Antigua GFC y Aurora definirán al campeón de la Supercopa de Guatemala 2026

El partido decisivo se jugará el sábado 18 de julio en el Estadio Cementos Progreso.

Antigua GFC v Aurora, Supercopa de Guatemal 2026 | IG: Antigua y Aurora

La Supercopa de Guatemala 2026 ya tiene definidos a sus dos finalistas. Antigua GFC y Aurora aseguraron su clasificación luego de superar sus respectivas semifinales y ahora disputarán el primer título de la temporada. El partido decisivo se jugará el sábado 18 de julio en el Estadio Cementos Progreso, escenario donde se conocerá al nuevo campeón del certamen.

Antigua GFC fue el primero en asegurar su presencia en la final tras imponerse por 3-1 a Nueva Santa Rosa como visitante. El conjunto colonial mostró eficacia en ataque y logró controlar el encuentro para avanzar sin mayores complicaciones. Kevin López, Agustín Maziero y José Franco marcaron para los aguacateros, mientras que Roque Caballeros descontó para el equipo local.

El equipo dirigido por Antigua confirmó el buen momento que atraviesa luego de una campaña sólida en la Supercopa. Además de mantener un buen rendimiento ofensivo, supo administrar la ventaja durante gran parte del compromiso y selló una clasificación que lo coloca a un paso de conquistar un nuevo trofeo.

La segunda semifinal ofreció un desarrollo mucho más equilibrado. Aurora y Santa Lucía Cotzumalguapa igualaron 1-1 durante el tiempo reglamentario, resultado que obligó a disputar la prórroga para definir al segundo finalista del torneo.

Jimmy Álvarez adelantó a Aurora en los minutos finales del tiempo regular, pero Rafael Agámez empató en el tiempo añadido para extender la definición. Cuando todo apuntaba a los penales, Carlos Flores apareció en el minuto 118 para convertir el gol que dio la victoria 2-1 al conjunto aurinegro.

Con ese resultado, Aurora alcanzó la final después de superar uno de los partidos más exigentes de la competencia. El cuadro militar buscará ampliar su palmarés en un torneo que reúne a varios de los equipos protagonistas del fútbol guatemalteco.

La definición enfrentará a dos equipos que llegan por caminos distintos, pero con el mismo objetivo. Antigua intentará confirmar el rendimiento mostrado durante toda la Supercopa, mientras que Aurora buscará aprovechar el impulso de una clasificación conseguida en los minutos finales del tiempo extra. El Estadio Cementos Progreso será el escenario donde ambos buscarán ser campeones de la edición 2026.

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