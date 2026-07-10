Los números que explican la carrera de Memo Ochoa

El portero sumó 788 partidos disputados con diferentes clubes, en los siete países en los que llevó a cabo su carrera; con la selección mexicana acudió a seis Mundiales

Ochoa se despide del fútbol a nivel profesional. | Claro Sports

La carrera de Guillermo Ochoa ha llegado a su final. El portero, cuya vigencia en el fútbol internacional fue una constante, siendo el AEL Limassol de Chipre, su último equipo a nivel de clubes, hoy le ha dicho adiós al fútbol profesional. Su extensa trayectoria lo llevó a competir en equipos de México y Europa, dejado una huella importante y con números para el análisis, tanto en clubes como en selección mexicana.

Ochoa, quien vivió su última concentración y participación con la selección mexicana en el Mundial 2026, en el que fue su último baile antes de colgar los guantes, cerró una trayectoria, en la que ha sumado más de 1,000 goles recibidos a nivel de clubes, siendo titular indiscutido en casi todas las etapas de su carrera.

A nivel de clubes, la historia de Ochoa empezó en el América en el 2004, equipo con el que debutó en Primera División y donde construyó sus dos etapas más amplias. Con las Águilas registró 425 partidos, 522 goles recibidos, 119 porterías en cero y 38 mil 370 minutos jugados. Es, por diferencia, el club en el que más partidos disputó.

Aquí hay que mencionar que, previamente a su debut en el máximo circuito, jugó para Tigrillos UANL Coapa de la Primera A (12 partidos, 11 goles recibidos) en la temporada 2003-2004, filial que el América rentó a Tigres, antes de llegar a la Primera División con los azulcremas. De igual manera, tuvo un breve paso por el San Luis en el Apertura 2004 (1 partido, 2 goles recibidos), también de la Primera A, cuando los potosinos eran sucursal de las Águilas.

Después de consolidarse con América, Paco Memo dio el salto a Europa con el AC Ajaccio de Francia, donde disputó 116 partidos, recibió 185 goles y dejó 22 arcos en cero. Su paso por la Ligue 1 marcó un punto clave para los porteros mexicanos, ya que se mantuvo como titular en una liga de primer nivel europeo durante varias temporadas.

En España vivió dos etapas distintas. En el Málaga tuvo menos actividad, con 19 partidos, 19 goles recibidos y cinco porterías imbatidas. Más tarde, en el Granada, sumó 39 encuentros, 82 goles en contra y cuatro partidos sin recibir gol. Esa etapa lo mantuvo en LaLiga y lo expuso a una exigencia constante ante clubes de alta producción ofensiva.

Su siguiente parada fue el Standard Lieja de Bélgica, donde volvió a tener continuidad. Ahí acumuló 86 partidos, 113 goles recibidos, 22 porterías en cero y participación en torneos europeos, incluida la UEFA Europa League. Después pasó por la Serie A con Salernitana, club con el que jugó 41 partidos, recibió 77 goles y mantuvo cinco arcos en cero.

En la recta más reciente de su carrera, Ochoa pasó por el AVS Futebol de Portugal y luego por el AEL Limassol de Chipre, que fue su último equipo y con el que terminó su contrato el pasado 31 de mayo de 2026. En la temporada 2025-26, sumó 24 partidos oficiales con el club chipriota entre liga y copa.

A lo largo de su carrera, Guillermo Ochoa cosechó importantes logros. Entre sus títulos más destacados se encuentran la Copa de Bélgica en 2018 con el Standard de Lieja, además de haber levantado algunos trofeos en México con el América: ganó la Copa de Campeones CONCACAF en 2005, así como el Campeón de Campeones de México 2004-2005, además del título del Clausura 2005.

Con este recorrido, Ochoa llegó a la pelea por la titularidad en el arco del Tri con una hoja de servicio extensa: más de 600 partidos en clubes, experiencia en México, Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal y Chipre, además de más de 1,000 goles recibidos en clubes (1,096), una cifra que también refleja el tipo de equipos en los que compitió durante buena parte de su carrera europea.

La disputa por la titularidad en la selección mexicana no tuvo un capítulo de lucha, al ser Raúl ‘Tala’ Rangel el elegido por Javier Aguirre para defender la cabaña. Ochoa llegó a la concentración con más de un año sin iniciar un partido con la selección mexicana. Su última titularidad con el Vasco fue el 15 de noviembre de 2024, ante Honduras, en la Concacaf Nations League.

Un histórico de la selección mexicana

Guillermo Ochoa cerró el Mundial 2026 como un portero histórico para la selección mexicana. Con su convocatoria a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, Paco Memo se convirtió en el único jugador azteca en formar parte de seis ediciones mundialistas, una marca que lo coloca en un lugar especial dentro del fútbol nacional e internacional, a lado de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los únicos con tantas participaciones.

En esta edición, Ochoa no fue el portero titular; sin embargo jugó 19 minutos en total: 13 de tiempo reglamentario y seis de compensación. El arquero ingresó de cambio al minuto 78 por Raúl ‘Tala’ Rangel en la victoria de México por 3-0 sobre Chequia, dentro de la fase de grupos, en un torneo en el que el guardameta de Chivas fue el titular del Tri.

La historia mundialista de Ochoa comenzó en Alemania 2006, donde no tuvo actividad por la titularidad de Oswaldo Sánchez, y continuó en Sudáfrica 2010, sin minutos por la presencia de Óscar ‘Conejo’ Pérez. En Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 fue titular indiscutible, mientras que en 2026 sumó una participación breve, tipo homenaje, suficiente para completar su sexto Mundial con la selección mexicana.

Memo Ochoa participó en su sexto Mundial con México. | Reuters

Memo Ochoa queda como uno de los nombres más importantes de México en Copas del Mundo. En su paso mundialista, dejó atajadas recordadas ante figuras como Neymar, Luka Modric y Robert Lewandowski, a quien le detuvo un penalti en Qatar 2022. Con el Tricolor, acumuló 154 partidos y recibió 154 goles, cifras que acompañan una trayectoria marcada por su presencia en la portería nacional.

Ochoa hizo su debut con el Tri en diciembre del 2005. Con 20 años, Ricardo LaVolpe le dio la oportunidad en el amistoso ante la selección de Hungría. Además de las seis Copas del Mundo, su recorrido incluyó torneos como Copa Oro, Copa América, Copa Confederaciones, Eliminatorias mundialistas y Liga de Naciones.

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