Pascal Wehrlein gana en Londres y acaricia el título en la Fórmula E

Publicado por Jorge Rolando Marrón Vélez

Wehrlein conquistó la Ronda 16 en Londres, tomó el liderato del Mundial y llegará con cinco puntos de ventaja a la última carrera

Fórmula E | Captura Claro Sports
Wehrlein gana en Londres y llega líder a la carrera por el título. | Claro Sports

Pascal Wehrlein dio el golpe en el momento decisivo de la temporada 12 de Fórmula E. El piloto de Porsche conquistó este sábado la Ronda 16 del Hankook London E-Prix 2026 y, con los 28 puntos obtenidos, asumió el liderato del Mundial de Pilotos cuando únicamente resta una carrera para conocer al nuevo campeón.

El alemán, campeón mundial de la categoría en 2024, comenzó desde la primera posición y convirtió la pole en una victoria fundamental para sus aspiraciones. Wehrlein completó la prueba con un tiempo de 49 minutos, 48 segundos y 354 milésimas, cruzando la meta con una ventaja de 5.777 segundos sobre Jake Dennis, quien terminó segundo después de arrancar desde el quinto puesto.

El resultado cambió el panorama del campeonato. Wehrlein alcanzó los 169 puntos y desplazó a Dennis del primer lugar, aunque la diferencia entre ambos es mínima. El británico de Andretti suma 164 unidades, apenas cinco menos que el piloto de Porsche, por lo que todo quedará abierto para la última carrera de la campaña, programada este domingo nuevamente en Londres.

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La lucha por el título todavía tiene un tercer protagonista. Mitch Evans se mantiene en la tercera posición con 148 puntos, a 21 de Wehrlein. El piloto de Jaguar TCS Racing terminó octavo en la Ronda 16 y sumó cuatro unidades, resultado que le permite conservar posibilidades matemáticas antes del cierre de la temporada.

Detrás de ellos, Oliver Rowland aparece cuarto con 134 puntos, mientras António Félix da Costa dio un salto importante gracias a su tercer lugar en la carrera y alcanzó las 128 unidades. El portugués de Jaguar comenzó desde el séptimo puesto y completó el podio a 22.308 segundos del ganador.

La carrera también dejó una actuación destacada de Sébastien Buemi, quien avanzó desde el décimo puesto de la parrilla hasta el cuarto lugar y agregó 12 puntos a su cuenta. Edoardo Mortara protagonizó una de las mayores remontadas de la jornada al comenzar 18 y terminar quinto, mientras Taylor Barnard fue sexto y Dan Ticktum cruzó la meta en séptima posición.

Mitch Evans terminó octavo, Nick Cassidy fue noveno y Oliver Rowland completó la zona de puntos en el décimo sitio. Nico Müller, compañero de Wehrlein en Porsche, no pudo aprovechar su segundo lugar de salida y descendió hasta la posición 11, quedándose sin sumar.

Josep Maria Martí, Jean-Éric Vergne, Lucas di Grassi y Zane Maloney fueron los pilotos que no lograron completar la prueba, en una jornada que terminó favoreciendo especialmente a Wehrlein en su búsqueda por recuperar el campeonato.

Resultado del E-Prix de Londres – Ronda 16

Pos.PilotoEquipoSalidaMejor vueltaTiempoDiferenciaPuntos
1Pascal WehrleinPorsche Formula E Team11:09.41549:48.35428
2Jake DennisAndretti Formula E51:10.29849:54.131+5.77718
3António Félix da CostaJaguar TCS Racing71:08.73250:10.662+22.30815
4Sébastien BuemiEnvision Racing101:09.37350:12.083+23.72912
5Edoardo MortaraMahindra Racing181:08.49450:12.323+23.96910
6Taylor BarnardDS Penske121:08.67950:12.834+24.4808
7Dan TicktumCupra Kiro41:08.90250:15.933+27.5796
8Mitch EvansJaguar TCS Racing31:09.15950:18.894+30.5404
9Nick CassidyCitroën Racing111:08.54650:19.901+31.5472
10Oliver RowlandNissan Formula E Team131:08.30550:22.234+33.8802
11Nico MüllerPorsche Formula E Team21:09.12150:29.928+41.5740
12Maximilian GüntherDS Penske191:09.27850:30.318+41.9640
13Nyck de VriesMahindra Racing91:09.67550:30.715+42.3610
14Joel ErikssonEnvision Racing61:10.70050:36.336+47.9820
15Norman NatoNissan Formula E Team161:09.05450:46.597+58.2430
16Felipe DrugovichAndretti Formula E141:10.25250:03.542+1 vuelta0
DNFJosep Maria MartíCupra Kiro151:09.23148:25.3560
DNFJean-Éric VergneCitroën Racing81:10.46748:27.4100
DNFLucas di GrassiLola Yamaha ABT Formula E Team201:11.04725:57.6560
DNFZane MaloneyLola Yamaha ABT Formula E Team171:13.55706:28.0290

Wehrlein, Dennis y Evans llegan con vida a la última carrera

Con una sola ronda por disputarse, Wehrlein encabeza el Mundial con 169 puntos, seguido por Dennis con 164 y Evans con 148. Rowland aparece cuarto con 134, mientras Da Costa ocupa el quinto puesto con 128.

Edoardo Mortara es sexto con 122 unidades, Nick Cassidy suma 106, Nico Müller tiene 102 y Nyck de Vries aparece noveno con 94. Buemi completa los diez primeros con 87 puntos después de su cuarto lugar en la carrera de este sábado.

Más atrás se encuentran Felipe Drugovich con 65 unidades; Dan Ticktum, Pepe Martí y Jean-Éric Vergne con 62 cada uno; Joel Eriksson con 55; Taylor Barnard con 43; Lucas di Grassi con 32; Maximilian Günther con 23; Norman Nato con 19 y Zane Maloney con tres.

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Para Wehrlein, el panorama es inmejorable de cara al desenlace. El campeón de 2024 llegará como líder a la carrera definitiva, aunque la diferencia de cinco puntos sobre Dennis impide cualquier margen de relajación. Un cambio de posiciones entre ambos podría modificar por completo el campeonato.

Mundial de Pilotos | Campeonato de Fórmula E (Ronda 16: London E-Prix)

PosPilotoEquipoPuntos (PTS)Puntos R16Dif. Líder
1Pascal WehrleinPorsche169+28
2Jake DennisAndretti164+18-5
3Mitch EvansJaguar TCS Racing148+4-21
4Oliver RowlandNissan134+2-35
5António Félix da CostaJaguar TCS Racing128+15-41
6Edoardo MortaraMahindra Racing122+6-47
7Nick CassidyCitroën Racing106+2-63
8Nico MüllerPorsche102-67
9Nyck de VriesMahindra Racing94-75
10Sébastien BuemiEnvision Racing87+12-82
11Felipe DrugovichAndretti65-104
12Dan TicktumCupra Kiro62+8-107
13Pepe MartíCupra Kiro62-107
14Jean-Éric VergneCitroën Racing62-107
15Joel ErikssonEnvision Racing55-114
16Taylor BarnardDS Penske43+10-126
17Lucas di GrassiLola Yamaha ABT32-137
18Maximilian GüntherDS Penske23-146
19Norman NatoNissan19-150
20Zane MaloneyLola Yamaha ABT3

Porsche también aprieta a Jaguar en el Mundial de Constructores

La victoria de Wehrlein no solamente modificó el campeonato de pilotos. Porsche también se acercó de manera considerable a Jaguar TCS Racing en el Mundial de Constructores, por lo que la última jornada tendrá dos títulos en juego.

Jaguar mantiene el primer lugar con 276 puntos, después de sumar 19 unidades en la Ronda 16, pero Porsche llegó a 271 gracias a los 28 puntos obtenidos durante la jornada. La diferencia entre ambos es de solo cinco unidades.

Andretti aparece en el tercer lugar con 229 puntos, a 47 del líder, mientras Mahindra Racing ocupa el cuarto puesto con 216. Citroën Racing es quinto con 168 unidades, Nissan suma 153 y Envision Racing aparece séptimo con 142. Cupra Kiro tiene 124 puntos en la octava posición, DS Penske suma 66 y Lola Yamaha ABT cierra la clasificación con 35 unidades.

De esta manera, Wehrlein y Porsche llegan a la última carrera con dos campeonatos al alcance. El alemán intentará conservar los cinco puntos que lo separan de Dennis en el Mundial de Pilotos, mientras la escudería alemana buscará remontar esa misma diferencia frente a Jaguar en la clasificación de equipos.

La temporada 12 llegará a su desenlace este domingo con la Ronda 17 del London E-Prix. Después de su victoria desde la pole, Wehrlein tendrá la oportunidad de cerrar el fin de semana con un nuevo campeonato, pero Dennis y Evans todavía tienen argumentos para intentar modificar la historia en la última carrera del año.

Mundial de Constructores | Campeonato de Fórmula E (Ronda 16: London E-Prix)

PosEquipoPuntos (PTS)Puntos R16Dif. Líder
1Jaguar TCS Racing276+19
2Porsche271+28-5
3Andretti229+18-47
4Mahindra Racing216+6-60
5Citroën Racing168+2-108
6Nissan153+2-123
7Envision Racing142+12-134
8Cupra Kiro124+8-152
9DS Penske66+10-210
10Lola Yamaha ABT35

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