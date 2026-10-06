Inglaterra vs Chequia, en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 6 de octubre

La selección de Inglaterra recibe a Chequia en el Estadio de Wembley en la jornada 4 de la UEFA Nations League en busca del liderato del Grupo C

Inglaterra vs Chequia, en vivo online la UEFA Nations League | Claro Sports



¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Inglaterra vs Chequia hoy 6 de octubre de 2026?

Inglaterra recibe este martes 6 de octubre a Chequia en el Estadio de Wembley, en Londres, dentro de la cuarta jornada del Grupo A de la UEFA Nations League 2026-27. Los Tres Leones llegan con la confianza en su punto más alto tras la contundente victoria por 7-0 ante Croacia como visitante, resultado que los mantiene en el segundo puesto con seis puntos, a tres del líder España. Thomas Tuchel cuenta con un ataque en gran momento, con Harry Kane, Bukayo Saka y Anthony Gordon como principales amenazas, mientras que Inglaterra buscará repetir el dominio que mostró ante los checos hace apenas una semana, cuando consiguió un triunfo por 2-0 en Praga con goles de Gordon y Kane.

Chequia afronta una situación mucho más complicada bajo las órdenes de Santi Denia, pues acumula tres derrotas en el torneo y ocupa el último lugar del grupo sin puntos. La ausencia del capitán Ladislav Krejčí por suspensión representa otro problema para una defensa que suma diez partidos consecutivos sin dejar su portería en cero.

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Alineaciones del Inglaterra vs Chequia, al momento

Thomas Tuchel mantiene una apuesta táctica definida con Inglaterra a través del 4-2-3-1, un sistema que le permite equilibrar la estructura defensiva con la presencia de varios hombres en zonas ofensivas y que ha marcado buena parte de su gestión. La fórmula parte de un doble pivote que protege la zaga y facilita la salida, mientras el mediapunta conecta el centro del campo con un frente de ataque que busca amplitud y profundidad. Del otro lado, Santi Denia también perfilaría a Chequia con un 4-2-3-1, aunque con una propuesta más conservadora, en especial en la fase defensiva, con líneas más juntas y mayor atención a los espacios que Inglaterra pueda generar entre los laterales y los centrales.

Inglaterra : Jordan Pickford, Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah, Marc Guéhi, Lewis Hall, Elliot Anderson, Myles Lewis-Skelly, Eberechi Eze, Jude Bellingham, Morgan Rogers y Harry Kane.

: Jordan Pickford, Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah, Marc Guéhi, Lewis Hall, Elliot Anderson, Myles Lewis-Skelly, Eberechi Eze, Jude Bellingham, Morgan Rogers y Harry Kane. Chequia: Lukas Hornicek, Vladimir Coufal, Martin Vitik, Robin Hranáč, Jiří Sláma, Alex Kral, Michal Sadilek, Lukáš Ambros, Pavel Šulc, Ondrej Lingr y Ryan Naderi.

Antecedentes del Inglaterra vs Chequia y últimos resultados en la UEFA Nations League

La rivalidad entre Chequia e Inglaterra presenta un balance favorable para los ingleses en sus últimos cuatro enfrentamientos: el conjunto británico suma tres victorias, con ocho goles a favor y apenas dos en contra. El conjunto de los tres leones se impuso en los dos partidos más recientes de la Nations League 2026/2027 y en la Eurocopa 2020, mientras que Chequia logró su único triunfo en esta racha con el 2-1 de la clasificación para aquel torneo continental. Además, los partidos han mostrado marcadores contrastantes, desde el contundente 5-0 de Inglaterra en 2019 hasta tres encuentros que terminaron con una diferencia de uno o dos goles.