Boletos Cruz Azul vs América: precios y dónde comprar las entradas para el Clásico Joven

El encuentro forma parte de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas buscan mantenerse en el primer lugar de la general

El Clásico Joven se robará los reflectores este fin de semana | Imago7

Cruz Azul y América se preparan para disputar una edición más del Clásico Joven dentro del Apertura 2026. Ambos equipos se enfrentarán este sábado 12 de septiembre en el Estadio Azteca, como parte de la Jornada 8 de la Liga MX, en un partido para el cual todavía se pueden adquirir entradas.

La venta de accesos ya se encuentra en marcha y el movimiento de los aficionados provocó que algunas secciones dejaran de tener lugares disponibles. Hasta el momento, las zonas 400 Norte, 500 Norte y 600 Norte aparecen agotadas, mientras que el resto de las localidades depende de la disponibilidad que mantenga la boletera de venta.

El precio para ingresar al Cruz Azul vs América comienza en 968 pesos, aunque las entradas pueden superar los 4 mil 500 pesos dependiendo de la sección elegida. Los costos pueden modificarse conforme avance la venta y también están sujetos al número de lugares que queden en cada zona del Coloso de Santa Úrsula.

Entre las localidades que todavía aparecen disponibles se encuentra Chairman’s Club, con un precio de 4,556.80 pesos; Tunnel Club, en 3,987.20; Super Seats y Terraza Inter MX, ambas en 3,417.60; además de Palcos Club, cuyo costo es de 2,734.08 pesos. Aquí te dejamos la lista de precios completa, misma que ya incluyen los cargos extras.

Lista de precios | Cruz Azul vs América

Chairman’s Club | $4,556.80

Tunnel Club | $3,987.20

Super Seats | $3,417.60

Terraza Inter MX | $3,417.60

Palcos Club | $2,734.08

200 Platea | $2,278.40

100 Plus | $2,221.44

100 Lateral | $2,164.48

300 Lateral A | $2,164.48

100 Norte | $2,107.52

100 Sur | $2,107.52

300 Cabecera | $1,367.04

300 Preferente | $1,253.12

Los boletos para el encuentro se venden por medio de Fanki, plataforma encargada de distribuir las entradas para el partido. Después de realizar la compra, los aficionados pueden consultar su acceso desde la aplicación, en la sección “Mis Boletos”, donde aparecerá el boleto correspondiente.

Para ingresar al estadio, las personas mayores de edad deberán contar con FAN ID, requisito utilizado por la Liga MX para el acceso a los encuentros. El código QR del boleto estará habilitado dos días antes del partido y el sistema no permite ingresar con capturas de pantalla ni con entradas impresas.

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Finalmente, quienes planeen llegar al Cruz Azul vs América en automóvil también tienen la posibilidad de comprar estacionamiento mediante Fanki. El acceso para dejar el vehículo durante el Clásico Joven tiene un costo de 455 pesos, cantidad que se suma al precio de la entrada para quienes decidan utilizar este servicio.

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