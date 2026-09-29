El hospital de Lucas González aumenta: Marlos Moreno podría perderse varios partidos con Atlético Nacional

El próximo miércoles Atlético Nacional jugará contra el Junior. La incertidumbre crece por la lesión de Marlos Moreno y la nómina limitada.

Marlos Moreno ante Junior | Vizzor Image

Este miércoles 30 de septiembre Atlético Nacional recibe al Junior de Barranquilla por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-II, partido que estaba pendiente y que empieza a poner al día a ambos equipos. Una duda que rondaba era saber si le alcanzaba a Marlos Moreno para estar, algo que ya estaría definido.

El extremo salió con algunas molestias luego del juego contra Millonarios, el cual fue bastante friccionado y con faltas de parte y parte. El tema es que al futbolista del ‘Verde’ le hicieron varias infracciones y parece que esa seguidilla de golpes tiene con afectaciones una zona de su cuerpo.

Como tal el encuentro entre el conjunto paisa y el costeño no es uno de los denominados clásicos del país, pero sí es un duelo importante. Recordemos que la final del semestre anterior los tuvo como protagonistas, dejando como ganador al ‘Tiburón’. Puede que eso le ponga algo más de picante al enfrentamiento en el Atanasio Girardot.

Con ese panorama, lo ideal es que Lucas González pueda tener a los jugadores de mayor nivel disponibles, pues hay otros que también vienen lesionados desde hace tiempo atrás. Ahora bien, el timonel recibe una mala noticia con respecto a Marlos, pero el tema es que podría ser peor de lo que se teme.

¿Solo se pierde el partido contra Junior?

Es prácticamente fijo que no va a ingresar en la convocatoria para el compromiso ante el ‘Rojiblanco’, reveló la periodista Pilar Velásquez en el programa Clásico Paisa. El dilema es que su ausencia se podría prolongar, lo que tendría un impacto directo en las planificaciones de González, que ya tiene una nómina mermada por lesiones.

Marlos al parecer sigue con el tobillo inflamado y dolor en el posterior, algo que preocupa en Nacional. El club le va a realizar algunos estudios diagnósticos para descartar que no sea un posible desgarro, ya que eso derivaría en que esté más tiempo en departamento médico.

¿Algunos se lograron recuperar?

Pilar añadió que hay una posibilidad de que Edwin Cardona pueda estar entre los convocados, pues es el más cercano a recibir el alta médica. Otro caso que se evalúa es el de Matheus Uribe, pero este es más complejo y puede que al mediocampista no le alcance para estar contra Junior.

Por ahora resta esperar que Lucas defina si a alguno de ellos le alcanza o no, pues también hay que pensar en el largo plazo. De lo contrario, el DT deberá organizar un plan de juego con los jugadores que gozan de buen estado de salud, por lo menos mientras recupera a sus fichas más importantes.

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