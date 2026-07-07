Verstappen, en la órbita de McLaren: el rumor que sacude a Red Bull y a la Fórmula 1

El futuro del cuatro veces campeón del mundo vuelve a sacudir el mercado de pilotos con reportes de diversas negociaciones

Verstappen podría salir de Red Bull. | Reuters.

El futuro de Max Verstappen vuelve a convertirse en uno de los grandes temas del mercado de pilotos de la Fórmula 1. De acuerdo con información retomada por La Sexta, medio español que cita a PlanetF1, el tetracampeón del mundo estaría colocado en la órbita de McLaren, en una negociación que habría entrado en su fase final y que podría terminar con el neerlandés como compañero de Lando Norris a partir de la próxima temporada.

La versión publicada por el medio español apunta a un escenario que sacudiría por completo la parrilla: Verstappen dejaría Red Bull para vestir de papaya, mientras Oscar Piastri podría tomar el camino inverso rumbo al equipo austriaco. Sin embargo, el tema debe leerse con cautela, ya que no existe un anuncio oficial y McLaren ha intentado cerrar públicamente la puerta a un cambio en su alineación.

Según La Sexta, PlanetF1 sostiene que distintas fuentes del paddock ubican a McLaren y Verstappen en la parte decisiva de una larga negociación, pese a que Zak Brown, director ejecutivo de la escudería británica, ha negado en distintas ocasiones que exista un asiento disponible. El propio Brown reconoció días atrás que sí hubo conversaciones con el entorno del neerlandés, aunque aseguró que estas “no llegaron a ninguna parte”.

El posible movimiento llega en una temporada marcada por la incertidumbre para Verstappen. Aunque su contrato con Red Bull se extiende hasta 2028, el piloto ha sido vinculado con cláusulas de salida que podrían abrirle la puerta a explorar opciones si el proyecto deportivo no le garantiza condiciones para competir por victorias y campeonatos. En ese contexto, McLaren aparece como el nuevo nombre fuerte después de que Mercedes dejara de ser una alternativa real con la continuidad de George Russell y Kimi Antonelli.

La lectura de Motorsport, sin embargo, apunta en otra dirección. El medio especializado pide tomar el rumor con pinzas y considera que McLaren podría ser más una herramienta de presión en la negociación de Verstappen con Red Bull que un destino completamente encaminado. Bajo esa visión, el entorno del neerlandés tendría margen para fortalecer su posición frente al equipo de Milton Keynes en un momento delicado para la estructura austriaca.

El desgaste de Verstappen también alimenta la especulación. Durante esta temporada, el piloto ha dejado frases que reflejan su incomodidad con el rumbo actual de la Fórmula 1, especialmente por el nuevo reglamento y por la sensación que le genera competir lejos de los puestos de privilegio. “No estoy disfrutando lo que hago”, llegó a admitir al hablar de la forma en la que se está obligando a mantenerse al cien por ciento dentro de la categoría.

El neerlandés también ha puesto sobre la mesa una reflexión más profunda sobre su continuidad. Verstappen ha señalado que el nuevo reglamento no ayuda a alargar su carrera en la Fórmula 1 y ha dejado claro que no siente la necesidad de permanecer en el campeonato solo para acumular más títulos. Su discurso ha pasado de la ambición deportiva a una búsqueda de equilibrio personal, con la familia y otros proyectos automovilísticos como parte de sus prioridades.

En paralelo, Red Bull atraviesa un momento en el que perder a Verstappen sería un golpe deportivo y simbólico. Más allá de los resultados, el neerlandés es la figura central del equipo y su salida dañaría la credibilidad del proyecto que intenta sostenerse tras varios cambios internos. Por eso, cualquier rumor sobre su futuro tiene impacto inmediato en el paddock.

Por ahora, el caso Verstappen-McLaren se mantiene en el terreno de la especulación, aunque con suficiente ruido como para encender todas las alarmas. La Sexta coloca al neerlandés cerca del equipo papaya a partir de lo publicado por PlanetF1, mientras Motorsport rebaja el tono y lo interpreta como parte de una partida de negociación. Lo único seguro es que el nombre de Max vuelve a mover el mercado de la Fórmula 1 y que Red Bull no puede permitirse una fuga de su piloto más importante.

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