Checo Pérez señala a Bottas tras el GP de Bahréin: “El safety car arruinó nuestra carrera”

Aseguró que el coche de seguridad generado por su compañero fue decisivo para Cadillac

Checo Pérez le echa la culpa a Bottas. | Reuters.

Sergio ‘Checo’ Pérez salió del Gran Premio de Bahréin en Malasia con pocas recompensas después de una carrera condicionada por la lluvia, las decisiones estratégicas y las neutralizaciones. El mexicano terminó en la posición 19 con Cadillac, en una jornada en la que llegó a tener una oportunidad para recuperar terreno desde la parte trasera.

La lluvia que cayó sobre el Circuito Internacional de Sepang alteró los planes desde antes del arranque. Después del retraso y una bandera roja durante el procedimiento inicial, Cadillac apostó por neumáticos slicks para Pérez, aunque el mexicano detectó rápidamente que las condiciones todavía exigían los intermedios.

“Pensé que se iba a secar, sabes, porque cuando hice las vueltas hacia la parrilla, las primeras vueltas de formación, estaba lloviendo, pero sentí que era demasiado pronto para el neumático intermedio”, explicó Pérez después de la carrera. Sin embargo, la situación sobre el asfalto llevó al piloto de Guadalajara a cambiar de decisión.

“En la primera vuelta me di cuenta de que era realmente difícil mantener el coche en pista, así que me salí de esa opción”, añadió Checo. El cambio a intermedios lo obligó a comenzar desde el pitlane, pero posteriormente se convirtió en una ventaja frente a los monoplazas que continuaron con neumáticos para seco.

Checo Pérez señala el momento que cambió su carrera

Con los intermedios, Pérez comenzó a recuperar terreno y llegó a sacar alrededor de 30 segundos a varios coches que permanecían detrás, una diferencia que abría la posibilidad de aprovechar estratégicamente las condiciones de Sepang. El escenario cambió en la vuelta 10.

Valtteri Bottas, compañero del mexicano en Cadillac, se salió de la pista y quedó atrapado en la grava de la curva 13, situación que obligó a Dirección de Carrera a desplegar el Safety Car. La neutralización eliminó las diferencias acumuladas y permitió que el pelotón volviera a juntarse.

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“Fue la decisión correcta. Le sacamos como 30 segundos a los coches de atrás. Pintaba muy bien, pero desafortunadamente salió el safety car, agrupó a todos y terminamos donde teníamos que terminar”, señaló Pérez al analizar el impacto de aquella neutralización.

El incidente resultó especialmente costoso para Checo porque llegó justo cuando los neumáticos slicks comenzaban a entrar en funcionamiento. Los pilotos que habían utilizado intermedios aprovecharon el Safety Car para montar gomas de seco, por lo que la ventaja construida por Pérez desapareció sin que pudiera capitalizarla en posiciones.

Cadillac vuelve a quedarse lejos de los puntos

Pérez explicó que la diferencia entre ambos tipos de neumático había sido evidente durante los primeros giros. “Era bastante obvio en ese momento que el slick no estaba ni cerca de funcionar”, apuntó el mexicano, quien consideró acertada la decisión de abandonar rápidamente aquella apuesta y regresar a los intermedios.

A partir del Safety Car, la carrera volvió a colocar al Cadillac en una situación complicada. Checo Pérez cruzó la meta en el puesto 19, último entre los pilotos que consiguieron completar las 55 vueltas, mientras Bottas quedó fuera después del incidente que provocó la primera aparición del coche de seguridad.

El domingo terminó así con otra carrera sin puntos para Cadillac. Max Verstappen consiguió la victoria por delante de Andrea Kimi Antonelli, mientras Lewis Hamilton completó el podio. Para Pérez, la oportunidad que había surgido con la elección de los intermedios desapareció con una neutralización provocada, precisamente, por el otro monoplaza de la escudería estadounidense.