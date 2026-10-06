Croacia vs España en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 6 de octubre

Antecedentes del Croacia vs España y últimos resultados en la UEFA Nations League

España tiene ventaja en los antecedentes directos ante Croacia, con siete triunfos, dos empates y tres derrotas en 12 enfrentamientos. El antecedente más reciente se produjo apenas el 29 de septiembre de 2026, cuando España ganó 4-1 en Sevilla por esta misma edición de la Nations League.

En la Nations League, ambos protagonizaron también la final de 2023, que terminó 0-0 después del tiempo reglamentario y la prórroga antes del triunfo español en la tanda de penaltis. En la edición 2018-19 intercambiaron victorias: España goleó 6-0 como local y Croacia respondió con un 3-2 en Zagreb.

Últimos resultados de Croacia en Nations League 2026-27: República Checa 1-2 Croacia; España 4-1 Croacia; Croacia 0-7 Inglaterra.

Últimos resultados de España en Nations League 2026-27: Inglaterra 2-3 España; España 4-1 Croacia; España 3-1 República Checa. La Roja llega con nueve puntos de nueve posibles, mientras Croacia suma tres antes de la cuarta jornada.

Alineaciones del Croacia vs España, al momento

A falta de la confirmación oficial de los onces iniciales, estas son las alineaciones probables reportadas para el encuentro:

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Ivan Perisic; Luka Modric, Mateo Kovacic; Petar Sucic, Martin Baturina; Dion Beljo.

Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Ivan Perisic; Luka Modric, Mateo Kovacic; Petar Sucic, Martin Baturina; Dion Beljo. España: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Croacia vs España hoy 6 de octubre de 2026?

El partido Croacia vs España se disputa este martes 6 de octubre de 2026 a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, en el Stadion Poljud de Split. En México, el encuentro podrá seguirse en vivo por SKY Sports

Partido: Croacia vs España

Croacia vs España Fecha: Martes 6 de octubre de 2026

Martes 6 de octubre de 2026 Hora: 12:45 horas, tiempo del centro de México

12:45 horas, tiempo del centro de México Estadio: Stadion Poljud, Split, Croacia

Stadion Poljud, Split, Croacia Transmisión en México: SKY Sports

España quiere seguir su paso de campeón del mundo en la casa croata

España visita a Croacia este martes 6 de octubre en el Stadion Poljud de Split, en uno de los partidos centrales de la cuarta jornada de la UEFA Nations League 2026-27. La Roja llega como líder del Grupo A3 y con paso perfecto después de ganar sus primeros tres compromisos, por lo que tiene la oportunidad de acercarse a la clasificación a los cuartos de final.

El panorama es diferente para los locales. Croacia necesita reaccionar después de sufrir una derrota de 7-0 frente a Inglaterra, resultado que llegó apenas unos días después del 4-1 que España le propinó en Sevilla. El equipo croata regresa ante su afición con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea del grupo, mientras España busca cerrar esta ventana internacional con cuatro victorias.

El encuentro también presenta un nuevo capítulo de un enfrentamiento que ha dejado partidos importantes en los últimos años, desde la final de la Nations League 2023 hasta el choque de la Euro 2024. España domina el historial general con siete triunfos, dos empates y tres victorias de Croacia.

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