Gran Premio de Bahréin 2026 F1 en vivo: horario y dónde ver a Checo Pérez en las prácticas, clasificación y carrera

La Fórmula 1 regresa al circuito de Sepang, en Malasia, para disputar una carrera que mantiene el nombre de Bahréin tras el cambio de sede

GP de Bahréin 2026 F1, en vivo y dónde ver | Claro Sports

El Gran Premio de Bahréin 2026 de Fórmula 1 se disputará este fin de semana en un escenario diferente al habitual. La carrera que originalmente estaba programada en el Circuito Internacional de Sakhir se traslada al Sepang International Circuit de Malasia, donde Sergio ‘Checo’ Pérez y Cadillac continuarán su temporada debut dentro de la máxima categoría.

El cambio de sede ocurrió después de la cancelación de la fecha prevista para abril debido a la situación en Medio Oriente. La Fórmula 1 decidió mantener el Gran Premio dentro del calendario y trasladarlo a Malasia, por lo que el evento conservará oficialmente el nombre de Bahréin.

La actividad marcará el regreso de la Fórmula 1 a Sepang por primera vez desde 2017 y será la segunda parada de un triplete que comenzó en Azerbaiyán y finalizará en Singapur. Checo Pérez llegará después de una actuación destacada en Bakú, donde buscará mantener la evolución junto a Cadillac.

¿A qué hora son las Prácticas Libres del GP Bahréin 2026 de la Fórmula 1?

La primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de Bahréin 2026 se realizará el jueves 1 de octubre a las 22:30 horas, tiempo del centro de México. La segunda práctica será el viernes 2 de octubre a las 02:00 horas, mientras que la tercera práctica está programada para el viernes 2 de octubre a las 22:30 horas.

Práctica 1: jueves 1 de octubre, 22:30 horas

Práctica 2: viernes 2 de octubre, 02:00 horas

Práctica 3: viernes 2 de octubre, 22:30 horas

¿A qué hora es la clasificación para el GP Bahréin 2026 de la Fórmula 1?

La clasificación del Gran Premio de Bahréin 2026 se disputará el sábado 3 de octubre a las 02:00 horas, tiempo del centro de México. En esta sesión se definirá el orden de salida para la carrera del domingo en el circuito de Sepang.

Clasificación: sábado 3 de octubre, 02:00 horas

¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de Bahréin 2026?

La carrera del Gran Premio de Bahréin 2026 será el domingo 4 de octubre a la 01:00 horas, tiempo del centro de México. La competencia se llevará a cabo a 56 vueltas en el Sepang International Circuit, con una distancia total de 310.418 kilómetros.

Carrera: domingo 4 de octubre, 01:00 horas

El campeonato llega a esta cita con Kimi Antonelli como líder de pilotos con 302 puntos, seguido por George Russell con 236 y Lewis Hamilton con 199. Sergio Pérez, por su parte, continúa sin puntos como piloto de Cadillac en la primera temporada del equipo dentro de la Fórmula 1.

¿Dónde ver todas las sesiones en vivo del GP de Bahréin 2026 de la Fórmula 1: prácticas, clasificación y carrera?

En México, todas las sesiones del Gran Premio de Bahréin 2026 podrán seguirse a través de F1 TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1. Además, los suscriptores de los sistemas de televisión de paga como Izzi y Sky cuentan con acceso a las transmisiones del campeonato.

Calendario de Fórmula 1 2026: próximas carreras y fechas de la temporada

La carrera representará una nueva oportunidad para que Checo Pérez y Cadillac continúen con el aprendizaje de su primer año en la categoría. El piloto mexicano llega a un circuito donde la Fórmula 1 no competía desde 2017 y donde equipos y pilotos buscarán adaptarse nuevamente a las características de Sepang.