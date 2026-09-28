Alpine denuncia que hay comentarios de odio en redes sociales contra Franco Colapinto

Un sector de redes sociales responsabilizó a Franco Colapinto por el choque que sufrió con Pierre Gasly y Lando Norris en el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto quedó inmerso en la polémica | Reuters

El nombre de Franco Colapinto quedó en el centro de la polémica tras el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de este pasado sábado 27 de septiembre, debido al choque en el que estuvo involucrado junto a Pierre Gasly y Lando Norris. Un sector de aficionados responsabilizó al piloto argentino; sin embargo, después de un par de días del suceso, Alpine publicó un comunicado de prensa para denunciar que algunas críticas contra su conductor habían llegado a niveles de odio.

La escudería francesa con sede en Reino Unido insistió en su rechazo a los comentarios de odio que supuestamente habría recibido Franco Colapinto en las últimas horas. Alpine señaló que los “errores ocurren” en relación con el incidente que se suscitó en el Circuito de Bakú y que acarreó una sanción para el volante sudamericano.

“Como equipo, sentimos que es necesario volver a alzar la voz contra el odio y los abusos en internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo dirigidos contra uno de nuestros propios pilotos, sino también contra miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos los medios de comunicación, y contra nuestros rivales en la pista, a quienes respetamos, admiramos y disfrutamos enfrentando en la máxima categoría del automovilismo. Los errores ocurren cuando se compite al límite y, independientemente del resultado o del desenlace, nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos. Condenar los abusos en las redes sociales no está dirigido contra ninguna base de aficionados en particular ni contra los seguidores de un equipo o piloto. Se trata de algo universal que debe ser señalado y reconocido por todos los aficionados al deporte”, señala una parte del comunicado de prensa.

La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán tuvo uno de sus primeros incidentes cuando Alex Albon perdió el control de su Williams en la zona de las curvas 5 y 6 y terminó contra las barreras. El accidente dejó fuera de carrera al piloto tailandés y provocó la salida del Safety Car. La repetición mostró un bloqueo de los frenos antes de que Albon perdiera el control del monoplaza. Franco Colapinto aprovechó la neutralización para entrar a boxes. Alpine decidió colocarle neumáticos blandos para intentar sacar ventaja una vez que se reanudara la carrera.

La estrategia de la escudería francesa no dio el resultado esperado. El piloto argentino intentó avanzar posiciones tras la reanudación, pero terminó involucrado en un incidente con su compañero Pierre Gasly y el McLaren de Lando Norris. La maniobra complicó la carrera del sudamericano y provocó críticas por su actuación.

“Condenamos enérgicamente las reacciones de algunos aficionados en internet y nos solidarizamos con la Fórmula 1, la FIA y los demás equipos en el objetivo de erradicar estos comportamientos. Se ha convertido en algo habitual en las últimas carreras y no puede ser tolerado. Tenemos la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución”, recalca otro extracto del texto.

Más allá de la polémica por las burlas en contra de Franco Colapinto, el argentino recibió una sanción de 10 segundos que no pudo cumplir debido al abandono en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026. Sin embargo, el castigo se trasladará al Gran Premio de Bahréin, que se disputará en Malasia esta semana. La Fórmula 1 deberá decidir si traduce la sanción en 10 puestos menos en la parrilla de salida o si se puede reducir a cinco peldaños.