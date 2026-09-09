Chino Huerta tiene una meta clara con Pumas: “Mi sueño es salir campeón con esta institución”

César Huerta reconoció que mantiene la intención de regresar a Europa, aunque ahora su prioridad es recuperar nivel y responder con Pumas

Chino Huerta quiere ser campeón con Pumas | Imago 7

César Huerta todavía procesa su regreso a Pumas. Después de su experiencia en Europa, marcada por meses de competencia y una lesión que condicionó su continuidad, el atacante mexicano inició una nueva etapa con el club que impulsó su camino hacia la selección mexicana y posteriormente al fútbol europeo.

El jugador reconoció que será hasta volver a Ciudad Universitaria cuando termine de dimensionar lo que significa vestir nuevamente la camiseta universitaria. Mientras tanto, asegura que su compromiso pasa por responder a la confianza que recibió de la institución y del cuerpo técnico. “Todavía no lo asimilo muy bien. Yo creo que hasta que vuelva a CU me va a caer el 20 de que estoy de regreso”, explicó Huerta, quien también señaló que desde su llegada encontró respaldo dentro del vestidor.

Su retorno se produjo antes de lo que tenía contemplado. Huerta admitió que su intención era permanecer durante más tiempo en Europa, pero la propuesta de Pumas terminó por modificar sus planes. “Me costó muchísimo poder cumplir mi sueño de jugar en Europa, pero una vez que vi que la disposición de Pumas estaba real, me facilitó mucho la decisión porque sabía que era un lugar donde quería volver”, comentó.

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La lesión que cambió la etapa de César Huerta en Europa

El atacante explicó que durante sus primeros meses en Europa consiguió adaptarse a las exigencias dentro de la cancha. Sin embargo, una lesión terminó por modificar su experiencia debido a la incertidumbre sobre el tiempo que necesitaría para volver a competir.

Huerta señaló que uno de los aspectos que más le afectaron fue no contar inicialmente con un diagnóstico que le permitiera saber cuándo podría regresar. Estar lejos de México y enfrentar el proceso por su cuenta también terminó por convertirse en parte del aprendizaje. “Llegar a casa y no saber qué pasa con tu cuerpo son cosas que te marcan. Me hicieron darme cuenta de que podía resistir y nunca me rendí”, explicó.

El mexicano considera que aquel periodo modificó su manera de trabajar. Ahora presta mayor atención no solamente a los entrenamientos y partidos, sino también al descanso, alimentación y recuperación fuera de las instalaciones. “Si daba el 100%, ahora tengo que dar el 200%. Sé que también me tengo que cuidar muchísimo más, no solamente en el entrenamiento, sino fuera, en el trabajo invisible”, señaló.

Huerta quiere ser campeón con Pumas

El regreso también coincide con un momento de cambios dentro del equipo. Pumas viene de disputar una final y atraviesa una etapa con un nuevo cuerpo técnico, situación que Huerta considera parte del proceso que deberá afrontar el plantel.

El atacante explicó que uno de sus objetivos individuales es recuperar ritmo y superar el nivel que tenía antes de su lesión. Sin embargo, su principal meta está relacionada con los resultados colectivos. “Mi sueño personal es el de mi grupo también, que es salir campeón con esta institución, con mi equipo”, afirmó.

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Huerta también recordó la conexión que mantiene con la afición. El recibimiento que tuvo desde su llegada confirmó, según explicó, parte de las razones que lo llevaron a aceptar la propuesta para regresar. Para el futbolista, su aportación deberá reflejarse tanto en los partidos como durante los entrenamientos. Su intención es transmitir intensidad dentro del grupo y competir por un lugar mientras recupera continuidad.

César Huerta no cierra la puerta a volver a Europa

Aunque su atención está puesta en Pumas, Huerta reconoció que mantiene pendiente la posibilidad de regresar al fútbol europeo. Considera que su primera experiencia terminó antes de lo que esperaba debido a la lesión y no descarta intentarlo nuevamente. “Me gustaría. Tengo esa espina clavada porque realmente solo jugué seis meses. Si en un futuro se da la oportunidad, estoy abierto para poder regresar a Europa”, aseguró.

Por ahora, el atacante coloca ese escenario en segundo plano. Huerta sabe que antes deberá responder dentro de Pumas, recuperar su nivel y ayudar al equipo a cambiar la dinámica de resultados.

“Pumas fue el que me abrió las puertas de selección y de Europa”, recordó. Ahora, de vuelta en Ciudad Universitaria, el objetivo comienza nuevamente desde el mismo punto: competir, recuperar continuidad y buscar un campeonato con el club.

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