese periodo ocupó el segundo lugar de la NFL en anotaciones por pase y el tercero en yardas.

Las negociaciones entre Mayfield y Buccaneers

Antes del acuerdo, Tampa Bay había presentado distintas propuestas para extender la relación con su quarterback. Las partes no habían encontrado un punto en común antes del campamento, mientras Mayfield buscaba un contrato que reflejara sus resultados desde que tomó el puesto.

El jugador había señalado que su intención no era establecer una nueva referencia económica para los quarterbacks de la NFL, sino recibir un acuerdo relacionado con lo conseguido durante sus tres temporadas en la organización.

Con la extensión, Mayfield pasa de un salario promedio de 33.3 millones de dólares en su contrato anterior a 55 millones por temporada. La cifra lo coloca entre los quarterbacks con mayores ingresos promedio de la liga.

Tampa Bay elimina así uno de los temas pendientes antes de comenzar su calendario. Mayfield iniciará su cuarta temporada con los Buccaneers con contrato hasta 2029 y continuará como la apuesta de la franquicia para conducir su ofensiva.

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