Checo Pérez vs Liam Lawson: primer roce entre ellos en la temporada 2026

El Gran Premio de Australia 2026 fue el escenario de un nuevo capítulo en la Fórmula 1, donde Sergio ‘Checo’ Pérez, ahora piloto de Cadillac Racing, y Liam Lawson, de Racing Bulls, revivieron una antigua rivalidad con un intenso roce en la pista. Este incidente, que involucró un contacto directo entre sus monoplazas durante una lucha por la posición 16, capturó la atención de los fanáticos y generó un cruce de declaraciones post-carrera que resalta tensiones pendientes desde temporadas anteriores. El contexto se remonta a casi dos años atrás, específicamente al Gran Premio de México, donde un choque entre ambos dañó el auto de Pérez y escaló la polémica, con Lawson presionando por el asiento del mexicano en Red Bull. En aquella ocasión, Lawson incluso mostró un gesto gesto medio a Checo, un gesto que no ha sido olvidado y que parece alimentar el fuego en esta nueva temporada.

Durante la carrera en Melbourne, Lawson intentó un adelantamiento agresivo por el exterior de una curva, pero Pérez se defendió con firmeza, forzando al neozelandés a salirse temporalmente de la pista. No satisfecho, Lawson aceleró en la maniobra siguiente y rozó las llantas del auto de Checo, logrando superarlo de manera irregular. Este contacto fue revisado por los comisarios, quienes decidieron no imponer sanciones, considerando que no violaba el reglamento de manera flagrante. Sin embargo, el momento generó controversia, especialmente porque ambos pilotos estaban lejos de las posiciones de puntos, luchando por un puesto irrelevante en términos de campeonato.

Checo Pérez, visiblemente divertido por el incidente, reaccionó inmediatamente por radio con su equipo, riendo y comentando: “¿Qué le pasa a este tipo?”. Esta respuesta ligera contrasta con la seriedad que Lawson le atribuye al evento, destacando cómo las personalidades de ambos chocan en la pista. Pérez, quien ahora compite en un auto notablemente más lento que en sus días de gloria en Red Bull, ve estos duelos como parte esencial del espíritu competitivo de la F1, independientemente de la posición.

Críticas de Lawson a Checo

Por su parte, Liam Lawson no escatimó en críticas hacia la actitud de Pérez, sugiriendo que el mexicano aún no ha superado los rencores del pasado. En sus declaraciones completas post-carrera, Lawson expresó: “Honestamente, no es muy divertido conducir en la carrera; estás constantemente gestionando la energía, quedándote sin ella, frenando al final de cada recta. Puede ser bastante doloroso”. Esta parte de su comentario parece referirse a los desafíos técnicos de la carrera, pero rápidamente pasó a lo personal, añadiendo: “Quiero decir, dos años después él no lo ha superado, así que me estaba peleando como si fuera por el campeonato mundial y estábamos luchando por la posición 16. Obviamente no me importa demasiado, mi carrera ya estaba terminada en ese punto, así que seguiremos adelante”.

Lawson admitió que el movimiento no fue ilegal, pero calificó la defensa de Pérez como excesivamente agresiva para lo que estaba en juego. Sus palabras reflejan una frustración acumulada, recordando cómo en el pasado buscó activamente el asiento de Checo en Red Bull, ocupándolo temporalmente por dos carreras.

La respuesta del mexicano

En respuesta, Sergio Pérez minimizó el drama y enfatizó el aspecto lúdico de la competencia. Sus declaraciones completas fueron: “Quiero decir, para mí solo fue competir y fue un poco divertido, eso es realmente todo. Yo estaba en un coche mucho más lento, así que creo que está bien competir”. Este cruce de declaraciones ha avivado el interés en la temporada 2026, donde Pérez, adaptándose a su nuevo equipo Cadillac, busca demostrar que su experiencia prevalece sobre la juventud de pilotos como Lawson.

