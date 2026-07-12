Konaté le responde de manera certera a Yamal: “Puede decir lo que quiera… no tenemos miedo”

El defensor central de Francia deja claro que Francia no tiene temor por España y que en la preparación está la clave para ese partido.

Ibrahima Konaté responde a Lamine Yamal | Reuters

Una de las semifinales del Mundial 2026 será entre España y Francia, dos potencias europeas que se miden en busca de un cupo a la gran final del certamen. Si bien el que pierda queda sin chances de título, se debe mencionar que la ‘consolación’ es ir a jugar el partido por el tercer puesto.

No obstante, ninguno de los dos bandos está pensando en eso, pues es más que claro que el objetivo es ir por un nuevo campeonato. Recordemos que los ‘Bleus’ tienen dos Copas del Mundo en su palmarés (1998 y 2018), mientras que la ‘Roja’ tiene una sola (2010).

Queda esperar que llegue este martes 14 de julio para saber cuál de ellas saldrá vencedora, en un duelo que promete emoción e intensidad a pesar de ser selecciones de un mismo continente. En teoría de los cuatro equipos que quedan solo uno no es europeo, que es Argentina, elenco que eliminó en cuartos a Suiza.

Un previa caliente

Hace unos días, cuando España dejó atrás a Bélgica, Lamine Yamal, una de las figuras de dicha escuadra, afirmó que Francia “debía temer” de él y sus compañeros porque pueden eliminar a los dirigidos por Deschamps. Esas palabras tienen un sustento, pero no en Mundiales, ya que el único antecedente favorece a los franceses y se dio en 2006, cuando sacaron a los españoles por 3-1 en los octavos de final en eliminación directa.

Sin embargo, en la Eurocopa del 2012, en cuartos, la ‘Roja’ dio el golpe y venció por 2-0 a los ‘Bleus’. En 2024, por esa misma competencia, de nuevo España derrotó a Francia por 2-1 en las semifinales, logrando así el cupo a la gran final, en un contexto similar al de este Mundial 2026.

El más reciente duelo de eliminación directa que favorece a los españoles se dio en la Nations League del 2024-25, de nuevo en las semifinales. 5-4 fue el triunfo de España y curiosamente Yamal anotó doblete ese día. Así las cosas, Francia debe tener precaución, pero el historial en Mundiales es de ellos.

“No tenemos miedo”

Si bien los franceses tendrán que pasar página a esos antecedentes recientes en Eurocopa y Nations League, hay algo que está claro y es que tienen la confianza para avanzar a la final. Otro dato no menor es que los ‘Bleus’ son los actuales subcampeones, pues llegaron a la final en 2022 ante Argentina.

Ibrahima Konaté le restó importancia a esas declaraciones que dio Yamal hace unos días, dejando un mensaje contundente. “Puede decir lo que quiera. Nos prepararemos de la mejor manera posible, y al final del partido, veremos para quién funciona el marcador”, dijo el defensor en una reciente rueda de prensa.

“¿Tenemos miedo de España? No, no, no. Honestamente, no prestamos atención a lo que se dice. No deberíamos temer a nadie. Tenemos que mantenernos humildes y no caer en esa trampa, especialmente en esta etapa del torneo”, concluyó el zaguero sobre esas palabras de Yamal.

Sin duda ese partido será atractivo para el espectáculo del fútbol, más allá de las declaraciones que den de lado y lado. Lo cierto es que la cancha será el medidor de ambas selecciones y la escuadra que mejor contundencia tenga y que haga buena labor defensiva, será la que pase para enfrentar a Argentina o Inglaterra en la final.

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