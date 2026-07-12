Checo Pérez reflexiona sobre su salida de Red Bull: “Solo cuando me fui se dieron cuenta de mi trabajo”

El mexicano repasó su carrera, desde la soledad en Alemania hasta su etapa junto a Max Verstappen y la reconstrucción de su confianza con Cadillac

Checo Pérez recordó sus cuatro temporadas con la escudería austriaca | Imago 7

Sergio Pérez habló sobre los momentos más complicados de su carrera en la Fórmula 1 y profundizó en la presión que enfrentó durante sus cuatro temporadas como piloto de Red Bull, una etapa que, según reconoció, terminó por agotarlo mentalmente y lo llevó a alejarse durante un año de la máxima categoría.

En una extensa entrevista con The High Performance Podcast, el piloto mexicano repasó su trayectoria desde sus primeros años en Europa, cuando tuvo que abandonar México y vivir aislado en Alemania, hasta su llegada a Cadillac. Entre ambos extremos aparecen su primera victoria, la etapa con Force India y Racing Point, y una convivencia con Max Verstappen que definió sus años en Red Bull.

Pérez aseguró que el sistema del equipo austriaco podía terminar por “romper” rápidamente a los pilotos que ocupaban el segundo asiento. El mexicano recordó los casos de Pierre Gasly y Alexander Albon y sostuvo que sobrevivir dentro de esa estructura exigía una fortaleza mental y un carácter fuera de lo común.

“Ellos sabían que, trajeran a quien trajeran, lo iban a romper en dos o tres carreras. No porque fueran débiles ni nada por el estilo. Tienes que ser extremadamente fuerte mentalmente y tener el carácter necesario para poder lidiar con todo eso. Antes estuvieron Gasly y Albon, pilotos extremadamente rápidos y talentosos, pero el sistema simplemente te rompe y eso es todo”, declaró.

El inicio en la Fórmula 1, Force India y la primera victoria

Antes de llegar a Red Bull, Pérez construyó una trayectoria importante en la máxima categoría con Sauber, McLaren, Force India y Racing Point. El mexicano explicó que sobrevivir en la Fórmula 1 nunca dependió únicamente de su velocidad dentro del monoplaza, sino de entender las diferentes responsabilidades que rodean a un piloto.

“Lo logré, pero ahora era cuando comenzaba el verdadero desafío, porque estás contra los mejores pilotos del mundo, con los mejores equipos y la mejor gente. Aquí no puedes sobrevivir. Lo único que puede hacerte sobrevivir es tu actitud, tu compromiso y tus resultados. Sabía que para tener una carrera muy exitosa no se trataba únicamente de lo que sucede en la pista, sino de lo que haces fuera del auto. Es un paquete completo”.

En 2020, tras ocho años corriendo en el Gran Circo, llegó el momento que cambió definitivamente su carrera. Pérez, a bordo de un Racing Point, ganó en Sakhir y consiguió su primera victoria en la Fórmula 1, un resultado que apareció mientras su futuro en la categoría permanecía sin resolver. “Pase lo que pase después, gané una carrera en la Fórmula 1. Incluso si nunca regreso, si no vuelvo a hacer nada, gané una carrera. Punto”.

Checo también explicó que una de las principales enseñanzas de su carrera ha sido confiar en sus propias sensaciones dentro del auto, incluso cuando la información técnica apunta hacia una dirección diferente. “Como piloto siempre tienes que seguir tus sensaciones. Los datos pueden decir muchas cosas, pero tus sensaciones, tu experiencia y tus conocimientos siempre son mucho más importantes. Si algo he aprendido en este deporte es que siempre, siempre debes seguir tus sensaciones. Siempre. Porque, independientemente de si estás en lo correcto o equivocado, desafías los datos”.

La inesperada llegada de Checo Pérez a Red Bull

Pérez nunca consideró a Red Bull como un destino probable. La estructura austriaca había construido durante años su propia academia de pilotos y normalmente recurría a integrantes de su programa para ocupar los asientos disponibles en la Fórmula 1. “El único equipo para el que pensé que nunca iba a manejar era Red Bull, porque siempre tienen pilotos de su academia. Al final terminé manejando para Red Bull en una etapa muy avanzada de la temporada. Creo que esa victoria [en Sakhir] fue muy, muy importante porque no era fácil entrar al programa de Red Bull. Cuando gané la carrera, fue bastante obvio para ellos que tenían que hacerlo”.

La victoria en Sakhir terminó por fortalecer su candidatura y Red Bull decidió contratarlo para acompañar a Max Verstappen. Pérez entró así en una estructura que, según contó, tenía perfectamente definidas sus prioridades deportivas.

La vida junto a Max Verstappen y el sistema de Red Bull

Desde su primera conversación con Christian Horner, Checo aseguró haber entendido cuál sería su posición. De acuerdo con el mexicano, el entonces responsable de Red Bull le explicó directamente que la estructura estaba construida alrededor de Verstappen y del objetivo de ganar el campeonato.

“La primera vez que conocí a Christian me dijo: ‘Corremos con dos autos porque tenemos que hacerlo. De otra manera, estaríamos súper felices corriendo únicamente con un auto’. Todo es para Max, alrededor de Max. Queremos ganar el campeonato, de eso se trata. En lugar de pensar: ‘¿Por qué?’, dije: ‘Mira, vengo aquí y voy a aprovecharlo al máximo en todos los sentidos’. Y eso fue lo que hice”.

Competir contra Verstappen ya representaba un desafío para cualquier piloto de la parrilla, pero Pérez consideró que hacerlo dentro de Red Bull elevaba todavía más la dificultad debido al entorno construido alrededor del neerlandés. “Enfrentar a Max en Red Bull es lo más difícil. Quiero decir, enfrentar a Max desde cualquier otro equipo ya sería muy complicado, pero enfrentarlo en Red Bull, con su equipo, su gente y todo lo que lo rodea… Todo va hacia Max. Pero yo lo sabía antes de llegar, así que pensé: ‘Mira, puedo quejarme o seguir adelante con lo que tengo’”.

Pérez explicó que su permanencia durante cuatro temporadas estuvo relacionada con el carácter que había desarrollado desde sus primeros años en Europa. También admitió que tuvo que aceptar su posición dentro del equipo y evitar una confrontación directa con la estructura. “La única razón por la que sobreviví ahí durante tanto tiempo fue, primero, por la manera en la que construí mi carácter. Y también por aceptar. Creo que tienes que aceptar en qué posición estás y no puedes presionar demasiado al sistema porque simplemente te rompen”.

La presión también alcanzó el aspecto psicológico. Checo recordó que dentro de Red Bull los problemas de rendimiento podían ser relacionados rápidamente con cuestiones mentales y que incluso aceptó buscar ayuda externa para demostrar al equipo su disposición a encontrar soluciones. “En Red Bull era curioso. Cada vez que no rendías, había algún problema mental. Yo estaba abierto a todo, así que lo intenté [buscar ayuda externa], pero sabía cuál era la principal causa de todo. Lo hice porque sentía que potencialmente demostraría la actitud correcta ante el equipo, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para superar esos problemas”.

Los últimos seis meses ‘tóxicos’ de Checo Pérez en Red Bull

El final de su ciclo fue, según Pérez, la etapa más desgastante. El mexicano calificó sus últimos seis meses dentro de Red Bull como “tóxicos” y reconoció que incluso su fortaleza mental fue puesta al límite antes de abandonar el equipo. “Mis últimos seis meses en Red Bull fueron muy difíciles. Incluso para mí, que me considero mentalmente muy fuerte, fueron muy, muy difíciles y diría que tóxicos. Realmente quería un descanso. Solo cuando me fui y trajeron a todos los otros pilotos se dieron cuenta del trabajo que hice para ellos durante cuatro años”.

El desgaste acumulado fue una de las razones por las que decidió mantenerse fuera de la Fórmula 1 durante un año. Pérez admitió que, cuando terminó su etapa con Red Bull, ni siquiera tenía certeza de querer regresar a competir. “Cuando dejé Red Bull tuve que tomarme un año fuera porque mentalmente fue muy agotador. Mis últimos seis meses en Red Bull fueron muy difíciles. Incluso para mí, que me considero mentalmente muy fuerte, fueron muy, muy duros y diría que tóxicos. Realmente quería un descanso”.

Lo que Checo Pérez aprendió de Max Verstappen

Pese a las dificultades, Pérez también reconoció el impacto deportivo que tuvo compartir equipo durante cuatro años con Verstappen. El mexicano destacó la capacidad del neerlandés para exigir al personal de Red Bull y comunicar exactamente qué necesita del auto.

“Estar cuatro años al lado de Max… es una fuerza impulsora. Aunque tiene todo el apoyo con el que un piloto puede soñar, Max es una fuerza tremenda, un piloto tremendamente completo en todas las áreas. Realmente me enseñó también cómo liderar al equipo. Max es un líder nato por la manera en la que exige a todos los que están a su alrededor. Y en cuanto al rendimiento, sabe exactamente qué necesita para ser rápido y en qué aspectos está fallando”.

La reconstrucción de Checo Pérez con Cadillac

Su año fuera de la Fórmula 1 le permitió analizar si realmente quería volver. Pérez aseguró que estaba preparado para aceptar el final de su carrera, pero la aparición del proyecto de Cadillac cambió su posición y le presentó la oportunidad de iniciar una etapa diferente.

“No sabía en ese momento si quería regresar. Cuando dejé la F1 realmente pensé que podía ser el final y estaba preparado para ello. Estoy muy agradecido. No regresaría a cualquier costo, pero también sentía que no quería abandonar el deporte que me lo ha dado todo. Cuando apareció el proyecto de Cadillac pensé: ‘Es un proyecto enorme, es una marca enorme’. Puedo demostrarme a mí mismo que soy uno de los mejores y quiero hacerlo”.

Una prueba con Ferrari también fue determinante para recuperar su confianza. Checo explicó que necesitó únicamente tres tandas para encontrar ritmo y sentirse cómodo nuevamente al volante de un monoplaza con un comportamiento que consideró más convencional. “Hice una prueba con Ferrari a mediados del año pasado. Llegué y en tres tandas ya estaba en el ritmo. El Ferrari era un auto mucho más normal. Llegué, comencé a relajarme y dejé que mi velocidad natural llevara el auto. Inmediatamente pensé: ‘Sabía que yo no era el problema y que iba a ser extremadamente competitivo en un auto más normal’”.

Ahora, Pérez concentra su carrera en el crecimiento de Cadillac. Después de sobrevivir a la soledad en Alemania, mantener vivo el proyecto de Force India, ganar en la Fórmula 1 y pasar cuatro años junto a Verstappen en Red Bull, el mexicano tiene un objetivo definido para su nueva etapa. “Ser capaz de construir algo junto con el equipo que potencialmente pueda terminar siendo uno de los mejores equipos del deporte sería algo enorme para mí”.

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