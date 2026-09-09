Carlos Álvarez ya tiene visa de trabajo y queda disponible para América

El mediocampista español completó el trámite migratorio desde España y evitó salir de México antes del Clásico Joven

Carlos Álvarez ya tiene visa de trabajo | @ClubAmerica

América continúa con su preparación rumbo al Clásico Joven ante Cruz Azul el sábado 12 de septiembre y recibió una noticia relacionada con uno de sus refuerzos. Carlos Álvarez ya cuenta con la visa de trabajo necesaria para poder ser registrado y quedar disponible para Guillermo Almada.

El mediocampista español trabajó el martes 8 de septiembre al parejo del grupo en las instalaciones de Coapa, donde el equipo afina detalles para uno de los partidos marcados en el calendario del semestre.

El trámite migratorio de Álvarez se realizó desde España, por lo que no fue necesario que el futbolista saliera de México para completar el proceso. Con este paso resuelto, el jugador queda en condiciones de ser considerado por Almada para el próximo compromiso.

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Carlos Álvarez ya trabaja con el grupo

Durante la sesión, Álvarez participó junto al resto de sus compañeros y avanzó en su proceso de integración al plantel. Su disponibilidad abre una opción más para el cuerpo técnico de cara al duelo contra Cruz Azul.

El español llegó en días recientes al conjunto azulcrema y desde entonces ha trabajado para adaptarse a la dinámica del equipo y a las indicaciones del entrenador. La decisión sobre si tendrá minutos ante La Máquina dependerá ahora de Almada y de cómo evalúe su estado físico y futbolístico durante los próximos entrenamientos.

América también recupera opciones para el Clásico Joven

En la misma práctica también trabajaron con el grupo Miguel Borja y Luis Ángel Malagón. El delantero colombiano ya tuvo actividad bajo las órdenes de Almada y busca entrar en la consideración para el partido del fin de semana. Malagón, por su parte, también entrenó al parejo y espera la decisión del cuerpo técnico sobre su posible regreso al cuadro titular.

Con Carlos Álvarez ya habilitado y más jugadores reincorporándose al trabajo grupal, América suma alternativas para definir su alineación rumbo al Clásico Joven ante Cruz Azul.

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