Gran Premio de Hungría 2026 F1 en directo: horario y dónde ver a Checo Pérez en las prácticas, clasificación y carrera

Conoce los horarios en México del GP de Hungría 2026 de F1, dónde ver todas las sesiones en vivo y cómo llega Checo Pérez a Budapest

Gran Premio de Hungría 2026, en vivo online | Claro Sports

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026 disputa este fin de semana el Gran Premio de Hungría, undécima fecha de una temporada, que entra en una etapa determinante antes del receso de verano. El Hungaroring es uno de los circuitos más técnicos del calendario por su sucesión de curvas de baja y media velocidad, donde la carga aerodinámica, el equilibrio del monoplaza y la estrategia suelen marcar la diferencia.

Para Checo Pérez, la cita en Budapest representa una nueva oportunidad para comenzar a revertir un complicado inicio de campaña con Cadillac. El piloto mexicano abandonó el Gran Premio de Bélgica por un problema en la suspensión de su monoplaza y buscará completar un fin de semana sólido en un trazado donde la clasificación suele ser decisiva.

En la pelea por el campeonato, Andrea Kimi Antonelli llega como líder tras conquistar su sexta victoria de la temporada en Spa-Francorchamps. Mercedes mantiene el control tanto en el Mundial de Pilotos como en el Campeonato de Constructores, aunque Ferrari intentará reducir la diferencia antes del parón veraniego.

¿A qué hora son las Prácticas Libres del GP de Hungría 2026 de la Fórmula 1?

Como es habitual, el viernes estará dedicado a las primeras evaluaciones de los equipos, mientras que el sábado por la mañana se celebrará la tercera y última sesión de entrenamientos antes de la clasificación. En Hungría, estas prácticas adquieren especial importancia debido a la baja adherencia que presenta la pista al inicio del fin de semana y a la dificultad para adelantar durante la carrera.

Práctica Libre 1: Viernes 24 de julio | 05:30 a.m. – 06:30 a.m.

Práctica Libre 2: Viernes 24 de julio | 09:00 a.m. – 10:00 a.m.

Práctica Libre 3: Sábado 25 de julio | 04:30 a.m. – 05:30 a.m.

Los entrenamientos también serán importantes para Cadillac, que continúa desarrollando el MAC-26. Checo Pérez busca encontrar un reglaje competitivo que le permita dejar atrás los problemas mecánicos sufridos en Bélgica y aspirar a su mejor resultado del año.

¿A qué hora es la clasificación para del GP de Hungría 2026 de la Fórmula 1?

La sesión de clasificación se disputará el sábado 25 de julio y suele ser uno de los momentos más importantes del fin de semana. El Hungaroring es considerado un “Mónaco sin muros” por la dificultad que representa adelantar, por lo que una buena posición de salida incrementa considerablemente las posibilidades de luchar por el podio.

Clasificación: Sábado 25 de julio | 08:00 a.m. – 09:00 a.m.

La batalla por la pole también será un nuevo capítulo en la lucha entre Mercedes y Ferrari. Andrea Kimi Antonelli llega tras conseguir la pole y la victoria en Spa, mientras que Charles Leclerc y Lewis Hamilton intentarán impedir que la escudería alemana continúe ampliando su dominio.

¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de Hungría 2026?

La carrera se celebrará el domingo 26 de julio sobre un total de 70 vueltas al Hungaroring, para completar una distancia de 306.67 kilómetros. La gestión de los neumáticos y la estrategia de paradas volverán a ser factores determinantes en un circuito donde los cambios de posición en pista suelen ser escasos.

Carrera: Domingo 26 de julio | 07:00 a.m.

El campeonato llega con Andrea Kimi Antonelli como líder con 204 puntos, seguido por Lewis Hamilton con 159 y George Russell con 154. Mercedes también encabeza el Mundial de Constructores con 358 unidades, mientras Ferrari ocupa el segundo lugar con 285, manteniendo abierta la pelea por ambos títulos.

¿Dónde ver todas las sesiones en vivo del GP de Hungría 2026 de la Fórmula 1: Prácticas, clasificación y carrera?

Los aficionados en México podrán seguir todas las las actividades del Gran Premio de Hungría a través de Sky Sports, señal disponible en los sistemas de televisión de paga de Sky e Izzi. Los usuarios de Izzi también podrán acceder a la transmisión mediante la plataforma Izzi Go, mientras que quienes prefieran una opción digital podrán seguir todas las sesiones por medio de F1 TV en cualquiera de sus planes disponibles, con cobertura de prácticas, clasificación, carrera y categorías de soporte.

Además de la transmisión en vivo, en Claro Sports encontrarás la mejor cobertura del Gran Premio de Hungría 2026 con el minuto a minuto de cada una de las sesiones. Desde las prácticas libres del viernes, pasando por la clasificación del sábado y hasta la carrera del domingo, podrás seguir en tiempo real todas las incidencias, tiempos, estrategias, resultados y el desempeño de Checo Pérez durante todo el fin de semana.

Calendario de Fórmula 1 2026: próximas carreras y fechas de la temporada

Tras la cita en Budapest, la Fórmula 1 entrará en el tradicional receso de verano antes de reanudar la actividad en los Países Bajos. La temporada 2026 quedó reducida a 22 Grandes Premios después de la cancelación de las fechas de Bahréin y Arabia Saudita.

Ronda 11: GP de Hungría | 24-26 de julio

Ronda 12: GP de Países Bajos | 21-23 de agosto

Ronda 13: GP de Italia | 4-6 de septiembre

Ronda 14: GP de España | 11-13 de septiembre

Ronda 15: GP de Azerbaiyán | 24-26 de septiembre

Ronda 16: GP de Singapur | 9-11 de octubre

Ronda 17: GP de Estados Unidos | 23-25 de octubre

Ronda 18: GP de la Ciudad de México | 30 de octubre-1 de noviembre

Ronda 19: GP de São Paulo | 6-8 de noviembre

Ronda 20: GP de Las Vegas | 19-21 de noviembre

Ronda 21: GP de Qatar | 27-29 de noviembre

Ronda 22: GP de Abu Dhabi | 4-6 de diciembre

Te puede interesar