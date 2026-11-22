Sergio ‘Checo’ Pérez recibió una sanción después de que la FIA lo responsabilizara por el ‘dive bomb’ que provocó el choque con Rafael Camara

Checo Pérez crítica los nuevos adelantamientos en la Fórmula 1 | Reuters

Sergio Pérez tuvo una colisión con Rafael Camara durante el Gran Premio de Las Vegas de este sábado 21 de noviembre. Los comisarios de pista, bajo la autoridad de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), consideraron que la responsabilidad del choque fue del piloto mexicano; sin embargo, el conductor de Cadillac señaló al término de la carrera que el trasfondo del incidente tiene relación con el nuevo mecanismo de adelantamientos de la Fórmula 1.

El volante azteca tuvo que abandonar la carrera de la Ciudad del Pecado durante la vuelta 18. Checo Pérez intentó recuperar su posición en la entrada de la curva 14, pero su monoplaza chocó contra el costado izquierdo del Haas. El experimentado piloto habría intentado un dive bomb, una técnica de rebase sumamente arriesgada que consiste en buscar el adelantamiento por el interior de la curva con una frenada muy tardía desde atrás. Esta maniobra es legal si el piloto logra mantener el control del automóvil, respeta los límites de pista y deja espacio a su rival, pero puede ser sancionada si provoca un choque u obliga al otro conductor a salir del trazado. No obstante, el integrante de Cadillac responsabilizó al nuevo sistema ‘artificial’ de rebases de la Fórmula 1.

“Acabo de hablar con Rafa y, ya sabes, es este modo de adelantamiento, es tan artificial que básicamente salgo de la curva 12 a un segundo de Camara, así que Câmara pensó que estaba completamente a salvo, pero luego, al llegar a la curva 15, yo ya estaba a su lado; pero cuando vi que estaba haciendo una trazada normal, intenté evitarlo y ya era demasiado tarde”, declaró el mexicano frente a los medios de comunicación. “Sí, básicamente estaba a su lado, esperando que me diera espacio para mantener la curva, y luego pensaba adelantarlo después, en la curva 16, a la salida de la 16, porque tenía el modo de adelantamiento, pero él no me vio, no se dio cuenta de que yo estaba ahí, porque sales a un segundo de la 12 y cierras la brecha, y cuando intenté evitarlo ya era demasiado tarde. Sí, quería echarme para atrás, pero ya era demasiado tarde”.

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Sergio Pérez recibió una sanción de cinco puestos para el próximo Gran Premio de Qatar, pese a que durante este fin de semana su ritmo parecía mostrar algunas mejoras. Checo había conseguido escalar hasta la posición 15, pero su Cadillac perdió velocidad debido a la degradación de los neumáticos. El piloto mexicano, de 36 años, explicó que la ganancia de velocidad del sistema eléctrico tomó por sorpresa a su rival, por lo que este no pudo advertir su presencia en el límite de la curva.

La máxima categoría del automovilismo ha recibido numerosas críticas por parte de expertos, aficionados y pilotos debido al reglamento que estrenó la Fórmula 1 esta temporada. Uno de los puntos centrales ha sido el Modo Adelantamiento (Overtake Mode), un sistema que proporciona energía eléctrica adicional y que sustituyó al DRS. Su funcionamiento forma parte de un nuevo concepto técnico que combina unidades de potencia con un reparto del 50 por ciento de combustión y 50 por ciento de energía eléctrica, junto con la aerodinámica activa de los monoplazas. Después de cada ataque, la batería necesita recuperar energía, lo que facilita que los rivales preparen un contraataque; sin embargo, la principal crítica radica en que los adelantamientos podrían sentirse más artificiales, al depender de la energía eléctrica disponible y no únicamente de la habilidad del piloto para ejecutar una maniobra en pista.

El conductor de Cadillac también recalcó que nunca tuvo la intención de completar el dive bomb, sino que buscaba preparar el adelantamiento para la siguiente curva. Sin embargo, cuando se percató de que el piloto de Haas ya no tenía espacio para continuar con su trayectoria, intentó abortar la maniobra, aunque para ese momento el contacto ya era inevitable. De esta forma, Pérez tendrá que afrontar el siguiente compromiso de la Fórmula 1 con cinco posiciones de penalización en la parrilla de salida.

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“Fue bueno que pudiéramos competir, quiero ver al equipo intentándolo, lo intentamos; desafortunadamente, Camara no me vio en ese momento e hizo las cosas mucho más difíciles, pero es lo que hay en realidad. Estábamos peleando con otros autos, estábamos por delante de algunos coches, estábamos luchando y fue agradable volver a sentir eso”, sentenció.