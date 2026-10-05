Gran Premio de Singapur 2026 F1 en directo: horario y dónde ver a Checo Pérez en las prácticas, sprint, clasificación y carrera

Marina Bay recibirá la última carrera Sprint de la temporada 2026, con Sergio Pérez y Cadillac en busca de un nuevo resultado

¿Dónde ver todas las sesiones en vivo del GP de Singapur 2026 F1? | Claro Sports

La Fórmula 1 llega a Singapur para disputar una nueva cita de la temporada 2026, con actividad del viernes 9 al domingo 11 de octubre en el circuito urbano de Marina Bay. El fin de semana tendrá un formato diferente al habitual porque será el último del año con carrera Sprint.

Sergio ‘Checo’ Pérez volverá a competir en un trazado que forma parte de su trayectoria en la Fórmula 1. El mexicano consiguió la victoria en Singapur 2022 con Red Bull, después de arrancar desde la segunda posición y terminar por delante de Charles Leclerc y Carlos Sainz. Ahora afrontará el compromiso como piloto de Cadillac en su primera temporada con la escudería.

El campeonato llega a Marina Bay después del Gran Premio de Bahréin disputado en Sepang, Malasia, donde Max Verstappen consiguió su primera victoria de la temporada con Red Bull. El neerlandés superó a los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell, mientras que Checo Pérez terminó en la posición 19 y Valtteri Bottas abandonó la competencia.

¿A qué hora son las Prácticas Libres del GP Singapur 2026 de la Fórmula 1?

La primera y única práctica libre se disputará el viernes 9 de octubre a las 02:30 horas, tiempo del centro de México. Ese mismo día se realizará la clasificación para la Sprint a las 06:30 horas, con lo que los pilotos comenzarán desde temprano su actividad en Marina Bay.

Práctica 1: viernes 9 de octubre, 02:30 horas

¿A qué hora es la Sprint Qualy del GP de Singapur 2026 de la Fórmula 1?

La clasificación Sprint se llevará a cabo el viernes 9 de octubre a las 06:30 horas, tiempo del centro de México. Será la sesión que determine el orden de salida para la carrera Sprint del sábado, que repartirá puntos antes de la clasificación y la carrera principal.

Clasificación Sprint: viernes 9 de octubre, 06:30 horas

¿A qué hora es la Sprint Race del GP de Singapur 2026 de la Fórmula 1?

La carrera Sprint será el sábado 10 de octubre a las 03:00 horas, tiempo del centro de México. Posteriormente, los pilotos volverán a la pista ese mismo día para la clasificación del Gran Premio, programada para las 07:00 horas.

Carrera Sprint: sábado 10 de octubre, 03:00 horas

¿A qué hora es la clasificación para el GP Singapur 2026 de la Fórmula 1?

La clasificación para la carrera principal comenzará el sábado 10 de octubre a las 07:00 horas, tiempo del centro de México. La sesión definirá las posiciones de salida para el Gran Premio del domingo, que será la competencia que cierre el fin de semana en Marina Bay.

Clasificación: sábado 10 de octubre, 07:00 horas

¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de Singapur 2026?

El Gran Premio de Singapur será el domingo 11 de octubre a las 06:00 horas, tiempo del centro de México. La competencia se disputará en el Marina Bay Street Circuit, trazado de 4.927 kilómetros, y está programada a 62 vueltas para completar 305.337 kilómetros.

Carrera: domingo 11 de octubre, 06:00 horas

¿Dónde ver todas las sesiones en vivo del GP de Singapur 2026 de la Fórmula 1?

En México, los aficionados podrán seguir la temporada de Fórmula 1 mediante Sky Sports e izzi, además de la plataforma oficial F1 TV Pro, que ofrece las sesiones en vivo. Singapur también representa una nueva oportunidad para Checo Pérez y Cadillac, mientras el campeonato llega con Kimi Antonelli como líder con 320 puntos, seguido por George Russell con 236 y Lewis Hamilton con 214.

Calendario de Fórmula 1 2026: próximas carreras y fechas de la temporada

Para Sergio ‘Checo’ Pérez, el Gran Premio de Singapur representa su regreso a un circuito donde ya consiguió una victoria en la Fórmula 1. El mexicano buscará sumar un nuevo resultado con Cadillac, después de la carrera de Bahréin en Sepang, donde terminó en la posición 19.

Ronda Gran Premio Circuito Fechas R16 Singapur Marina Bay 9 – 11 de octubre R17 Estados Unidos Circuito de las Américas 23 – 25 de octubre R18 México Autódromo Hermanos Rodríguez 30 de octubre – 1 de noviembre R19 Brasil Interlagos 6 – 8 de noviembre R20 Las Vegas Las Vegas Strip 19 – 21 de noviembre R21 Qatar Lusail 27 – 29 de noviembre R22 Abu Dhabi Yas Marina 4 – 6 de diciembre

La actividad comenzará el viernes 9 de octubre y se extenderá hasta la carrera del domingo 11, con una Sprint incluida en el programa. Marina Bay será además la última sede de una carrera Sprint durante la temporada 2026, antes de que la Fórmula 1 continúe su recorrido hacia Estados Unidos y posteriormente llegue al Gran Premio de la Ciudad de México