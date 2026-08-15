Pascal Wehrlein gana en Londres y acaricia el título en la Fórmula E
Wehrlein conquistó la Ronda 16 en Londres, tomó el liderato del Mundial y llegará con cinco puntos de ventaja a la última carrera
Pascal Wehrlein dio el golpe en el momento decisivo de la temporada 12 de Fórmula E. El piloto de Porsche conquistó este sábado la Ronda 16 del Hankook London E-Prix 2026 y, con los 28 puntos obtenidos, asumió el liderato del Mundial de Pilotos cuando únicamente resta una carrera para conocer al nuevo campeón.
El alemán, campeón mundial de la categoría en 2024, comenzó desde la primera posición y convirtió la pole en una victoria fundamental para sus aspiraciones. Wehrlein completó la prueba con un tiempo de 49 minutos, 48 segundos y 354 milésimas, cruzando la meta con una ventaja de 5.777 segundos sobre Jake Dennis, quien terminó segundo después de arrancar desde el quinto puesto.
El resultado cambió el panorama del campeonato. Wehrlein alcanzó los 169 puntos y desplazó a Dennis del primer lugar, aunque la diferencia entre ambos es mínima. El británico de Andretti suma 164 unidades, apenas cinco menos que el piloto de Porsche, por lo que todo quedará abierto para la última carrera de la campaña, programada este domingo nuevamente en Londres.
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La lucha por el título todavía tiene un tercer protagonista. Mitch Evans se mantiene en la tercera posición con 148 puntos, a 21 de Wehrlein. El piloto de Jaguar TCS Racing terminó octavo en la Ronda 16 y sumó cuatro unidades, resultado que le permite conservar posibilidades matemáticas antes del cierre de la temporada.
Detrás de ellos, Oliver Rowland aparece cuarto con 134 puntos, mientras António Félix da Costa dio un salto importante gracias a su tercer lugar en la carrera y alcanzó las 128 unidades. El portugués de Jaguar comenzó desde el séptimo puesto y completó el podio a 22.308 segundos del ganador.
La carrera también dejó una actuación destacada de Sébastien Buemi, quien avanzó desde el décimo puesto de la parrilla hasta el cuarto lugar y agregó 12 puntos a su cuenta. Edoardo Mortara protagonizó una de las mayores remontadas de la jornada al comenzar 18 y terminar quinto, mientras Taylor Barnard fue sexto y Dan Ticktum cruzó la meta en séptima posición.
Mitch Evans terminó octavo, Nick Cassidy fue noveno y Oliver Rowland completó la zona de puntos en el décimo sitio. Nico Müller, compañero de Wehrlein en Porsche, no pudo aprovechar su segundo lugar de salida y descendió hasta la posición 11, quedándose sin sumar.
Josep Maria Martí, Jean-Éric Vergne, Lucas di Grassi y Zane Maloney fueron los pilotos que no lograron completar la prueba, en una jornada que terminó favoreciendo especialmente a Wehrlein en su búsqueda por recuperar el campeonato.
Resultado del E-Prix de Londres – Ronda 16
|Pos.
|Piloto
|Equipo
|Salida
|Mejor vuelta
|Tiempo
|Diferencia
|Puntos
|1
|Pascal Wehrlein
|Porsche Formula E Team
|1
|1:09.415
|49:48.354
|—
|28
|2
|Jake Dennis
|Andretti Formula E
|5
|1:10.298
|49:54.131
|+5.777
|18
|3
|António Félix da Costa
|Jaguar TCS Racing
|7
|1:08.732
|50:10.662
|+22.308
|15
|4
|Sébastien Buemi
|Envision Racing
|10
|1:09.373
|50:12.083
|+23.729
|12
|5
|Edoardo Mortara
|Mahindra Racing
|18
|1:08.494
|50:12.323
|+23.969
|10
|6
|Taylor Barnard
|DS Penske
|12
|1:08.679
|50:12.834
|+24.480
|8
|7
|Dan Ticktum
|Cupra Kiro
|4
|1:08.902
|50:15.933
|+27.579
|6
|8
|Mitch Evans
|Jaguar TCS Racing
|3
|1:09.159
|50:18.894
|+30.540
|4
|9
|Nick Cassidy
|Citroën Racing
|11
|1:08.546
|50:19.901
|+31.547
|2
|10
|Oliver Rowland
|Nissan Formula E Team
|13
|1:08.305
|50:22.234
|+33.880
|2
|11
|Nico Müller
|Porsche Formula E Team
|2
|1:09.121
|50:29.928
|+41.574
|0
|12
|Maximilian Günther
|DS Penske
|19
|1:09.278
|50:30.318
|+41.964
|0
|13
|Nyck de Vries
|Mahindra Racing
|9
|1:09.675
|50:30.715
|+42.361
|0
|14
|Joel Eriksson
|Envision Racing
|6
|1:10.700
|50:36.336
|+47.982
|0
|15
|Norman Nato
|Nissan Formula E Team
|16
|1:09.054
|50:46.597
|+58.243
|0
|16
|Felipe Drugovich
|Andretti Formula E
|14
|1:10.252
|50:03.542
|+1 vuelta
|0
|DNF
|Josep Maria Martí
|Cupra Kiro
|15
|1:09.231
|48:25.356
|—
|0
|DNF
|Jean-Éric Vergne
|Citroën Racing
|8
|1:10.467
|48:27.410
|—
|0
|DNF
|Lucas di Grassi
|Lola Yamaha ABT Formula E Team
|20
|1:11.047
|25:57.656
|—
|0
|DNF
|Zane Maloney
|Lola Yamaha ABT Formula E Team
|17
|1:13.557
|06:28.029
|—
|0
Wehrlein, Dennis y Evans llegan con vida a la última carrera
Con una sola ronda por disputarse, Wehrlein encabeza el Mundial con 169 puntos, seguido por Dennis con 164 y Evans con 148. Rowland aparece cuarto con 134, mientras Da Costa ocupa el quinto puesto con 128.
Edoardo Mortara es sexto con 122 unidades, Nick Cassidy suma 106, Nico Müller tiene 102 y Nyck de Vries aparece noveno con 94. Buemi completa los diez primeros con 87 puntos después de su cuarto lugar en la carrera de este sábado.
Más atrás se encuentran Felipe Drugovich con 65 unidades; Dan Ticktum, Pepe Martí y Jean-Éric Vergne con 62 cada uno; Joel Eriksson con 55; Taylor Barnard con 43; Lucas di Grassi con 32; Maximilian Günther con 23; Norman Nato con 19 y Zane Maloney con tres.
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Para Wehrlein, el panorama es inmejorable de cara al desenlace. El campeón de 2024 llegará como líder a la carrera definitiva, aunque la diferencia de cinco puntos sobre Dennis impide cualquier margen de relajación. Un cambio de posiciones entre ambos podría modificar por completo el campeonato.
Mundial de Pilotos | Campeonato de Fórmula E (Ronda 16: London E-Prix)
|Pos
|Piloto
|Equipo
|Puntos (PTS)
|Puntos R16
|Dif. Líder
|1
|Pascal Wehrlein
|Porsche
|169
|+28
|—
|2
|Jake Dennis
|Andretti
|164
|+18
|-5
|3
|Mitch Evans
|Jaguar TCS Racing
|148
|+4
|-21
|4
|Oliver Rowland
|Nissan
|134
|+2
|-35
|5
|António Félix da Costa
|Jaguar TCS Racing
|128
|+15
|-41
|6
|Edoardo Mortara
|Mahindra Racing
|122
|+6
|-47
|7
|Nick Cassidy
|Citroën Racing
|106
|+2
|-63
|8
|Nico Müller
|Porsche
|102
|—
|-67
|9
|Nyck de Vries
|Mahindra Racing
|94
|—
|-75
|10
|Sébastien Buemi
|Envision Racing
|87
|+12
|-82
|11
|Felipe Drugovich
|Andretti
|65
|—
|-104
|12
|Dan Ticktum
|Cupra Kiro
|62
|+8
|-107
|13
|Pepe Martí
|Cupra Kiro
|62
|—
|-107
|14
|Jean-Éric Vergne
|Citroën Racing
|62
|—
|-107
|15
|Joel Eriksson
|Envision Racing
|55
|—
|-114
|16
|Taylor Barnard
|DS Penske
|43
|+10
|-126
|17
|Lucas di Grassi
|Lola Yamaha ABT
|32
|—
|-137
|18
|Maximilian Günther
|DS Penske
|23
|—
|-146
|19
|Norman Nato
|Nissan
|19
|—
|-150
|20
|Zane Maloney
|Lola Yamaha ABT
|3
Porsche también aprieta a Jaguar en el Mundial de Constructores
La victoria de Wehrlein no solamente modificó el campeonato de pilotos. Porsche también se acercó de manera considerable a Jaguar TCS Racing en el Mundial de Constructores, por lo que la última jornada tendrá dos títulos en juego.
Jaguar mantiene el primer lugar con 276 puntos, después de sumar 19 unidades en la Ronda 16, pero Porsche llegó a 271 gracias a los 28 puntos obtenidos durante la jornada. La diferencia entre ambos es de solo cinco unidades.
Andretti aparece en el tercer lugar con 229 puntos, a 47 del líder, mientras Mahindra Racing ocupa el cuarto puesto con 216. Citroën Racing es quinto con 168 unidades, Nissan suma 153 y Envision Racing aparece séptimo con 142. Cupra Kiro tiene 124 puntos en la octava posición, DS Penske suma 66 y Lola Yamaha ABT cierra la clasificación con 35 unidades.
De esta manera, Wehrlein y Porsche llegan a la última carrera con dos campeonatos al alcance. El alemán intentará conservar los cinco puntos que lo separan de Dennis en el Mundial de Pilotos, mientras la escudería alemana buscará remontar esa misma diferencia frente a Jaguar en la clasificación de equipos.
La temporada 12 llegará a su desenlace este domingo con la Ronda 17 del London E-Prix. Después de su victoria desde la pole, Wehrlein tendrá la oportunidad de cerrar el fin de semana con un nuevo campeonato, pero Dennis y Evans todavía tienen argumentos para intentar modificar la historia en la última carrera del año.
Mundial de Constructores | Campeonato de Fórmula E (Ronda 16: London E-Prix)
|Pos
|Equipo
|Puntos (PTS)
|Puntos R16
|Dif. Líder
|1
|Jaguar TCS Racing
|276
|+19
|—
|2
|Porsche
|271
|+28
|-5
|3
|Andretti
|229
|+18
|-47
|4
|Mahindra Racing
|216
|+6
|-60
|5
|Citroën Racing
|168
|+2
|-108
|6
|Nissan
|153
|+2
|-123
|7
|Envision Racing
|142
|+12
|-134
|8
|Cupra Kiro
|124
|+8
|-152
|9
|DS Penske
|66
|+10
|-210
|10
|Lola Yamaha ABT
|35
|—