Mercedes establece las primeras referencias en Lusail, mientras Cadillac ocupa las últimas dos posiciones de la sesión

Kimi Antonelli, el más rápido en Qatar | Reuters

Kimi Antonelli y Mercedes marcaron el ritmo en el inicio de las actividades del Gran Premio de Qatar 2026 de la Fórmula 1, luego de que el italiano liderara la primera sesión de prácticas libres en el Circuito Internacional de Lusail con un tiempo de 1:23.217. Por su parte, Sergio ‘Checo’ Pérez concluyó en la penúltima posición, con un registro de 1:26.686, a 3.469 segundos del actual campeón del mundo.

El piloto mexicano completó 25 vueltas y consiguió superar por 0.223 segundos a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, quien cerró la clasificación. Cadillac afronta un fin de semana complicado por las características del trazado catarí, principalmente por sus curvas de alta velocidad. Además, Pérez deberá cumplir una sanción de cinco posiciones en la parrilla de salida por el incidente con Rafael Câmara en Las Vegas.

Desde los primeros minutos de actividad, Antonelli impuso condiciones y redujo sus tiempos de manera progresiva hasta establecer la mejor vuelta de la sesión con neumáticos medios. Incluso con el cambio al compuesto blando, el italiano no consiguió mejorar su propio registro, mientras que George Russell completó el 1-2 de Mercedes, a 0.507 segundos de su compañero.

Isack Hadjar fue el piloto que más se acercó a los representantes de la escudería alemana, tras colocar a Red Bull en la tercera posición con un tiempo de 1:23.878. Detrás del francés aparecieron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, separados por apenas una centésima de segundo.

Max Verstappen tuvo dificultades con el balance de su monoplaza y reportó problemas de subviraje durante la sesión, situación que lo relegó al sexto puesto. Ferrari tampoco encontró el ritmo necesario para competir con Mercedes, pues Charles Leclerc y Lewis Hamilton terminaron séptimo y octavo, respectivamente, a más de un segundo de Antonelli.

Más allá de los resultados en pista, Red Bull quedó bajo investigación de los comisarios por una posible salida insegura de Isack Hadjar de los pits. El piloto francés aparentemente hizo contacto con uno de los mecánicos durante una práctica de cambio de neumáticos, aunque el integrante de la escudería resultó ileso.

Arvid Lindblad y Pierre Gasly completaron las primeras diez posiciones de una sesión en la que también se registraron algunas salidas de pista, como las protagonizadas por Lance Stroll y Alexander Albon durante los minutos finales. En Aston Martin, el estadounidense Jak Crawford tomó el lugar de Fernando Alonso y concluyó en el puesto 19.

La actividad del Gran Premio de Qatar continuará este viernes 27 de noviembre con la segunda sesión de prácticas libres, programada para las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Checo Pérez y Cadillac tendrán una nueva oportunidad para trabajar en la configuración del monoplaza bajo condiciones más cercanas a las que enfrentarán durante la carrera del domingo.

Resultados de las prácticas libres 1 del Gran Premio de Qatar 2026