Fernando Alonso renueva con Aston Martin: “Me retiraré de la F1… pero todavía no”

El español seguirá con Aston Martin en 2027 junto a Lance Stroll, en la quinta temporada consecutiva de la dupla en Fórmula 1

Aston Martin renovó a sus dos pilotos para 2027 | Reuters

Fernando Alonso todavía no está listo para despedirse de la Fórmula 1. Aston Martin confirmó la renovación del piloto español y de Lance Stroll para la temporada 2027, por lo que ambos compartirán garaje por quinto año consecutivo y darán continuidad a una de las alineaciones con mayor experiencia de toda la parrilla.

A sus 45 años, Alonso atraviesa su temporada número 23 en la máxima categoría, en una trayectoria que comenzó en el Gran Premio de Australia de 2001. El español acumula 440 Grandes Premios, 32 victorias, 106 podios, 22 pole positions y 26 vueltas rápidas, además de los campeonatos mundiales conquistados con Renault en 2005 y 2006. Más de dos décadas después de su debut, seguirá ampliando unos registros que ya lo colocan entre los pilotos con mayor longevidad en la historia de la Fórmula 1.

Desde su llegada a Silverstone en 2023, ha disputado 85 Grandes Premios con la escudería, conseguido ocho podios y dos segundos lugares. La renovación prolonga un vínculo que parecía estar bajo evaluación debido tanto a la edad del español como al complicado presente deportivo del equipo, pero el asturiano dejó claro que todavía se siente en condiciones de competir al máximo nivel.

A message from Fernando. pic.twitter.com/4qbPIoQRCe — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 29, 2026

“Me tomé mi tiempo para tomar esta decisión, pero las carreras son mi vida, mi pasión, y sé que todavía tengo la velocidad y la determinación para competir al más alto nivel”, explicó en el comunicado publicado por Aston Martin. El bicampeón agregó que está comprometido a largo plazo con el proyecto y destacó el liderazgo, el personal, los socios y las instalaciones con las que cuenta la escudería.

La continuidad también incluye a Lance Stroll, quien afrontará en 2027 su temporada número 11 en Fórmula 1. El canadiense forma parte de la escudería desde 2019, supera las 200 participaciones en Grandes Premios y cuenta con tres podios. “Creo que tenemos los recursos y a la gente para convertirnos en un equipo ganador”, afirmó, al tiempo que destacó el trabajo realizado en la fábrica y el progreso que considera que existe dentro del proyecto.

Lawrence Stroll, presidente ejecutivo del equipo, defendió la decisión de mantener intacta la pareja. “Lance y Fernando han sido una parte crucial de nuestro camino y estamos muy contentos de confirmar que continuarán con nosotros en el próximo capítulo del equipo”, señaló. El directivo aseguró que la experiencia, compromiso y conocimiento de ambos representan un valor importante para una organización cuyo objetivo declarado continúa siendo luchar por victorias.

Aston Martin, en una crisis sin precedentes

La apuesta por la estabilidad llega, sin embargo, en medio de una temporada 2026 extremadamente complicada para Aston Martin. Tras 15 Grandes Premios, el equipo se encuentra con tres puntos, todos conseguidos por Alonso, y ha sufrido 16 abandonos en 30 participaciones posibles, una tasa de retiros del 53.3%. Si se incluye la no clasificación de Stroll en Australia, son 17 carreras sin finalizar.

La fiabilidad del AMR26 y su integración con la unidad de potencia Honda han condicionado toda la campaña. Stroll acumula 11 GP sin calificar y Alonso seis, con cuatro dobles retiros para la escudería. Los problemas de vibraciones, refrigeración y funcionamiento mecánico han limitado el kilometraje disponible para desarrollar el monoplaza. A pesar de ese panorama, el español considera que Aston Martin cuenta con las piezas necesarias para recuperarse: “Creo realmente en lo que estamos construyendo”, aseguró al confirmar que, al menos por ahora, el retiro puede esperar.

Cuatro boletos disponibles para 2027

La confirmación de Alonso y Stroll reduce todavía más las opciones disponibles para la próxima temporada. McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes, Alpine, Williams, Audi, Cadillac y ahora Aston Martin ya tienen a sus dos pilotos confirmados para 2027, por lo que únicamente quedan cuatro asientos pendientes.

The 2027 grid is almost set, with @AstonMartinF1's duo confirmed for another season together 🤝#F1 pic.twitter.com/csYAo0SsuM — Formula 1 (@F1) September 29, 2026

Racing Bulls todavía no ha anunciado su alineación. Liam Lawson y Arvid Lindblad han encabezado su campaña, además de un cameo de tres carreras de Yuki Tsunoda, y la escudería se encuentra en la quinta posición del Campeonato de Constructores con 83 puntos, instalada de manera regular en la pelea por el Top 10 durante la temporada.

La otra incógnita está en Haas. El equipo estadounidense ocupa el séptimo puesto con 27 puntos y todavía no ha confirmado a sus pilotos para 2027. Esteban Ocon se declaró “definitivamente un agente libre” después de que venciera una opción para extender su contrato sin que el equipo la ejerciera, aunque Ayao Komatsu ha insistido en que todavía no existe una decisión definitiva.

Oliver Bearman parece perfilado a continuar, mientras Rafael Câmara, Leonardo Fornaroli, Jack Doohan y Ryo Hirakawa han sido relacionados con el segundo asiento, colocando a la escudería estadounidense en el centro de la incertidumbre alrededor del mercado de pilotos,