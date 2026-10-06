Checo Pérez no pierde la esperanza previo al Gran Premio de Singapur: “Podemos ser competitivos”

El Gran Premio de Singapur de este domingo 11 de octubre en el Circuito Urbano Marina Bay podría ser un punto de quiebre para el equipo de Cadillac

Checo Pérez se ilusiona con el cierre de la temporada | Reuters

Cadillac ha pagado derecho de piso en su primera temporada dentro de la Fórmula 1, al afrontar los problemas propios de una escudería que ha tenido que adaptarse a marchas forzadas para competir contra los equipos de toda la vida en la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, Sergio ‘Checo’ Pérez ve con optimismo el panorama que se avecina para el próximo Gran Premio de Singapur, que se disputará este domingo 11 de octubre.

El piloto mexicano considera que Cadillac tiene potencial para competir en Marina Bay, pese a las dificultades técnicas que representa el Circuito Urbano Marina Bay. Por ahora, el objetivo del equipo y del volante azteca es uno: lograr un fin de semana sin contratiempos, un primer paso tras un año que ha sido desafiante para todos los integrantes de la escudería estadounidense.

“Singapur es un desafío muy distinto a Malasia. Es una cita interesante para nosotros. Debemos entender el coche rápido. La precisión y la confianza son clave con los muros tan cerca”, declaró Checo Pérez un comunicado de prensa del equipo. “Creo que tenemos potencial para ser más competitivos aquí. Identificamos áreas claras de mejora tras Malasia. El objetivo es lograr un fin de semana más sólido”.

Todavía existe una incógnita en torno a si Cadillac al fin utilizará las modificaciones en su motor dentro del GP de Singapur. El Ferrari ADUO 2 representa la segunda evolución de la unidad de potencia de Ferrari, mejoras que permite la FIA a determinados fabricantes con la intención de reducir la desventaja que existe con respecto al rendimiento de los mejores motores de la Fórmula 1. El nuevo propulsor incluye cambios que prometen una ganancia estimada de entre 15 y 25 caballos de fuerza, además de un beneficio potencial cercano al medio segundo por vuelta en circuitos de alta velocidad.

El nuevo motor no fue utilizado en el pasado Gran Premio de Bahréin, que se disputó en Malasia. El equipo determinó que era innecesario utilizarlo en un trazado que no favorecía a sus monoplazas. Si Checo Pérez cuenta con las mejoras en su motor, entonces existe un halo de esperanza para la siguiente fecha del calendario.

El director del equipo, Marcin Badkowski, recalcó que el trabajo de Cadillac en este momento consiste en buscar una configuración técnica que les permita sacar un mejor rendimiento en el GP de Singapur.

“Singapur es de las citas más exigentes del año. Marina Bay plantea un desafío distinto: curvas lentas, alta humedad, muros cercanos y horario nocturno. Los trazados urbanos exigen mucha confianza al frenar y pasar por los pianos. Buscaremos el equilibrio adecuado y la configuración técnica óptima. Es una carrera larga y ardua. Evitar incidentes y tomar buenas decisiones estratégicas será clave para aprovechar cualquier oportunidad”, indicó Marcin Badkowski.