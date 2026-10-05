¡Valtteri Bottas, en modo Isaac del Toro! Recorre 350 kilómetros en bicicleta para llegar al GP de Singapur

Valtteri Bottas prefirió subirse a una bicicleta para ir a la siguiente fecha de la Fórmula 1, en lugar de viajar directamente a Singapur por vía aérea

Valtteri Bottas recorre 350 kilómetros en bicicleta | Reuters

Valtteri Bottas parece haberse inspirado en Isaac del Toro y en los mejores ciclistas del mundo. El finlandés ha elegido recorrer 350 kilómetros desde el Sepang International Circuit rumbo a la próxima fecha del calendario de la Fórmula 1, que se disputará en el Circuito Urbano Marina Bay, un reto que se robó la atención de los fanáticos del deporte de las dos ruedas y de los seguidores de la máxima categoría del automovilismo.

El piloto finlandés publicó una historia en redes sociales con el recorrido en bicicleta que tomó después de terminar su participación en el pasado Gran Premio de Bahréin, que se celebró en Malasia este 4 de octubre. La distancia de 350 kilómetros, para nada despreciable, puede contrastarse con el promedio que recorren los ciclistas profesionales, que ronda entre los 130 y 220 kilómetros en una sola etapa.

Valtteri Bottas inició su recorrido durante la noche del domingo 4 de octubre, después de su abandono en el GP de Bahréin, carrera que tuvo que celebrarse en el Sepang International Circuit de Malasia debido a los ajustes en el calendario de la Fórmula 1 por la cancelación de la fecha original tras algunos conflictos en Medio Oriente.

Pese a que el resto de los integrantes de Cadillac viajará en avión, como suele suceder, Valtteri Bottas llegará al Gran Premio de Singapur en bicicleta. El recorrido por vía aérea ronda las cinco horas; sin embargo, el tiempo que le tomará al coequipero de Sergio ‘Checo’ Pérez llegar a su destino es una incógnita, ya que dependerá de la velocidad que alcance durante el trayecto.

Valtteri Bottas llegará al GP de Singapur con la presión encima

Más allá de su reto personal en bicicleta, el piloto de Cadillac tiene la presión encima para el siguiente fin de semana tras los problemas constantes que arrastra su monoplaza. Tan solo en el último Gran Premio de Bahréin, Valtteri Bottas quedó fuera de la competencia después de hacer un trompo hacia la grava, una situación que provocó su abandono tras el ingreso del coche de seguridad.

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“Cuando empezó la carrera y vi lo rápido que pasaban los coches con los neumáticos intermedios, te das cuenta rápidamente de la situación en la que estás. Pensábamos que la pista se secaría más rápido y pensamos que valía la pena intentar algo, pero al final no funcionó”, declaró el piloto finlandés al final de la competencia. “Asumí algunos riesgos tratando de mantenerme con el pelotón y, al final, fue mi error el que puso fin a nuestra carrera, y solo puedo pedir disculpas al equipo por ello”.