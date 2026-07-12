Multan a la FMF con más de 42 millones de pesos por irregularidades en el uso del Fan ID

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a la Federación Mexicana de Fútbol por incumplimientos en protección de datos personales

Multa a la FMF por el mal uso de los datos del Fan ID. | Imago7.

La Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C. recibió una multa de 42 millones 849 mil 95 pesos por incumplimientos relacionados con el tratamiento de datos personales en el sistema Fan ID, mecanismo utilizado para el ingreso de aficionados a los estadios. La sanción fue impuesta por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que determinó irregularidades en materia de protección de datos personales.

De acuerdo con la resolución, la FMF incurrió en dos infracciones principales al momento de recopilar y tratar información de los aficionados registrados en el Fan ID. La autoridad señaló que el organismo no informó adecuadamente que los datos biométricos recabados tenían carácter de datos personales sensibles.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno impuso una multa de más de 42 mdp a la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C., por el incumplimiento a la legislación en materia de protección de datos personales en el tratamiento de datos con el… pic.twitter.com/5lIhjDlb1L — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) July 12, 2026

El comunicado detalla que la Federación solicitaba fotografías de los aficionados para generar el Fan ID, pero no estableció en su aviso de privacidad que esa información debía tratarse como sensible. Para la autoridad, esta omisión impidió que los titulares conocieran el alcance real del uso de sus datos y tomaran una decisión informada.

La segunda infracción señalada fue la falta de consentimiento expreso y por escrito para el tratamiento de datos sensibles. La Secretaría explicó que la FMF utilizó el marcado de una casilla en un sitio web, sin recabar firma autógrafa, firma electrónica o algún mecanismo de autenticación que permitiera acreditar de manera indudable que el titular otorgó su autorización.

La autoridad también concluyó que la Federación incumplió los principios de responsabilidad y licitud, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido tratamiento de la información personal. Por ello, determinó que el manejo de los datos recopilados mediante el Fan ID no se apegó al marco jurídico aplicable.

El monto de la multa se estableció con base en la gravedad de las infracciones, la naturaleza sensible de los datos biométricos tratados y la capacidad económica de la FMF, de acuerdo con su declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal 2024. La Secretaría también precisó que la notificación de la resolución responde a los plazos previstos en la ley y al desarrollo del procedimiento administrativo.

La Federación Mexicana de Fútbol aún cuenta con medios de defensa para impugnar la determinación si así lo considera procedente. En caso de que eso ocurra, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno adelantó que defenderá la legalidad de su resolución, al sostener que fue emitida en protección del interés público y de los derechos fundamentales de las personas.

¿Por qué sancionaron a la Federación Mexicana de Fútbol y cuánto tendrá que pagar de multa?

La FMF fue sancionada porque, según la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, incumplió la legislación en materia de protección de datos personales durante el tratamiento de la información recopilada por medio del sistema Fan ID. La autoridad determinó que el organismo no informó correctamente a los aficionados que las fotografías utilizadas para generar el registro tenían el carácter de datos biométricos y, por lo tanto, de datos personales sensibles.

La multa impuesta asciende a 42 millones 849 mil 95 pesos. El monto fue calculado a partir de la gravedad de las infracciones, la naturaleza de la información recabada y la capacidad económica de la Federación. La sanción, sin embargo, puede ser impugnada por la FMF mediante los recursos legales previstos en el sistema jurídico mexicano.

¿Qué es el Fan ID y cuáles son las irregularidades en las que incurrió la FMF?

El Fan ID es un sistema de identificación implementado para registrar a los aficionados que asisten a los estadios. Para generar este registro, la FMF recopilaba fotografías de los usuarios, información que la autoridad consideró como dato biométrico y, por tanto, como información sensible que debía recibir un tratamiento especial dentro del aviso de privacidad.

Las irregularidades señaladas fueron dos: primero, no advertir adecuadamente a los aficionados que sus datos biométricos eran sensibles; segundo, no obtener consentimiento expreso y por escrito para su tratamiento. La Secretaría consideró insuficiente el uso de una casilla en un sitio web, al señalar que no permitía comprobar de manera inequívoca que el titular de los datos había autorizado el uso de esa información.

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