Esteban Ocon y el contundente mensaje sobre su futuro: “Soy uno de los mejores que hay aquí”

El francés defendió su trayectoria tras acabar octavo en Bakú mientras su continuidad con Haas para la temporada 2027 sigue sin estar definida

El piloto no tiene su continuidad garantizada para la próxima campaña | Reuters

Esteban Ocon aprovechó su mejor resultado de la temporada 2026 para lanzar un contundente mensaje en medio de la incertidumbre que rodea su futuro en la Fórmula 1. El piloto francés terminó octavo en el Gran Premio de Azerbaiyán y, tras la carrera, reivindicó abiertamente su nivel y su trayectoria dentro del automovilismo.

“Soy uno de los mejores que hay aquí, y no tengo miedo de decirlo”, aseguró después de sumar puntos en Bakú. El francés también recordó que ha competido contra buena parte de los pilotos actuales de la parrilla y considera que siempre ha demostrado estar a la altura.

Ocon repasó además su carrera antes de llegar a la Fórmula 1, destacando sus triunfos en Fórmula Renault, sus campeonatos en karting, Fórmula 3 y GP3, además de la victoria que consiguió en el Gran Premio de Hungría de 2021: “He ganado en todos los campeonatos”. Para la próxima campaña su continuidad en Haas para 2027 todavía no está asegurada.

El camino como agente libre

El piloto reconoció durante el fin de semana que actualmente se considera “definitivamente un agente libre” para la próxima temporada y explicó que existen situaciones detrás de las negociaciones que están fuera de su control. Pese a ello, señaló que su prioridad sigue siendo rendir dentro de la pista y obtener los mejores resultados posibles con Haas.

Ayao Komatsu, jefe de la escudería estadounidense, confirmó que el plazo de una opción contractual expiró sin que el equipo la ejerciera, aunque insistió en que todavía no existe una decisión definitiva sobre su alineación para 2027.

La situación ha generado distintas versiones sobre quién podría acompañar a Oliver Bearman la próxima temporada. Rafael Câmara, Leonardo Fornaroli, Jack Doohan y Ryo Hirakawa han aparecido entre los nombres relacionados con las evaluaciones, pero hasta el momento el equipo no ha anunciado oficialmente ningún cambio.

En ese contexto, también se han mencionado posibles alternativas para Ocon fuera de Haas en caso de que pierda su asiento, escenarios que por ahora permanecen en el terreno de la especulación.

Ocon dejó claro que no considera terminada su etapa en la Fórmula 1. Con casi 200 Grandes Premios disputados, una victoria y múltiples podios, el francés aseguró que todavía tiene mucho más que ofrecer y que no está satisfecho con lo conseguido hasta ahora, justo cuando su futuro dentro de la categoría comienza a convertirse en una de las historias a seguir rumbo a 2027.