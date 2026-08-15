Pascal Wehrlein gana en Londres y acaricia el título en la Fórmula E

Wehrlein conquistó la Ronda 16 en Londres, tomó el liderato del Mundial y llegará con cinco puntos de ventaja a la última carrera

Wehrlein gana en Londres y llega líder a la carrera por el título. | Claro Sports

Pascal Wehrlein dio el golpe en el momento decisivo de la temporada 12 de Fórmula E. El piloto de Porsche conquistó este sábado la Ronda 16 del Hankook London E-Prix 2026 y, con los 28 puntos obtenidos, asumió el liderato del Mundial de Pilotos cuando únicamente resta una carrera para conocer al nuevo campeón.

El alemán, campeón mundial de la categoría en 2024, comenzó desde la primera posición y convirtió la pole en una victoria fundamental para sus aspiraciones. Wehrlein completó la prueba con un tiempo de 49 minutos, 48 segundos y 354 milésimas, cruzando la meta con una ventaja de 5.777 segundos sobre Jake Dennis, quien terminó segundo después de arrancar desde el quinto puesto.

El resultado cambió el panorama del campeonato. Wehrlein alcanzó los 169 puntos y desplazó a Dennis del primer lugar, aunque la diferencia entre ambos es mínima. El británico de Andretti suma 164 unidades, apenas cinco menos que el piloto de Porsche, por lo que todo quedará abierto para la última carrera de la campaña, programada este domingo nuevamente en Londres.

La lucha por el título todavía tiene un tercer protagonista. Mitch Evans se mantiene en la tercera posición con 148 puntos, a 21 de Wehrlein. El piloto de Jaguar TCS Racing terminó octavo en la Ronda 16 y sumó cuatro unidades, resultado que le permite conservar posibilidades matemáticas antes del cierre de la temporada.

Detrás de ellos, Oliver Rowland aparece cuarto con 134 puntos, mientras António Félix da Costa dio un salto importante gracias a su tercer lugar en la carrera y alcanzó las 128 unidades. El portugués de Jaguar comenzó desde el séptimo puesto y completó el podio a 22.308 segundos del ganador.

La carrera también dejó una actuación destacada de Sébastien Buemi, quien avanzó desde el décimo puesto de la parrilla hasta el cuarto lugar y agregó 12 puntos a su cuenta. Edoardo Mortara protagonizó una de las mayores remontadas de la jornada al comenzar 18 y terminar quinto, mientras Taylor Barnard fue sexto y Dan Ticktum cruzó la meta en séptima posición.

Mitch Evans terminó octavo, Nick Cassidy fue noveno y Oliver Rowland completó la zona de puntos en el décimo sitio. Nico Müller, compañero de Wehrlein en Porsche, no pudo aprovechar su segundo lugar de salida y descendió hasta la posición 11, quedándose sin sumar.

Josep Maria Martí, Jean-Éric Vergne, Lucas di Grassi y Zane Maloney fueron los pilotos que no lograron completar la prueba, en una jornada que terminó favoreciendo especialmente a Wehrlein en su búsqueda por recuperar el campeonato.

Resultado del E-Prix de Londres – Ronda 16

Pos. Piloto Equipo Salida Mejor vuelta Tiempo Diferencia Puntos 1 Pascal Wehrlein Porsche Formula E Team 1 1:09.415 49:48.354 — 28 2 Jake Dennis Andretti Formula E 5 1:10.298 49:54.131 +5.777 18 3 António Félix da Costa Jaguar TCS Racing 7 1:08.732 50:10.662 +22.308 15 4 Sébastien Buemi Envision Racing 10 1:09.373 50:12.083 +23.729 12 5 Edoardo Mortara Mahindra Racing 18 1:08.494 50:12.323 +23.969 10 6 Taylor Barnard DS Penske 12 1:08.679 50:12.834 +24.480 8 7 Dan Ticktum Cupra Kiro 4 1:08.902 50:15.933 +27.579 6 8 Mitch Evans Jaguar TCS Racing 3 1:09.159 50:18.894 +30.540 4 9 Nick Cassidy Citroën Racing 11 1:08.546 50:19.901 +31.547 2 10 Oliver Rowland Nissan Formula E Team 13 1:08.305 50:22.234 +33.880 2 11 Nico Müller Porsche Formula E Team 2 1:09.121 50:29.928 +41.574 0 12 Maximilian Günther DS Penske 19 1:09.278 50:30.318 +41.964 0 13 Nyck de Vries Mahindra Racing 9 1:09.675 50:30.715 +42.361 0 14 Joel Eriksson Envision Racing 6 1:10.700 50:36.336 +47.982 0 15 Norman Nato Nissan Formula E Team 16 1:09.054 50:46.597 +58.243 0 16 Felipe Drugovich Andretti Formula E 14 1:10.252 50:03.542 +1 vuelta 0 DNF Josep Maria Martí Cupra Kiro 15 1:09.231 48:25.356 — 0 DNF Jean-Éric Vergne Citroën Racing 8 1:10.467 48:27.410 — 0 DNF Lucas di Grassi Lola Yamaha ABT Formula E Team 20 1:11.047 25:57.656 — 0 DNF Zane Maloney Lola Yamaha ABT Formula E Team 17 1:13.557 06:28.029 — 0

Wehrlein, Dennis y Evans llegan con vida a la última carrera

Con una sola ronda por disputarse, Wehrlein encabeza el Mundial con 169 puntos, seguido por Dennis con 164 y Evans con 148. Rowland aparece cuarto con 134, mientras Da Costa ocupa el quinto puesto con 128.

Edoardo Mortara es sexto con 122 unidades, Nick Cassidy suma 106, Nico Müller tiene 102 y Nyck de Vries aparece noveno con 94. Buemi completa los diez primeros con 87 puntos después de su cuarto lugar en la carrera de este sábado.

Más atrás se encuentran Felipe Drugovich con 65 unidades; Dan Ticktum, Pepe Martí y Jean-Éric Vergne con 62 cada uno; Joel Eriksson con 55; Taylor Barnard con 43; Lucas di Grassi con 32; Maximilian Günther con 23; Norman Nato con 19 y Zane Maloney con tres.

Para Wehrlein, el panorama es inmejorable de cara al desenlace. El campeón de 2024 llegará como líder a la carrera definitiva, aunque la diferencia de cinco puntos sobre Dennis impide cualquier margen de relajación. Un cambio de posiciones entre ambos podría modificar por completo el campeonato.

Mundial de Pilotos | Campeonato de Fórmula E (Ronda 16: London E-Prix)

Pos Piloto Equipo Puntos (PTS) Puntos R16 Dif. Líder 1 Pascal Wehrlein Porsche 169 +28 — 2 Jake Dennis Andretti 164 +18 -5 3 Mitch Evans Jaguar TCS Racing 148 +4 -21 4 Oliver Rowland Nissan 134 +2 -35 5 António Félix da Costa Jaguar TCS Racing 128 +15 -41 6 Edoardo Mortara Mahindra Racing 122 +6 -47 7 Nick Cassidy Citroën Racing 106 +2 -63 8 Nico Müller Porsche 102 — -67 9 Nyck de Vries Mahindra Racing 94 — -75 10 Sébastien Buemi Envision Racing 87 +12 -82 11 Felipe Drugovich Andretti 65 — -104 12 Dan Ticktum Cupra Kiro 62 +8 -107 13 Pepe Martí Cupra Kiro 62 — -107 14 Jean-Éric Vergne Citroën Racing 62 — -107 15 Joel Eriksson Envision Racing 55 — -114 16 Taylor Barnard DS Penske 43 +10 -126 17 Lucas di Grassi Lola Yamaha ABT 32 — -137 18 Maximilian Günther DS Penske 23 — -146 19 Norman Nato Nissan 19 — -150 20 Zane Maloney Lola Yamaha ABT 3

Porsche también aprieta a Jaguar en el Mundial de Constructores

La victoria de Wehrlein no solamente modificó el campeonato de pilotos. Porsche también se acercó de manera considerable a Jaguar TCS Racing en el Mundial de Constructores, por lo que la última jornada tendrá dos títulos en juego.

Jaguar mantiene el primer lugar con 276 puntos, después de sumar 19 unidades en la Ronda 16, pero Porsche llegó a 271 gracias a los 28 puntos obtenidos durante la jornada. La diferencia entre ambos es de solo cinco unidades.

Andretti aparece en el tercer lugar con 229 puntos, a 47 del líder, mientras Mahindra Racing ocupa el cuarto puesto con 216. Citroën Racing es quinto con 168 unidades, Nissan suma 153 y Envision Racing aparece séptimo con 142. Cupra Kiro tiene 124 puntos en la octava posición, DS Penske suma 66 y Lola Yamaha ABT cierra la clasificación con 35 unidades.

De esta manera, Wehrlein y Porsche llegan a la última carrera con dos campeonatos al alcance. El alemán intentará conservar los cinco puntos que lo separan de Dennis en el Mundial de Pilotos, mientras la escudería alemana buscará remontar esa misma diferencia frente a Jaguar en la clasificación de equipos.

La temporada 12 llegará a su desenlace este domingo con la Ronda 17 del London E-Prix. Después de su victoria desde la pole, Wehrlein tendrá la oportunidad de cerrar el fin de semana con un nuevo campeonato, pero Dennis y Evans todavía tienen argumentos para intentar modificar la historia en la última carrera del año.

Mundial de Constructores | Campeonato de Fórmula E (Ronda 16: London E-Prix)

Pos Equipo Puntos (PTS) Puntos R16 Dif. Líder 1 Jaguar TCS Racing 276 +19 — 2 Porsche 271 +28 -5 3 Andretti 229 +18 -47 4 Mahindra Racing 216 +6 -60 5 Citroën Racing 168 +2 -108 6 Nissan 153 +2 -123 7 Envision Racing 142 +12 -134 8 Cupra Kiro 124 +8 -152 9 DS Penske 66 +10 -210 10 Lola Yamaha ABT 35 —

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