Pascal Wehrlein vuelve a la cima y conquista su segundo campeonato mundial de Fórmula E

El alemán aseguró el título 2025/26 en Londres pese a no puntuar en la última carrera; Jaguar se quedó con el campeonato de equipos

Segundo campeonato en la categoría para el alemán | JULIEN DELFOSSE/DPPI VIA AFP

Pascal Wehrlein volvió a lo más alto de la Fórmula E. El piloto alemán se proclamó campeón mundial de la temporada 2025/26 en Londres y conquistó el segundo título de su carrera, dos años después de haber levantado su primera corona con Porsche en 2024.

Wehrlein cerró el campeonato con 169 puntos, apenas cinco por delante de Jake Dennis y nueve sobre Mitch Evans, después de una última carrera cargada de tensión en la que ninguno de sus principales rivales logró aprovechar que el piloto de Porsche terminó fuera de los puntos.

La regularidad terminó siendo la gran fortaleza del alemán en una temporada marcada por la enorme paridad de la categoría. Once pilotos distintos consiguieron al menos una victoria, pero Wehrlein fue capaz de mantenerse constantemente entre los protagonistas y construir una ventaja que terminó siendo suficiente en la definición.

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La consistencia llevó a Wehrlein a su segundo título

El campeón consiguió dos victorias durante la campaña, en la primera carrera de Jeddah y en la primera prueba del fin de semana de Londres. A eso añadió poles en Berlín, Shanghái, São Paulo y Londres, además de podios en Miami, Madrid y Berlín.

Esa suma de resultados le permitió llegar a la última carrera como líder, aunque la definición estuvo lejos de ser tranquila. Wehrlein se encontró durante buena parte de la prueba detrás de António Félix da Costa, su excompañero en Porsche y ahora piloto de Jaguar, quien defendió con agresividad mientras su equipo también peleaba por el campeonato de constructores.

Jake Dennis llegó incluso a colocarse provisionalmente al frente del campeonato durante la carrera, aprovechando que Wehrlein había caído fuera del top 10. Sin embargo, un contacto con Joel Eriksson, en una acción en la que también estuvo involucrado el alemán, acabó con las aspiraciones del británico.

Mitch Evans fue quien mantuvo viva la pelea hasta el final. El neozelandés terminó cuarto y necesitaba la victoria para arrebatarle el título a Wehrlein, pero no logró alcanzar el resultado necesario. El alemán quedó así confirmado como campeón con 169 unidades, por las 164 de Dennis y las 160 de Evans.

Taylor Barnard gana la última carrera y Jaguar se lleva el título de equipos

La victoria en la última carrera de la temporada fue para Taylor Barnard, quien remontó desde la sexta posición para conseguir su primer triunfo en Fórmula E con DS Penske. Nyck de Vries terminó segundo y Edoardo Mortara completó el podio, dando a Mahindra un doble top tres en el cierre del campeonato.

Porsche, sin embargo, no pudo acompañar el título de pilotos con el campeonato de equipos. Jaguar aprovechó la última carrera en Londres para sumar 31 puntos y quedarse con la corona, dejando a Porsche en la segunda posición y a Mahindra en la tercera.

El cierre en Londres también marcó el final de una etapa para la categoría. La carrera fue la última de la era Gen3 y también la despedida del circuito ExCeL, antes de la llegada de los nuevos monoplazas Gen4.

Wehrlein, mientras tanto, termina la temporada nuevamente en la cima. Dos años después de su primer campeonato, el alemán volvió a imponerse en una campaña en la que la regularidad terminó haciendo la diferencia frente a una parrilla más competitiva que nunca.

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